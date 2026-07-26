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Survivor México: quién sale eliminado hoy 26 de julio

Tras el regreso de Azalia, el juego de extinción será definitivo este domingo

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Collage de escenas de reality: concejo tribal con velas, competencia en playa con lago y una silueta central con signo de interrogación.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo, la atención de los seguidores de Survivor México 2026 se centra en la inminente primera eliminación de la temporada.

Los rumores de eliminación se centran en Bobby Larios, integrante de la tribu Halcones, quien aparece como el participante con mayor riesgo de abandonar la competencia, según las filtraciones que circulan en redes sociales.

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Aunque su salida aún no ha sido confirmada por la producción, la expectativa crece conforme se aproxima el Consejo Tribal.

Los domingos el programa comenzará a las 18:00 para todos los fans, al terminar la competencia alguien extinguirá su llama

La transmisión de la eliminación se realizará este domingo 26 de julio a las 18:00 horas, a través de Azteca UNO en televisión abierta, y podrá verse también en streaming en Disney+ y la app TV Azteca En Vivo. Quienes deseen seguir cada detalle del proceso de eliminación podrán hacerlo gratuitamente en línea por los canales oficiales de la televisora.

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Horarios de Survivor México 2026

El reality Survivor México La Reliquia en Llamas emite sus episodios de lunes a viernes a las 20:30 horas por Azteca UNO.

Por otra parte las eliminaciones dominicales están programadas a las 18:00 horas. La señal está disponible en televisión abierta, en streaming por Disney+, y en la aplicación TV Azteca En Vivo.

Así mismo, el capítulo se publica en redes sociales horas después o al día siguiente para quienes deseen revivir los momentos más emocionantes.

Participantes de Survivor México 2026 por tribu

Halcones

  • Bobby Larios (actor, bailarín y cantante, 57 años)
  • Rey Grupero (conductor de TV y figura de realities, 42 años)
  • Azalia Ojeda “La Negra” (conductora de TV y figura de realities, 53 años)
  • Shada Hernández (modelo y creadora de contenido, 26 años)
  • Sahit Sosa (actor, 36 años)
  • Julio Camejo (actor, 53 años)
  • Tzasna Carrasco (deportista, 35 años)
  • Sebastián Yate (actor y cantante, 31 años)

Jaguares

  • Viviann Baeza (cantante y conductora de TV, 27 años)
  • Javier Márquez “Big Papi” (deportista y profesor de Educación Física, 34 años)
  • Abel Robles (preparador físico y creador de contenido, 31 años)
  • Aurélie Garzonio (conductora de TV, 37 años)
  • Anahí Izali (influencer, 36 años)
  • Sheila Velázquez (bombera, 41 años)
  • Erick Castro (diablero, 31 años)
  • Avril Andrade (comerciante, 19 años)

¿Los jugadores eliminados regresan?

En las primeras semanas de Survivor México, los jugadores eliminados pueden regresar al programa mediante retos de salvación, sobre todo en casos donde la eliminación ocurre muy pronto.

En la semana Azalia, quien tras ser la primera eliminada este 22 de julio de 2026, tuvo la oportunidad de volver a la competencia al ganar un juego especial de salvación.

Su reto consistió en armar un rompecabezas antes de que se vaciara un reloj de arena; al lograrlo, obtuvo el derecho de regresar al programa. Azalia declaró que enfrentará a sus rivales internos y buscará venganza.

En otras temporadas, algunos eliminados también han vuelto, se quedan en un refugio apartado de las tribus principales y pueden o no hacer una alianza antes de dar la cara a sus compañeros.

El mecanismo del programa establece que, en ocasiones especiales y sobre todo en las primeras semanas, los eliminados pueden obtener una segunda oportunidad si ganan ciertos retos de salvación.

Por otro lado, la información sobre otros eliminados o posibles regresos en las primeras semanas suele filtrarse a través de redes sociales o sitios especializados, pero no siempre se confirma hasta la transmisión oficial.

Qué pasó con Sebastián Yate

El incidente sucedió en la segunda dinámica de la jornada, cuando los concursantes debían recolectar monedas para el “mercado” del reality. Mientras intentaba derribar barriles, Sebastián Yate afirmó que no podía ver su entorno y cayó inconsciente sobre la arena.

La reacción del personal de emergencias fue inmediata: ingresaron al circuito, evaluaron al participante y optaron por retirarlo del set para una evaluación más exhaustiva.

El hecho ocurrió el jueves 23 de julio, durante una jornada en la que las tribus de Halcones y Jaguares se enfrentaron por recompensas alimenticias.

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