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México deja escapar ventaja ante Colombia y obtiene plata en polo acuático femenil de Santo Domingo 2026

La selección mexicana llegó a tener una diferencia de tres goles en los Juegos Centroaméricanos y del Caribe

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La selección mexicana llegó a tener una diferencia de tres goles en los Juegos Centroaméricanos y del Caribe
La selección mexicana llegó a tener una diferencia de tres goles en los Juegos Centroaméricanos y del Caribe

La selección mexicana femenil de polo acuático obtuvo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de perder 11-10 frente a Colombia en una final marcada por la remontada del conjunto sudamericano.

México estuvo cerca de subir a lo más alto del podio después de dominar gran parte del encuentro y construir una ventaja de tres anotaciones. Sin embargo, Colombia modificó su planteamiento durante la segunda mitad, equilibró el marcador y consiguió el gol definitivo cuando quedaban menos de dos minutos.

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El equipo mexicano comenzó el partido con intensidad, orden defensivo y precisión en sus ataques. La presión ejercida por las jugadoras nacionales dificultó la circulación de Colombia, que durante los primeros minutos tuvo problemas para generar oportunidades claras frente a la portería rival.

El buen inicio permitió que México terminara el primer periodo con ventaja de 2-1. El marcador era cerrado, pero reflejaba el control que las mexicanas ejercían mediante la movilidad de sus atacantes y el manejo eficiente de la pelota.

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México amplió su ventaja antes del descanso

La selección nacional mantuvo el ritmo durante el segundo cuarto. La defensa continuó cerrando espacios y el ataque aprovechó las imprecisiones del conjunto colombiano para ampliar la diferencia.

La selección mexicana femenil de waterpolo obtuvo la medalla de plata tras caer 11-10 ante Colombia en la final de Santo Domingo 2026
La selección mexicana femenil de waterpolo obtuvo la medalla de plata tras caer 11-10 ante Colombia en la final de Santo Domingo 2026

México llegó al descanso con una ventaja de 6-3, resultado que alimentó las posibilidades de conquistar la medalla de oro. Hasta ese momento, el cuadro tricolor había logrado imponer sus condiciones y contener los intentos de reacción de su rival.

El desarrollo de la final cambió en la segunda mitad. Colombia regresó con ajustes defensivos y aumentó la presión sobre las posesiones mexicanas. La respuesta sudamericana también estuvo encabezada por Sara Vanegas, quien apareció con anotaciones importantes para reducir la distancia.

Mientras Colombia recuperaba confianza, México comenzó a perder claridad en la zona ofensiva. Las mexicanas encontraron mayores dificultades para construir sus ataques y dejaron de tener la fluidez mostrada durante los dos primeros periodos.

Colombia empató el partido y cambió el rumbo de la final

La insistencia colombiana permitió establecer el empate 8-8, marcador que transformó por completo el encuentro. La ventaja mexicana desapareció y la disputa por el campeonato quedó abierta para el último cuarto.

La intensidad aumentó en los minutos finales. Cada posesión adquirió mayor relevancia ante el estrecho margen en el resultado, mientras ambas selecciones intentaban evitar un error que pudiera definir la medalla de oro.

Colombia consiguió colocarse arriba 11-10 cuando faltaban menos de dos minutos para concluir el partido. Esa anotación terminó por completar una remontada construida a partir de la presión defensiva y de una mayor efectividad durante la segunda mitad.

México tuvo una última oportunidad para empatar

La selección mexicana todavía contó con una posesión para buscar el empate y prolongar la definición. No obstante, Colombia cerró los espacios, protegió su ventaja y administró los segundos restantes hasta confirmar el triunfo.

Con el resultado, el conjunto colombiano conquistó la medalla de oro del waterpolo femenil en Santo Domingo 2026, mientras México se quedó con la plata después de una final que se resolvió por un solo gol.

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