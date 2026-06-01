Tarjeta Bienestar: fechas oficiales de entrega para nuevos beneficiarios en junio 2026

La Secretaría de Bienestar anunció la entrega de tarjetas para nuevos beneficiarios de los Programas para el Bienestar en junio de 2026. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes 1 de junio, se dieron a conocer detalles sobre la entrega de tarjetas para personas que recientemente se incorporaron a los Programas para el Bienestar.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que los ciudadanos que realizaron su registro hasta abril y cumplen con los requisitos de edad recibirán próximamente información sobre la entrega de su medio de pago.

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La funcionaria explicó que las personas registradas deberán mantenerse atentas al número telefónico que proporcionaron durante su inscripción, ya que por esa vía recibirán las indicaciones correspondientes para recoger su tarjeta y acceder a los apoyos del siguiente bimestre.

Entrega de tarjetas y nuevos registros en junio

Ciudadanos registrados hasta abril recibirán información vía SMS sobre fecha y lugar para recoger su Tarjeta Bienestar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información presentada, quienes se registraron durante abril recibirán su Tarjeta Bienestar entre el 15 y el 21 de junio de 2026. Para ello, se enviará un mensaje SMS con la fecha, hora y lugar donde deberán acudir para recogerla.

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Las autoridades señalaron que es importante revisar constantemente el teléfono de contacto p

roporcionado durante el trámite, ya que toda la información relacionada con la entrega será enviada mediante ese canal de comunicación.

Asimismo, se informó que las personas que aún no se han registrado podrán acudir a los módulos de atención del 22 al 28 de junio. Estos espacios operarán de lunes a domingo, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, y la ubicación del módulo más cercano puede consultarse en el portal oficial del Gobierno de México.

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Programas de Bienestar suman más de 18 millones de derechohabientes

La Línea del Bienestar, 800 MÉXICO4, ofrece asistencia telefónica para resolver dudas sobre la cobertura y requisitos de los programas sociales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su intervención, Leticia Ramírez Amaya presentó cifras sobre la cobertura e inversión social de los principales programas federales. En el caso de la pensión para adultos mayores, señaló que existen más de 13 millones de derechohabientes, con una inversión social de 526 mil millones de pesos.

Respecto al programa Mujeres Bienestar, indicó que en mayo se contabilizaron 2 millones 735 mil 776 derechohabientes, con una inversión social de 56 mil 969 millones de pesos. En tanto, el programa para personas con discapacidad registra 1 millón 836 mil 582 beneficiarios y una inversión de 36 mil 266 millones de pesos.

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La funcionaria agregó que el programa de apoyo para madres trabajadoras cuenta con 217 mil 563 beneficiarias y una inversión de 3 mil 212 millones de pesos, mientras que Sembrando Vida suma 416 mil 860 derechohabientes con una inversión social de 40 mil 664 millones de pesos.

En conjunto, los Programas para el Bienestar alcanzan 18 millones 826 mil 240 derechohabientes y una inversión social total de 663 mil 719 millones de pesos. También recordó que la Línea del Bienestar, 800 639 42 64 (800 MÉXICO4), está disponible para resolver dudas relacionadas con los programas sociales.

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