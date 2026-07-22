Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas afirma que video del Cartel de Sinaloa tiene tintes políticos, no criminales. Crédito RRSS

El secretario de Seguridad Pública, el general Arturo Medina Mayoral, calificó de montaje con tintes políticos un video difundido en redes sociales en el que un grupo que se identifica como integrante del Cártel de Sinaloa acusa al gobierno estatal de tener vínculos con la delincuencia organizada. El material surgió días después del hallazgo de 10 cuerpos en tres municipios del estado. Las autoridades rechazaron cualquier pacto con grupos criminales y anunciaron que solicitarán un análisis forense del video para determinar su origen.

Video señalado como técnicamente deficiente y falso

Además, Rodrigo Reyes Mugüerza, actual Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, describió el material como “mal hecho”, con voces sobrepuestas y características que, a su juicio, lo delatan como una producción fabricada. “Para nosotros es un video claramente montado”, afirmó, y comparó la situación con el trabajo cotidiano de los periodistas.

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El grupo de hombres armados y encapuchados amenazaron al gobernador de Zacatecas, David Monreal, en caso de que no "cumpla los acuerdos" que presuntamente mantienen con su gabinete. (Crédito: Redes sociales)

“Ustedes también son expertos en este tipo de cosas. Creo que muchos de los que están aquí editan videos diariamente”, aseveró.

El General Arturo Medina Mayoral, Secretario de Seguridad Pública, compartió esa lectura y fue más directo al clasificar el contenido: “Yo los clasifico como con tintes políticos. Yo lo digo y yo me hago responsable de lo que estoy diciendo”.

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El CNI identificó la fuente: una página de Facebook con historial de desinformación

Según Reyes Mugüerza, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) identificó como fuente una página de Facebook con antecedentes de publicar información falsa sobre otros temas.

Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas afirma que video del Cartel de Sinaloa tiene tintes políticos, no criminales. RRSS

Con base en ese hallazgo, las autoridades anunciaron que pedirán formalmente un análisis forense del video para establecer su autenticidad y rastrear a sus responsables. Medina Mayoral añadió que también solicitó apoyo a la federación para ubicar a quienes producen ese tipo de materiales. “No es fácil esa tarea. A lo mejor no podemos lograrlo, pero lo estamos haciendo”, reconoció.

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Zacatecas niega pactos con cualquier grupo criminal

Ante la acusación contenida en el video, el gobierno estatal fijó su postura de forma explícita.

“Este gobierno del estado, el de David Monreal, no hace pactos con ningún grupo de la delincuencia organizada, con absolutamente ninguno. Ni lo haremos ni lo hemos hecho", afirmó Reyes Mugüerza.

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A la Izquierda el gobernador Monreal y en el micrófono el secretario de gobierno. Crédito: Gobierno de Zacatecas

El funcionario respaldó esa declaración con el historial de detenciones registradas en el estado durante los últimos cinco años. Sostuvo que en Zacatecas “se acabó la impunidad” y que los convoyes de personas armadas que antes circulaban libremente ya no tienen cabida.

Para reforzar ese argumento públicamente, anunció que Medina Mayoral presentará en la próxima conferencia una línea del tiempo de las detenciones realizadas a integrantes de grupos de la delincuencia organizada en la entidad.

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Alerta por el impacto del video en la población

Más allá de la disputa sobre la autenticidad del material, las autoridades advirtieron sobre sus efectos en la ciudadanía. Reyes Mugüerza señaló que este tipo de contenidos, además de intentar dañar la imagen del gobierno, “generan miedo en la población”.

Por esa razón, hizo un llamado a la sociedad zacatecana para que no caiga en lo que denominó engaños deliberados. Describió el video como “propaganda mal hecha” con motivaciones políticas, y reiteró que el único compromiso del gobierno estatal es con la ciudadanía: “El único pacto que tiene es con la sociedad y con nadie más”, finalizó.

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El video y la masacre que lo detonó

El 18 de julio de 2026, diez hombres fueron encontrados sin vida en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto. Días después, un grupo que se identifica como CDS-MF, siglas de Cártel de Sinaloa, Mayito Flaco, en referencia a un hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, difundió un video en el que reclama al gobernador David Monreal que “cumpla los acuerdos” con su organización.

En el material, unos 20 hombres armados y con el rostro cubierto aparecen junto a un individuo que lee un mensaje.