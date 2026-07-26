México

Van 11 días de la desaparición de José Silva Andrade, defensor ambiental en Michoacán: qué se sabe de su posible secuestro

La organización defensora de Derechos Humanos, Front Line Defenders, señaló que presuntos integrantes del crimen organizado dijeron a los familiares tener retenido al ambientalista

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Defensor José Luis Silva Andrade Michoacán
José Luis Silva Andrade desapareció el 16 de julio luego de salir de su domicilio para atender un presunto acto de tala ilegal de árboles en Agua Fría. Foto: CNB

José Luis Silva Andrade, defensor ambiental de la comunidad de Agua Fría, localizada en la región de Los Azufres en Michoacán, fue reportado como desaparecido desde el 15 de julio de 2026 luego de que salió a corroborar un posible acto de tala clandestina, pero su familia no volvió a saber de él.

A once días de los hechos, el defensor continúa en calidad de desaparecido y con una ficha ante la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) activa a nivel nacional, en un contexto en el que su familia ha sido amenazada en meses recientes debido a sus actividades por el cuidado del bosque.

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¿Qué se sabe de su posible secuestro?

De acuerdo con la organización defensora de Derechos Humanos, Front Line Defenders, Silva Andrade salió a las 08:00 horas de su casa para verificar el incidente de tala de árboles debido a que escuchaban ruidos de motosierras, por lo que le avisó a sus hermanas que regresaría para comer, pero nunca lo hizo.

Al día siguiente, un hombre presuntamente vinculado con el crimen organizado acudió al domicilio por la mañana para informarle a las hermanas del defensor que lo tenían retenido y debían acudir a “negociar con el jefe”.

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Las amenazas continuaron y el hombre les dijo que tenían que acudir como testigos para que José Luis Silva Andrade firmara documentos en los que les cedía las tierras; de no hacerlo, sería golpeado y desaparecido.

Familia ha sido amenaza en varias ocasiones por hombres armados

Defensor ambiental Michoacán desaparecido
Foto: CNB

Las amenazas en contra de la familia no son nuevas, ya que al ser hermano de Rolando Silva Andrade, defensor de Derechos Humanos y ambientalista de la comunidad reconocido por apoyar el cuidado del bosque, el agua y el territorio de grupos aserraderos, funcionarios y actores con intereses económicos, han sido víctimas de constantes intimidaciones.

Front Line Defenders reportó que el 25 de febrero de 2026 cuatro hombres armados, presuntamente vinculados con un grupo criminal, acudió al domicilio de familiares de Rolando Silva en Agua Fría y los amenazaron: “Dile a Rolando que reparta el bosque porque vamos a ocuparlo, si no lo hace vamos a venir por él”.

Para el 3 de marzo, otro grupo de sujetos armados acudieron a la comunidad y amenazaron a Rolando Silva y dejaron un número telefónico al que debía “reportarse” porque “ahora no solo nos lo vamos a llevar, el delito ya es grave”.

La esposa de Rolando Silva, Reyna Coello Castro, fue notificada en el mes de marzo a través de llamadas por un familiar que un grupo de sujetos armados amenazaron a la comunidad al exigirles que entregaran las tierras o “levantarían a la gente”; dos días después, acudieron tres hombres para intentar que firmaran documentos donde otorgaban la propiedad de los terrenos.

La tala ilegal y la deforestación son delitos federales que afectan el medio ambiente y la biodiversidad en México (Fiscalía de Michoacán)
La tala ilegal y la deforestación son delitos federales que afectan el medio ambiente y la biodiversidad en México (Fiscalía de Michoacán)

Rolando Silva y su familia solicitaron a la Secretaría de Gobernación su incorporación al Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además de que la comunidad ya denunció las amenazas recibidas en los meses pasados, pero hasta el momento no han recibido respuesta sobre los avances de la investigación.

Luego de la desaparición de José Silva Andrade, el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas solicitó a las autoridades que implementaran una respuesta institución que para privilegiar su búsqueda con vida y medidas de protección para la familia del defensor.

Además, pidió que se evalué el riesgo que enfrenta la comunidad de Agua Fría por su labor de defensa y adoptar medidas de protección tanto individuales como colectivas necesarias.

Por su parte, la organización civil Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) denunció a diez días de la desaparición del defensor que las autoridades no presentaban avances concretos en la investigación.

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