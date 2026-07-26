Claressa Gwoat Shields defiende a David Benavidez y le manda contundente respuesta a Canelo Álvarez: “Es 100% mexicano real”

La boxeadora estadounidense Claressa Shields defendió a David Benavidez en medio de la polémica que desató Saúl “Canelo” Álvarez al poner en duda la identidad mexicana del peleador de Arizona Foto: Jovani Pérez

La boxeadora estadounidense Claressa Shields defendió a David Benavidez en medio de la polémica que desató Saúl “Canelo” Álvarez al poner en duda la identidad mexicana del peleador de Arizona y referirse a él como “mexicoamericano”. A través de su cuenta de X (antes Twitter), Shields expresó su desacuerdo y sostuvo que El Bandera Roja debe ser considerado mexicano auténtico.

“Benavidez es 100% mexicano de verdad. Me vale v**ga ese pedo gringo que le ponen enfrente. Es tan mexicano como Canelo”

El conflicto surgió cuando Álvarez descartó públicamente a Benavidez como mexicano, pese a que el padre del boxeador nació en México. La declaración del tapatío provocó una ola de reacciones en el mundo del boxeo, ya que David ha sido identificado como uno de los actuales representantes de la escuela mexicana, a pesar de haber crecido en Estados Unidos.

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A través de su cuenta de X (antes Twitter), Shields expresó su desacuerdo y sostuvo que El Bandera Roja debe ser considerado mexicano auténtico (captura de pantalla)

La boxeadora estadounidense intervino en defensa de Benavidez y respaldó el origen familiar del peleador, subrayando que su linaje y el orgullo que muestra por sus raíces no podían ser cuestionados.

“(David Benavidez) Es un peso pesado peleando en [peso crucero]. No es justo. Cuando me convertí en indiscutido, si él hubiera sido campeón en ese momento, ese habría sido el momento adecuado para hacer la pelea, pero no lo era. No es mexicano. Es diferente. Es mexicanoamericano”

Benavidez en busca de ser la próxima cara del boxeo

La ambición de David Benavidez de transformarse en la figura central del boxeo mundial se consolida tras su reciente triunfo. A sus 29 años, el pugilista estadounidense de raíces mexicanas ya reúne una colección de títulos que lo colocan entre los nombres más resonantes del momento.

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El último combate del llamado Monstruo Mexicano se produjo en mayo, cuando derrotó a Gilberto “Zurdo” Ramírez por nocaut técnico en el séptimo round, ampliando así su récord invicto a 32 victorias —26 de ellas por nocaut— y ninguna derrota. El resultado reafirmó su dominio en la categoría y lo proyecta como una de las máximas promesas del boxeo internacional.

David Benavidez siempre ha deseado pelear contra Canelo Álvarez (REUTERS)

Benavidez ostenta actualmente los cinturones de campeón mundial de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Además, suma el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la división de las 175 libras, lo que lo consolida como un referente indiscutido en dos categorías de gran competitividad.

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La combinación de poder de puños, velocidad y disciplina le ha permitido mantenerse invicto y sumar títulos en diferentes divisiones, un logro reservado para una élite de boxeadores.

Los fanáticos han pedido esta pelea durante años, pero el mexicano se ha negado a aceptar el encuentro frente al mexico-americano. (famouspeople.ai)

Canelo en busca de ser campeón mundial nuevamente

Canelo continua con su preparación de cara a la que será su próxima pelea. En pugilista de jalisciense se enfrentará contraChristian Mbilliel31 de octubre en Riad, Arabia Sauditapor el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

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Cabe señalar que el combate estaba planeado para celebrarse el 12 de septiembre, sin embargo, tuvo que ser aplazado por problemas familiares del peleador mexicano, según lo dicho por el mismo.

Canelo Álvarez ya le respondió a David Benavidez luego de que este lo retara nuevamente tras ganar ante Gilberto “Zurdo” Ramírez (X@Canelo)

Este será el regreso de Saúl luego de haber sufrido una derrota dolorosa ante Terence Crawford en septiembre pasado cuando perdió los cuatro cinturones de la división de los supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB). Además, también retornará a la actividad boxística tras haber sido operado del codo, situación que lo obligó a cancelar su combate de mayo.

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