4 títulos y 3 descensos en el futbol europeo: así llega a su fin la carrera de Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa llora tras decir adiós al Mundial 2026 y su carrera como arquero. (AP Foto/Natacha Pisarenko )

Francisco Guillermo Ochoa Magaña, portero mexicano que se formó en las Fuerzas Básicas del Club América, con quien se coronó en el año 2005 para luego dar el salto al viejo continente, donde destacó por sus reflejos y atajadas, pero también sufrió varios descensos en las Ligas más importantes de Europa.

Hoy miércoles 21 de julio del 2026, a sus 41 años de edad, Paco Memo anunció su retiro definitivo del futbol profesional, cumpliendo su palabra de poner fin a una era tras culminar el Mundial 2026, donde pasó a ser una leyenda del balompié nacional.

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Guillermo Ochoa ingresó a un selecto grupo de jugadores de futbol que relatan una historia de seis páginas, toda vez que representaron a su país natal del Mundial de Alemania 2006 hasta la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Francisco Guillermo Ochoa Magaña integra esa lista junto a los astros de Argentina y Portugal, hablamos de Lionel Andrés Messi Cuccitini y Cristiano Ronaldo dos santos Aveiro.

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Guillermo Ochoa se despide del futbol profesional REUTERS/Annegret Hilse

Con la Selección Mexicana de Futbol, Memo Ochoa vio actividad en las últimas cuatro ediciones después de permanecer en banca y pasar por momentos complicados en el viejo continente tras perder la categoría en tres ocasiones con clubes de: Francia, España e Italia

Después de convertirse en el primer portero mexicano en cruzar nuevos horizontes, posterior a ganar tres títulos nacionales, tales como la Liga de Ascenso con San Luis en 2004, así como el título de la Liga MX y el Campeón de Campeones con el Club América, Ochoa firmó un contrato de tres años con el Ajaccio francés.

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El nacido en Guadalajara, Jalisco jugó en la Ligue 1 entre 2011 y 2014. En el cierre de su relación, Ochoa vivió su peor temporada con el Ajaccio y como consecuencia le tocó descender por primera vez en su carrera por Europa.

Después de aquel momento amargo vino la Copa del Mundo en Brasil 2014, donde la lluvia de ofertas se apareció en el ambiente del tapatío por su increíble actuación con el Tricolor, principalmente en el duelo frente al país anfitrión, negando la caída de su marco al son de 90 minutos.

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Guillermo Ochoa confirmó su llegada al Málaga C.F. español después de un mes de reflexión por el interés de otros clubes de aquella nación: tales como la Real Sociedad, el Getafe FC y hasta del Atlético de Madrid. Sin embargo, su poca actividad lo cedió por una temporada en el Granada C.F.

Ochoa generó su segundo descenso con el Granada de España. (EFE)

Durante la temporada 2016-17, Memo estuvo como portero titular, no obstante los malos resultados sentenciaron el futuro del Granada C.F. a la Segunda División de España, confirmando un nuevo descensos para el arquero de la Selección Mexicana.

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Caer a la Liga de Ascenso puso en riesgo la presencia de Guillermo Ochoa en la siguiente convocatoria mundialista, pero en el 2017 decidió salir de España para migrar al futbol de Bélgica, sitio que le abrió las puertas para resguardar la portería del Standard Lieja, equipo con el que recuperó su nivel y celebró la Copa de Bélgica en 2018.

Al paso de ocho años en el futbol extranjero, Francisco Guillermo Ochoa fue repatriado por el Club América en 2019 para revivir sus inicios en el balompié mexicano.

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Durante aquel ciclo rumbo al Mundial de Qatar 2022, Memo no sólo encabezó la convocatoria de Gerardo Martino, sino que destacó en la lista olímpica de Jaime Lozano como uno de los tres refuerzos para buscar la medalla de oro en futbol con la Selección Mexicana sub-23; el Tri logró el bronce.

Todo parecía estar bien en el entorno de Memo Ochoa, sin embargo el deseo de seguir compitiendo fuera de México lo llevó nuevamente a Europa, donde ya lo esperaba la Unione Sportiva Salernitana italiano, con quien vivió dos años dentro de la Serie A.

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Memo perdió la categoría con el Salernitana. (X/ @Salernitana)

El arquero nacional llegó en la campaña 2022-23 y se mantuvo hasta la periodización 2023-24, en la cual Salernitana consumó anticipadamente su salida del Máximo Circuito y de esa forma Guillermo Ochoa firmó por tercera ocasión el descenso europeo.

El fin de su carrera a nivel de clubes se escribió en la Ligas de Portugal y Chipre. Francisco Guillermo Ochoa reforzó al AVS Futebol y AEL Limassol FC respectivamente. Aunque las críticas fueron constantes el exDT, Javier Aguirre, lo llamó para representar a México por sexta y última vez antes de anunciar su retiro del futbol.

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Mensaje de Guillermo Ochoa tras decir adiós al futbol

Guillermo Ochoa se despide del futbol profesional. REUTERS/Annegret Hilse

“Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS. Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino.

Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México .Lo vivido nadie nos lo quita. De corazón, gracias por tanto”, compartió Francisco Guillermo Ochoa Magaña para oficializar el cierre de su carrera como portero profesional.

Historia de Guillermo Ochoa en el futbol profesional

Ochoa fue campeón con América en 2005. (Foto: Club América)

Nativo de Guadalajara, Jalisco Guillermo Ochoa nació el 13 de julio de 1985 y fue criado en la colonia Santa Mónica, ubicada en la propia zona metropolitana, teniendo un sueño desde pequeño: convertirse en el mejor portero mexicano de la historia.

A los 13 años llegó al Club América para unirse a sus Fuerzas Inferiores en el año de 1999. Sus reflejos, regularidad y sobresalientes actuaciones bajo palos contribuyó al ascenso en Primera División gracias al técnico Leo Benhakker (1942-2025).

A sus 18 años, Memo Ochoa debutó en el Club América ante la baja de su exarquero Adolfo Ríos. Aquel encuentro frente al Club de Futbol Monterrey Rayados, un 15 de febrero del 2004, marcó la pauta para descubrir a un súper portero que al paso de los años se convertiría en un prodigio para el futbol nacional y especialmente en la Selección Mexicana, tras alcanzar una proeza antes de concluir el Mundial 2026, el torneo por excelencia que cita a los mejores delegaciones afiliadas por la FIFA.

Ochoa apareció en su sexta Copas del Mundo en forma consecutiva, batiendo el récord de Antonio la Tota Carvajal (1929-2023) para integrar el grupo que reúne a los astros: Lionel Andrés Messi Cuccuttini y Cristiano Ronaldo dos santos Aveiro por aparecer en seis Mundiales al hilo.

Guillermo Ochoa reforzó a la sub-23 en 2020. REUTERS/Molly Darlington

Paco Memo entró en la convocatoria de la Selección Mexicana en seis ocasiones. Cinco estrategas vieron sus cualidades desde la portería que decidieron contar con él en caso de ser requerido.

Sin embargo, en sus primeras dos justas, en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, los técnicos: Ricardo LaVolpe y Javier Aguirre, se olvidaron de Ochoa al poner de titular a Oswaldo Sánchez y Oscar Conejo Pérez respectivamente.

Después de ocho años sin sumar minutos en sus primeras ediciones de la Copa del Mundo, Memo se exigió así mismo y un año después se consagró como el primer portero mexicano en dar el salto al futbol de Europa, donde firmó un contrato de tres años para jugar en el Ajaccio francés.

Sus vuelos, tapadas y seguridad en la línea de meta, ayudaron a Paco Memo para ser titular en la Copa del Mundo en Brasil 2014 y la máxima figura por su increíble actuación con el Tricolor, principalmente en el duelo frente al país anfitrión, negando la caída de su marco al son de 90 minutos.

Su actuación ante Neymar y compañía lo colocó en la élite del futbol mundial.

El mexicano confirmó su llegada al Málaga C.F. español después de un mes de analizar las ofertas de la Real Sociedad, el Getafe FC y del Atlético de Madrid. Fue cedido por una temporada en el Granada C.F. en 2016, peligrando su presencia en la siguiente convocatoria mundialista.

En 2017, Guillermo Ochoa aterrizó en Bélgica, sitio que le abrió las puertas para resguardar la puerta del Standard Lieja, equipo con el que recuperó su altura y pudo ser considerado por Juan Carlos Osorio en la alineación titular para el Mundial de Rusia 2018.

Para el año entrante, Guillermo Ochoa fue repatriado por el Club América rumbo al Mundial de Qatar 2022. Su liderazgo lo condujo a reforzar al equipo olímpico de Jaime Lozano para luchar por la medalla de oro con la Selección Mexicana sub-23; México se colgó el bronce.

Al llegar el Mundial Qatar 2022, Ochoa tampoco se salvó de haber reprobado el examen debido a la eliminación en primera instancoa. Únicamente destacó por el penalti atajado a Robert Lewandowski, en el debut de México ante Polonia en la fase de grupos.

Jugó su última Copa del Mundo en 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Su carrera estaba próxima a terminar, por lo que eran pocas las opciones que tenía en su haber, así que se inclinó en cerrar dignamente en clubes como AVS Futebol y AEL Limassol FC, que militan en Portugal y Chipre para mantenerse activo para su sexto Mundial en Norteamérica.

Javier Aguirre lo convocó para ser suplente, pero en el duelo frente a Chequia, le brindó minutos como titular, algo que tocó el corazón del guardameta, quien se despide de las canchas a los 41 años y un récord de seis mundiales con la Selección Mexicana de Futbol,