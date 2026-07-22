México

Caso Dafne: madre de la menor asesinada busca crear ley para proteger a niños y jóvenes de violencia en academias militares

La propuesta surge tras la muerte de una adolescente en Tamaulipas y plantea controles, vigilancia y medidas de protección para menores en academias militarizadas e internamientos privados

Guardar
Google icon
Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años, fue asesinada en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas. (Redes sociales)
Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años, fue asesinada en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas. (Redes sociales)

La familia de Dafne Zapata Quintos busca impulsar la Ley Dafne tras la muerte de la adolescente de 13 años en un campamento de verano de la Academia Militarizada Doenitz en Tamaulipas.

La madre de la menor ha declarado en entrevistas que su objetivo al proponer esta ley sería prohibir novatadas, castigos físicos, tortura y ejercicios que pongan en riesgo a niñas, niños y adolescentes bajo resguardo de escuelas militarizadas e internamientos privados.

PUBLICIDAD

La exigencia ocurre mientras la carpeta de investigación sigue abierta sin órdenes de aprehensión conocidas ni personas en prisión preventiva. La demanda de la familia también incluye que el caso se investigue bajo protocolo de feminicidio.

El certificado de defunción clasificó la muerte como violenta por asfixia por sumersión y con aparentes huellas de maltrato físico. Ese documento es uno de los puntos centrales de la exigencia de justicia, porque la madre rechaza que el caso sea tratado como homicidio.

PUBLICIDAD

“No es homicidio, tiene que haber una corrección, es feminicidio… Sufrió un montón de vejaciones, humillaciones. Quiero justicia, la carpeta está abierta pero no hay detenidos”, dijo Quintos, citada por el medio.

El certificado de defunción clasificó la muerte como violenta por asfixia por sumersión y con aparentes huellas de maltrato físico. (Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)
El certificado de defunción clasificó la muerte como violenta por asfixia por sumersión y con aparentes huellas de maltrato físico. (Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)

La iniciativa busca prohibir tortura, novatadas y adiestramientos excesivos

La propuesta anunciada por la familia surge ante el vacío legal detectado en la supervisión de campamentos de verano e internamientos privados. La llamada Ley Dafne plantea establecer controles, protocolos de seguridad y mecanismos de supervisión para instituciones que ofrecen actividades dirigidas a menores de edad.

La iniciativa pretende prohibir de forma expresa las novatadas, los castigos físicos, la tortura, los ejercicios desproporcionados y cualquier práctica presentada como disciplina o adiestramiento que pueda comprometer la integridad de los asistentes. El planteamiento abarca tanto institutos públicos como privados.

“No quiero nada más que una ley que ampare que ningún instituto militar público o privado lleve tortura, adiestramientos excesivos, novatadas y demás, porque en cuatro días me mataron a mi hija”, afirmó la madre de Dafne.

La respuesta directa a la muerte de la menor es doble: por un lado, la familia pide justicia penal y la reclasificación del caso; por otro, busca una reforma legal para impedir que academias militarizadas, campamentos de verano y centros similares operen sin reglas claras de supervisión y seguridad para menores.

Tras la muerte de Dafne han surgido un gran número de testimonios de ex estudiantes que aseguran que ahí se realizaban actos de tortura. (Capturas de pantalla)
Tras la muerte de Dafne han surgido un gran número de testimonios de ex estudiantes que aseguran que ahí se realizaban actos de tortura. (Capturas de pantalla)

Autoridades y legisladores ya revisan el caso en Tamaulipas

Después de los hechos, la Unión Nacional de Padres de Familia en Tamaulipas pidió el cierre inmediato de la Academia Doenitz. Al mismo tiempo, autoridades municipales comenzaron una revisión de sus permisos de funcionamiento.

En el Congreso de Tamaulipas, legisladores ya comenzaron a plantear reformas para regular campamentos de verano y academias que mantienen menores bajo su cuidado. Estas propuestas surgen por la muerte de la adolescente y por los señalamientos sobre un vacío legal que habría permitido la operación de actividades sin vigilancia clara de autoridades educativas, municipales y de Protección Civil.

La presión pública también se apoya en testimonios de exalumnos de la institución. Esas denuncias señalan de manera consistente humillaciones, castigos físicos desmedidos y aislamiento psicológico dentro del plantel.

Academia Militarizada de Marina Doenitz (Google Maps)
Academia Militarizada de Marina Doenitz (Google Maps)

La familia ha pedido que esos señalamientos se integren a la investigación formal para deslindar responsabilidades penales.

Acusaciones que se suman a la exigencia de revisar a fondo el funcionamiento de la Academia Militarizada Doenitz y las condiciones en que permanecen menores bajo su cuidado.

Temas Relacionados

Dafne ZapatafeminicidioTamaulipasAcademia Militarmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Muere la influencer sinaloense Adriana García en Culiacán, esto se sabe

Colaboradores de la joven confirmaron el fallecimiento

Muere la influencer sinaloense Adriana García en Culiacán, esto se sabe

Detienen a tres personas vinculadas con el secuestro de los 10 hombres asesinados en Zacatecas

Autoridades señalaron que habrían realizado trabajos de halconeo durante las operaciones de privación de la libertad

Detienen a tres personas vinculadas con el secuestro de los 10 hombres asesinados en Zacatecas

4 títulos y 3 descensos en el futbol europeo: así llega a su fin la carrera de Guillermo Ochoa

El portero de 41 años anunció su retiro después de representar a México por sexta ocasión consecutiva en el Mundial 2026

4 títulos y 3 descensos en el futbol europeo: así llega a su fin la carrera de Guillermo Ochoa

Temblor hoy 21 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Jalisco

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 21 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Jalisco

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Jalisco

El movimiento sísmico tuvo lugar a las 17:36 horas, a una distancia de 76 km de Puerto Vallarta y tuvo una profundidad de 10.0 km

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Jalisco
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Aseguran más de 156 toneladas de mercancía ilícita en operativos realizados en el AICM

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Aseguran más de 156 toneladas de mercancía ilícita en operativos realizados en el AICM

Detienen a tres personas vinculadas con el secuestro de los 10 hombres asesinados en Zacatecas

Caso Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán va a juicio contra “El Licenciado”, presunto autor intelectual del crimen

Vinculan a proceso a “El Queso de Puerco”, presunto integrante del “H1-A1” ligado a La Familia Michoacana

Ernesto Ruffo Appel promueve amparo contra detención por huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Victoria Ruffo responde a críticas por usar silla de ruedas en el AICM: “Sí puedo caminar”

Victoria Ruffo responde a críticas por usar silla de ruedas en el AICM: “Sí puedo caminar”

Muere la influencer sinaloense Adriana García en Culiacán, esto se sabe

Mariana Echeverría buscaría volver a la televisión luego de su polémico paso por La Casa de los Famosos

Harry Styles cancela concierto en Brasil y preocupa a fans mexicanos por próximas fechas

La Casa de los Famosos México: quiénes son Gema Garoa y Luis Chaparro, supuestos revelados en pistas

DEPORTES

4 títulos y 3 descensos en el futbol europeo: así llega a su fin la carrera de Guillermo Ochoa

4 títulos y 3 descensos en el futbol europeo: así llega a su fin la carrera de Guillermo Ochoa

Lothar Matthäus, leyenda alemana, se rinde ante Gilberto Mora tras su participación en el Mundial 2026

Identifican al aficionado mexicano que reaccionó con elegancia ante hinchas argentinos en la final del Mundial

Guillermo Ochoa anuncia su retiro y se despide del futbol tras su sexta Copa Mundial con México

Estos serían los primeros rivales a los que se enfrentaría México con Rafa Márquez como DT