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Mariana Echeverría regresaría a La Casa de los Famosos México, sería una de las sorpresas de la cuarta temporada

La conductora regresaría al reality show de Televisa a dos años de su polémica participación en la segunda temporada

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En esta Cuarta Temporada habrá varios cambios en las dinámicas que prometen más picardia entre los habitantes. (Infobae/Jenifer Nava)

Este domingo 26 de julio dará inicio la Casa de los Famosos México 2026, y se espera que varias sorpresas sean reveladas esta noche en la fiesta de inauguración de la cuarta temporada, cuando serán presentados todos los habitantes ya confirmados y los tres participantes sorpresa; además de los panelistas que darán sus opiniones durante las galas.

Una de las mayores sorpresas que se esperan esta noche es la revelación de la conductora Mariana Echeverría como participante de la cuarta temporada del reality show, pero ahora lo haría como panelista del programa, según información del periodista de espectáculos Gerardo Escareño, mejor conocido como “Vaya vaya”.

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Echeverría regresaría al reality show a dos años de su polémica participación en la segunda temporada, donde recibió muchos comentarios negativos por sus actitudes y comentarios, por lo que espera reivindicarse ahora en el rol desde afuera del encierro.

Mariana Echeverría quiere volver a la televisión tras dos años de ausencia

Mariana Echeverría regresa a La Casa de los Famosos México, sería una de las sorpresas de la cuarta temporada (Instagram/@marianaecheve)
Mariana Echeverría regresa a La Casa de los Famosos México, sería una de las sorpresas de la cuarta temporada (Instagram/@marianaecheve)

La revista TV Notas publicó hace algunos días sobre las intenciones de la conductora de volver a la pantalla chica tras dos años fuera de los reflectores, coincidiendo además con el regreso de su familia a la Ciudad de México, por el fichaje de su esposo, el portero Óscar Jiménez, con el Atlante de la Liga MX.

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De acuerdo con el medio, Mariana Echeverría habría estado midiendo el termómetro del público con respecto a su recepción, con los comentarios en sus redes sociales y apareciendo en el ojo público durante el Mundial, esto tras recibir muchos comentarios negativos y críticas por su participación en La Casa de los Famosos México 2024.

El regreso de Mariana Echeverría a La Casa de los Famosos México 2026

De acuerdo con el periodista de espectáculos Gerardo Escareño, Mariana Echeverría será una de las sorpresas que se confirmen este domingo por la noche durante la fiesta de inauguración de La Casa de los Famosos 4, ya que se revelará su participación como panelista del reality, es decir, estará presente durante las galas de nominación y eliminación a lo largo de la temporada.

(Vix)
(Vix)

La fuente citada señaló que Mariana será una de las sorpresas que tiene preparada la productora Rosa María Noguerón, quien, durante una entrevista, aseguró que “reviviría” a una exparticipante para que fuera panelista de la temporada que está por arrancar.

El choque con Andrea Escalona y el supuesto veto de Televisa

Hace dos años tras salir de La Casa de los Famosos México 2, Mariana Echeverría fue confrontada en el programa Hoy por comentarios sobre Andrea Escalona y Arath de la Torre. Recientemente, Escalona habló sobre un posible regreso de la conductora y dijo: “Le deseo lo mejor. Tiene mucho talento, mucho qué entregar. ¡Bienvenida, Mariana! Yo creo que nunca se ha ido, porque es una conductora innata”.

Cuando le preguntaron si había algo que perdonar, Escalona respondió que no tenía ningún conflicto pendiente. Sobre la posibilidad de trabajar juntas, expresó que le entusiasma participar en nuevos proyectos y que le desea éxito a Mariana Echeverría.

Mariana Echeverría y su hermana Ximena fueron vinculadas a dos fallecimientos, de acuerdo con una investigación del programa Chisme No Like
Mariana Echeverría y su hermana Ximena fueron vinculadas a dos fallecimientos, de acuerdo con una investigación del programa Chisme No Like. (@marianaecheve)

Hace dos años, la periodista Ana María Alvarado aseguró que Echeverría habría sido vetada de Televisa por incumplimiento de contrato. Esa versión apuntó a que la conductora canceló algunas entrevistas tras salir del reality por los ataques que recibía y por la mudanza a León con su familia.

Alvarado también sostuvo que el veto sería de cinco años y que, además, la conductora habría recibido una multa por no respetar los acuerdos, ya que debía promover el reality durante dos semanas después de ser eliminada y solo acudió a un par de entrevistas. Esa versión nunca fue confirmada y su regreso a La Casa de los Famosos México desecharía al menos el tiempo de veto.

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