México

Fuerzas Federales detienen a 6 presuntos integrantes de Los Deltas durante operativos en Zapopan, Jalisco

Los hombres están relacionados con esta célula delictiva, identificada como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

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Seis detenidos en Jalisco
Esta mañana se llevó a cabo un despliegue de elementos de seguridad en el municipio que dejó como resultado la detención de los siete hombres. Foto: Gabinete de Seguridad

Seis hombres relacionados con la célula delictiva de Los Deltas, identificada como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron detenidos durante un operativo realizado por Fuerzas Federales la mañana de este domingo en el municipio de Zapopan, Jalisco.

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) derivado de trabajos de investigación e inteligencia.

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El operativo incluyó la realización de cateos en tres domicilios, donde fueron detenidos los seis hombres, entre ellos un menor de edad, y se llevó a cabo el aseguramiento de los siguientes objetos:

  • 10 armas largas
  • 3 armas cortas
  • Cargadores
Seis detenidos Los Deltas en Jalisco
Foto: Gabinete de Seguridad
  • Municiones
  • Dosis de drogas sintéticas
  • Dinero en efectivo
  • Equipo táctico
  • Celulares
Seis detenidos Los Deltas en Jalisco
Foto: Gabinete de Seguridad
  • 2 vehículos
  • 4 motocicletas

Las autoridades informaron que los cateos se realizaron de manera simultánea en el municipio. De acuerdo con reportes, la movilización también contó con el sobrevuelo de un helicóptero en el área, así como un despliegue de varios efectivos de la Marina y de la FGR.

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Datos obtenidos por Infobae México refieren que los seis detenidos fueron identificados como Jeremi Carlos”N”, Genaro “N”, Ángel Daniel “N”, Jesús Javier “N”, Eric Daniel “N” y un menor de edad, quieres se encuentran vinculados a una célula delictiva relacionada con Los Deltas, brazo armado del CJNG.

Seis detenidos Los Deltas en Jalisco
Foto: Gabinete de Seguridad

A finales de 2025 fue detenido el “Delta 1″, jefe de sicarios de Los Deltas del CJNG

Una de las recientes detenciones realizadas en contra de la célula de Los Deltas en Jalisco se llevó a cabo en diciembre de 2025 con el arresto de Armando “N”, alias “Delta 1″, identificado como líder de este brazo armado del CJNG.

Se trató de la tercera ocasión en la que es arrestado por las autoridades luego de que obtuvieron una orden de aprehensión en su contra por delitos contra la salud.

Su detención se llevó a cabo en la colonia Colinas de Atemajac, en Zapopan. El primer aseguramiento ocurrió en junio de 2020 también en Jalisco, aunque las circunstancias de su posterior liberación no fueron esclarecidas.

De acuerdo con los datos, Armando “N” continuó liderando a Los Deltas desde el Penal de Puente Grande, también coordinaba acitividades ilícitas.

Fotografía de 'Delta 1' en su captura de 2020, así como de equipo asegurado a Los Deltas en agosto de 2024. (FGR|Secretaría de Seguridad del Estado de México)
Fotografía de 'Delta 1' en su captura de 2020, así como de equipo asegurado a Los Deltas en agosto de 2024. (FGR|Secretaría de Seguridad del Estado de México)

*Información en desarrollo...

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