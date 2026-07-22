México

Sandra Cuevas “destapa” a la morenista Cynthia López Castro para la alcaldía Cuauhtémoc

La polémica empresaria soltó el nombre de una morenista que también busca gobernar la alcaldía Cuauhtémoc y competir con Diana Sánchez Barrios o Arturo Ávila

Guardar
Google icon
Sandra Cuevas no descarta que la senadora Cynthia López Castro gobierne la Cuauhtémoc en el 2027. Crédito: @SandraCuevas_
Sandra Cuevas no descarta que la senadora morenista Cynthia López Castro gobierne la Cuauhtémoc en el 2027. Crédito: @SandraCuevas_

Sandra Cuevas, quien entre 2021 y 2024 se desempeñó como alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, reveló que la senadora de Morena, Cynthia López Castro, es quien más tiene posibilidades de gobernar la demarcación a partir de 2027.

Este lunes, en un programa de Reporte Indigo, la ahora empresaria aseguró que ningún candidato cercano al diputado federal Ricardo Monreal Ávila “tendrá cabida en la demarcación en el 27”.

PUBLICIDAD

En cambio, Cuevas Nieves consideró que Cynthia López Castro, es una mujer con altas probabilidades de ser alcaldesa de la demarcación que hoy gobierna la opositora Alessandra Rojo de la Vega. Tampoco descartó a un “perfil independiente”.

No ve fuertes a Dolores Padierna ni a Diana Sánchez

Desde el punto de vista de Sandra Cuevas, la actual diputada federal por Morena, Dolores Padierna, no tiene posibilidades de ganar la alcaldía Cuauhtémoc en las elecciones de 2027; ni a un cercano a ella, como Emilio Villar.

PUBLICIDAD

“La alcaldía Cuauhtémoc se pierde con Dolores Padierna. Cuando me toca a mí competir. Era un perfil enorme, era un perfil grande, es una mujer con gran trayectoria, con una historia política enorme. Sin embargo, hoy que la tienen más fácil, no han podido y no han sabido el cómo. Aquí están los perfiles que han levantado la mano. Emilio Villar, un chavo que conozco de hace muchos años. Él y yo trabajamos en muchos proyectos políticos hace algunos años, desde una asociación civil. Está muy verde”, dijo Cuevas.

Respecto a las probabilidades de la diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Diana Sánchez Barrios, Sandra Cuevas tampoco le vio probabilidades de ser la próxima alcaldesa de la Cuauhtémoc.

Imagen UOEYGKXO3VBI3KQYEM763BUR5U

“No, no le alcanza para ganar la alcaldía Cuauhtémoc. Sánchez Barrios, una mujer que además yo la aprecio a ella, a su mamá, la respeto mucho. Sin embargo, tampoco le alcanza y su perfil no es un perfil ideal para la alcaldía Cuauhtémoc, porque lo que menos queremos en la alcaldía Cuauhtémoc es ver lleno cada calle de puestos. Y pues eso es lo que haría, mi querida Diana”, agregó.

Arturo Ávila es “muy gris” y Monreal no tiene fuerza

Sandra Cuevas también habló de otros perfiles morenistas que buscan gobernar la alcaldía Cuauhtémoc, como el diputado federal morenista, Arturo Ávila, a quien tachó de ser “muy gris” y de Aguascalientes. También advirtió que ningún personaje cercano al diputado Ricardo Monreal “va a pasar”.

“Todos estos perfiles, todos, son impulsados por el doctor Ricardo Monreal. Todos, todos son del doctor Ricardo Monreal. Así que vecinas y vecinos, ustedes saben perfectamente que todo lo que huela al doctor Ricardo Monreal no va a pasar, no va a pasar. Si no es uno, es otro, es el otro, pero ninguno de sus candidatos es fuerte para ganar la alcaldía Cuauhtémoc”, expresó.

Solo cinco diputados de 500 han hecho donaciones en el centro de acopio de San Lázaro. Crédito: X/ @RicardoMonrealA
El diputado Ricardo Monreal visitó el centro de acopio para las personas afectadas por los sismos de Venezuela. Crédito: X/ @RicardoMonrealA

Solo ve con opciones a Cynthia López Castro en la Cuauhtémoc

Luego de descartar a Padierna, Sánchez Barrios y Arturo Ávila –todos, según Ávila, gente de Monreal Ávila–, Sandra Cuevas reconoció que a la única que ve con opciones reales para gobernar la alcaldía Cuauhtémoc en el 2027, es la senadora de Morena, Cynthia López Castro --antes del PRI.

La senadora morenista, Cynthia López Castro, reiteró que este sector se ha desenvuelto en la informalidad y la precariedad. (Crédito: Facebook | Cynthia López Castro)
La senadora morenista, Cynthia López Castro, reiteró que este sector se ha desenvuelto en la informalidad y la precariedad. (Crédito: Facebook | Cynthia López Castro)

“A la única persona que yo le veo una fuerza importante y además inteligencia es a Cynthia López Castro. Cynthia López Castro lleva muchísimos años trabajando en la alcaldía Cuauhtémoc. Es una persona preparada, es una persona inteligente, es una persona que sabe de política, es una persona que además sabe coordinar esfuerzos. Pero de ahí en fuera, no veo un perfil realmente fuerte para poder quitar a la oposición”, sentenció.

También se dio tiempo para decir que Movimiento Ciudadano no tiene ninguna opción; mientras el Partido Acción Nacional (PAN) aún analiza a quién lanzará como candidato.

Temas Relacionados

Alcaldía CuauhtémocCDMXSandra CuevasCynthia López CastroPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 21 de julio

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 21 de julio

Atacan a tiros la vivienda de Alma Belén Arenas, regidora del PT en Tempoal, Veracruz

La funcionaria solicitó licencia temporal tras la agresión; la Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación para localizar a los responsables

Atacan a tiros la vivienda de Alma Belén Arenas, regidora del PT en Tempoal, Veracruz

Condenan a 11 huachicoleros a casi 30 años de prisión en Hidalgo

La banda operaba desde un inmueble en Tlaxcoapan, donde tendió una manguera al poliducto Tula-Salamanca y alcanzó a sustraer 204,500 litros antes del cateo realizado en marzo de 2023

Condenan a 11 huachicoleros a casi 30 años de prisión en Hidalgo

Victoria Ruffo responde a críticas por usar silla de ruedas en el AICM: “Sí puedo caminar”

La actriz señaló que es a causa de una complicación física y rechazó las críticas de quienes aseguran que le quita el servicio a alguien que lo necesita

Victoria Ruffo responde a críticas por usar silla de ruedas en el AICM: “Sí puedo caminar”

Muere la influencer sinaloense Adriana García en Culiacán, esto se sabe

Colaboradores de la joven confirmaron el fallecimiento

Muere la influencer sinaloense Adriana García en Culiacán, esto se sabe
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Aseguran más de 156 toneladas de mercancía ilícita en operativos realizados en el AICM

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Aseguran más de 156 toneladas de mercancía ilícita en operativos realizados en el AICM

Detienen a tres personas vinculadas con el secuestro de los 10 hombres asesinados en Zacatecas

Caso Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán va a juicio contra “El Licenciado”, presunto autor intelectual del crimen

Vinculan a proceso a “El Queso de Puerco”, presunto integrante del “H1-A1” ligado a La Familia Michoacana

Ernesto Ruffo Appel promueve amparo contra detención por huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Victoria Ruffo responde a críticas por usar silla de ruedas en el AICM: “Sí puedo caminar”

Victoria Ruffo responde a críticas por usar silla de ruedas en el AICM: “Sí puedo caminar”

Muere la influencer sinaloense Adriana García en Culiacán, esto se sabe

Mariana Echeverría buscaría volver a la televisión luego de su polémico paso por La Casa de los Famosos

Harry Styles cancela concierto en Brasil y preocupa a fans mexicanos por próximas fechas

La Casa de los Famosos México: quiénes son Gema Garoa y Luis Chaparro, supuestos revelados en pistas

DEPORTES

4 títulos y 3 descensos en el futbol europeo: así llega a su fin la carrera de Guillermo Ochoa

4 títulos y 3 descensos en el futbol europeo: así llega a su fin la carrera de Guillermo Ochoa

Lothar Matthäus, leyenda alemana, se rinde ante Gilberto Mora tras su participación en el Mundial 2026

Identifican al aficionado mexicano que reaccionó con elegancia ante hinchas argentinos en la final del Mundial

Guillermo Ochoa anuncia su retiro y se despide del futbol tras su sexta Copa Mundial con México

Estos serían los primeros rivales a los que se enfrentaría México con Rafa Márquez como DT