Gobierno de México mantiene intervención permanente en 19 comunidades de la Montaña de Guerrero por la violencia

La estrategia federal se implementó en los municipios de Chilapa de Álvarez, Olinalá, Atlixtac y Zapotitlán de las Tablas para atender las causas de la violencia y reforzar la presencia institucional. Crédito: Gobierno de México

El Gobierno de México mantiene una intervención integral y permanente en 19 comunidades de la Montaña Alta y Baja de Guerrero, en los municipios de Chilapa de Álvarez, Olinalá, Atlixtac y Zapotitlán de las Tablas, con el objetivo de atender las causas de la violencia y reforzar la presencia institucional, según un comunicado oficial de este 26 de julio.

De acuerdo con el Gobierno de México, la estrategia se coordina con un Puesto de Mando instalado en Chilapa de Álvarez (Guerrero) y contempla la participación de 20 dependencias de los tres órdenes de gobierno, con presencia permanente de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

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El comunicado señaló que desde ese punto se da seguimiento diario al trabajo en territorio, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, con refuerzo de tareas de seguridad y jornadas de servicios integrales con atención médica y psicosocial, además de incorporación de familias a programas de bienestar, apoyo al campo y al desarrollo comunitario, y fortalecimiento de infraestructura educativa y de salud.

El gobierno federal refuerza tareas de seguridad y realiza jornadas de servicios integrales con atención médica y psicosocial en comunidades de Guerrero. Crédito: Gobierno de México

Según el Gobierno de México, el plan incluye acompañamiento técnico a productores, desarrollo de sistemas agroforestales, conservación de semillas nativas y respaldo a proyectos productivos para seguridad alimentaria y arraigo comunitario, además del acompañamiento al retorno de familias desplazadas con coordinación institucional para garantizar condiciones de seguridad.

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En materia de seguridad y justicia, el Gobierno de México informó que las instituciones federales sostienen operativos permanentes en la región con la Guardia Nacional y acciones de investigación para proteger a la población.

Claudia Sheinbaum cancela de forma definitiva el proyecto de la presa La Parota

Sheinbaum canceló de forma definitiva el proyecto de la presa La Parota y planteó alternativas para llevar agua a Acapulco. Foto: Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum canceló La Parota de forma definitiva y anunció que el Gobierno federal la sustituirá por pozos y tanques elevados para llevar agua a Acapulco, al considerar que la presa afectaba a las comunidades de la región rural de Guerrero.

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Dicha decisión fue informada este 26 de julio en Acapulco durante la presentación del programa Pensión Mujeres Bienestar.

En la misma intervención, la mandataria dijo que el puerto registra una ocupación hotelera cercana al 78% y sostuvo que la recuperación turística continúa tras los daños causados por fenómenos meteorológicos de los últimos años.

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“Ayer les informé a toda la zona rural de Acapulco que el proyecto de la presa de La Parota está cancelado. Ese ya no lo vamos a hacer porque afectaba mucho a las comunidades”, afirmó la presidenta.

El Gobierno federal sustituye la presa por pozos y tanques elevados

El plan hidráulico contempla distribuir agua por gravedad y bombearla cuando sea necesario hacia las partes altas y colonias de Acapulco. (Secretaría de Seguridad Pública - Acapulco/FB)

Sheinbaum explicó que el abasto de agua para Acapulco se atenderá con infraestructura hidráulica menos invasiva. La estrategia contempla pozos de extracción y tanques altos para distribuir el agua por gravedad y, cuando sea necesario, bombearla hacia las partes altas y distintas colonias del municipio.

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“En sustitución de ese proyecto, estamos haciendo estos pozos para poder llevar agua a Acapulco. Además, van a hacer tanques altos que permitan que por gravedad llegue, incluso se bombee a la parte alta, a las distintas colonias de Acapulco”, indicó.

Esos trabajos hidráulicos ya comenzaron en la zona rural de Acapulco para mejorar el suministro de agua potable. En junio pasado, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) celebraron el inicio de varias obras para introducir agua en comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, al considerarlas una alternativa al proyecto.

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De acuerdo con autoridades municipales citadas entonces, la inversión asciende a 91 millones de pesos y beneficiará a alrededor de 10 mil habitantes mediante la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable en distintas localidades de la zona rural.

El proyecto La Parota fue planteado hace más de dos décadas como una gran central hidroeléctrica sobre el río Papagayo, en el municipio de Acapulco. Su objetivo era generar electricidad y contribuir al suministro de agua para la región.

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Desde su presentación enfrentó resistencia de ejidatarios, comuneros y habitantes agrupados en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota. El rechazo se sustentó en que la obra provocaría el desplazamiento de miles de personas, la inundación de comunidades y la pérdida de tierras agrícolas.