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La Casa de los Famosos México: quiénes son Gema Garoa y Luis Chaparro, supuestos revelados en pistas

Hay nuevos integrantes que ya fueron confirmados para el estreno del domingo

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(Captura de pantalla)
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Ya hay nuevo video de pistas sobre los integrantes de La Casa de los Famosos México y los fans compartieron sus pronósticos y especulaciones.

En esta ocasión, el video despertó sospechas sobre la probable participación de Mariana Seoane, Luis Chaparro y Gema Garoa.

“Si creían que ya habíamos terminado con las revelaciones, están equivocados 🤩 Aquí les dejamos las PISTAS de los HABITANTES SORPRESA 👀 ¿Quiénes podrán ser? 👽🍌”, se pudo leer.

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Debido al emoji de alien, muchas personas entre comentarios aseguraron que podría ser el creador de contenido Insulini o incluso Mafe Walker.

Los fans continúan haciendo especulaciones

Gema Garoa

(Captura de pantalla)
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  • Actriz mexicana, nacida el 14 de febrero de 1990.
  • Se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa, egresando en 2013.
  • Ha participado en telenovelas y series como Pasión y poder (2015), Sin rastro de ti (2016), Mi adorable maldición (2017), La jefa del campeón (2018) y recientemente en Hermanas, un amor compartido, donde interpreta a Marcela.
  • Su carrera se ha desarrollado principalmente en proyectos de Televisa y plataformas como ViX.

Luis Chaparro

(Captura de pantalla)
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Luis Chaparro, conocido en redes sociales como@nosoychaparroen Instagram, es un influencer mexicano.

Su perfil destaca por la creación de contenido en redes sociales y su participación en eventos públicos, como la inauguración del Mundial 2026, donde fue invitado junto a otros creadores digitales.

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Mariana Seoane

(Instagram: @programahoy)
(Instagram: @programahoy)

Mariana Seoane es una actriz y cantante mexicana, nacida el 10 de junio de 1976 en Ciudad de México. Debuta en televisión en 1995 en la telenovela “Retrato de familia” y participa en producciones como “Canción de amor” (1996), “Los hijos de nadie” (1997), “Mi pequeña traviesa”, “Amor gitano” (1999) y “Rebeca” (2003).

En la música, lanza su primer disco en 2003 titulado “Seré una niña buena”, del que se desprenden sencillos como “Me equivoqué”, “Que no me faltes tú” y “Propiedad privada”. Continúa activa en la música y en proyectos de entretenimiento. Su último trabajo en televisión fue en la telenovela “Tierra de Esperanza” (2023).

Nuevas reglas, más interacción y un formato ampliado marcan el regreso de La Casa de los Famosos México 2026, que promete una experiencia distinta tanto para el público como para los participantes. Entre las medidas anunciadas, destaca la introducción de tres cuartos temáticos —Tulum, Ibiza y Malibu—, lo que abre la puerta a nuevas estrategias y alianzas dentro del reality.

Para esta cuarta temporada, la producción presentó una serie de innovaciones diseñadas para transformar la convivencia y el papel de la audiencia. El estreno está previsto para el domingo 26 de julio, con transmisión simultánea por Las Estrellas y la plataforma ViX. Este año, la casa reunirá a 16 figuras provenientes de distintos ámbitos del espectáculo, con el objetivo de garantizar rivalidades, alianzas inesperadas y momentos virales.

El público tendrá un papel más activo gracias a la función multiventana, que permite elegir en tiempo real las cámaras y espacios a seguir dentro de la casa. Además, los suscriptores de ViX en México y Latinoamérica recibirán 10 votos adicionales, incrementando su influencia sobre el destino de los habitantes y fortaleciendo la participación regional.

ViX ofrecerá acceso gratuito a la transmisión por tiempo limitado, una medida destinada a atraer nuevos espectadores y ampliar la base de seguidores del programa. La cobertura llegará a toda Latinoamérica, consolidando el fenómeno televisivo más allá de las fronteras mexicanas.

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