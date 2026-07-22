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Los mejores y más saludables snacks para consentir a tu perro todos los días

Estos postres saludables son ideales para un premio especial

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Perro mestizo lame pastelito con glaseado, zanahoria rallada y adorno naranja. A su lado, zanahorias, avena y una mesa de madera con fondo verde.
Ellos también merecen disfrutar de un postre saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación juega un papel clave en la salud y el bienestar de los perros. Más allá del alimento balanceado, existen opciones de snacks saludables que permiten consentir a las mascotas sin poner en riesgo su nutrición.

Elegir los premios adecuados ayuda a reforzar su vínculo, premiar buenas conductas y, al mismo tiempo, cuidar su salud. Aquí te presentamos algunas de las mejores alternativas para que tu perro disfrute de un antojo seguro y delicioso.

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Perro mestizo de pelaje marrón claro y blanco sentado en el suelo. Una mano ofrece una zanahoria al perro. Un plato contiene rodajas de pepino, trozos de calabaza y manzana.
Un perro mestizo de pelaje marrón claro y blanco recibe una zanahoria de una mano humana mientras se encuentra sentado en el suelo de una cocina moderna y luminosa, con otras verduras y frutas en un plato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los mejores y más saludables snacks para consentir a tu perro

Estos son algunos de los mejores y más saludables snacks para perros, recomendados por veterinarios y especialistas en nutrición animal:

Snacks naturales

  • Zanahorias: Bajas en calorías y ricas en fibra y vitamina A. A muchos perros les gusta por su textura crujiente.
  • Manzanas (sin semillas ni corazón): Aportan fibra y vitamina C. Ojo: las semillas contienen cianuro, hay que quitarlas.
  • Plátano: Fuente de potasio y fibra, pero debe darse en pequeñas cantidades por su contenido de azúcar.
  • Pepino: Muy bajo en calorías y refrescante, ideal para perros con sobrepeso.
  • Calabaza cocida: Buena para la digestión y fuente de fibra.

Snacks comerciales saludables

  • Premios deshidratados de carne: Busca opciones que tengan un solo ingrediente (por ejemplo, sólo pechuga de pollo deshidratada).
  • Galletas para perro sin conservadores ni azúcares añadidos: Lee la etiqueta y elige las que tengan ingredientes simples y reconocibles.
  • Snacks dentales aprobados por veterinarios: Ayudan a reducir el sarro y el mal aliento, pero deben estar avalados por organismos como el VOHC.

Otros snacks recomendados

  • Yogur natural sin azúcar ni edulcorantes: Rico en probióticos, pero sólo si tu perro tolera los lácteos.
  • Hígado de pollo cocido: Alto en nutrientes, pero debe darse solo ocasionalmente por su contenido en vitamina A.

Consejos generales

  • Evita uvas, pasas, chocolate, cebolla, ajo, aguacate, nueces de macadamia y xilitol, ya que son tóxicos para los perros.
  • Modera la cantidad de snacks: no deben representar más del 10% de las calorías diarias de tu perro.
  • Consulta a tu veterinario antes de hacer cambios importantes en la dieta de tu mascota.
Un perro golden retriever lame un pastelito en un plato. Hay un cuenco de agua y un paquete de "Oat & Carrot" en la mesa de madera.
Un perro golden retriever degusta un pastelito saludable de avena y zanahoria en un plato sobre una mesa de madera al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de pastelitos de avena, zanahoria y manzana para perro

Ingredientes:

  • 1 taza de harina de avena (puedes moler avena natural en la licuadora)
  • 1 huevo
  • 1/2 taza de puré de manzana natural (sin azúcar ni conservadores)
  • 1/2 taza de zanahoria rallada
  • 1 cucharada de aceite vegetal (puede ser de coco o de oliva)
  • 1/2 cucharadita de canela (opcional)

Preparación:

  1. Precalienta el horno a 180°C.
  2. Mezcla en un tazón la harina de avena, la zanahoria rallada y la canela.
  3. Agrega el puré de manzana, el huevo y el aceite. Mezcla bien hasta tener una masa homogénea.
  4. Vierte la mezcla en moldes pequeños para cupcakes o pastelitos (puedes usar los de silicón).
  5. Hornea durante 20-25 minutos o hasta que estén dorados y firmes.
  6. Deja enfriar completamente antes de ofrecerle uno a tu perro.
Seis imágenes: ingredientes (avena, zanahoria), masa, pastelitos en molde y en rejilla, un perro Golden Retriever y una tarjeta con receta escrita.
La imagen ilustra la preparación de pastelitos de zanahoria para perros, mostrando los ingredientes, el proceso de mezclado y horneado, y un perro Golden Retriever. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones:

  • Estos pastelitos son snacks, no sustituyen la alimentación diaria.
  • Conserva en refrigeración y ofrece en las siguientes 3-4 días.
  • Consulta a tu veterinario si tienes dudas sobre algún ingrediente para tu perro.

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