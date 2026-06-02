Viuda negra, violinista y falsa viuda: cómo distinguir las tres arañas más peligrosas que entran a tu casa de las que son inofensivas

Las arañas venenosas como la viuda negra, la violinista y la falsa viuda pueden hallarse en casa y causar confusión con especies inofensivas. Reconocer sus rasgos ayuda a diferenciar entre un riesgo real y un mito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las arañas venenosas que pueden encontrarse en casa representan un motivo de consulta frecuente en los servicios de urgencias de México, donde la viuda negra, la violinista y la falsa viuda suelen confundirse con especies inofensivas.

Identificar sus características físicas, hábitat y riesgos permite diferenciar entre una emergencia real y un mito frecuente.

Solo dos géneros de arañas presentan veneno de importancia clínica en México

La Secretaría de Salud y el Instituto de Biología de la UNAM advierten que únicamente la viuda negra (género Latrodectus) y la violinista (género Loxosceles) exigen atención médica en caso de mordedura.

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Ambas especies están presentes en ambientes urbanos y rurales; prefieren rincones oscuros, lugares poco aseados y objetos almacenados.

De acuerdo con datos oficiales, cada año se registran entre 3,000 y 5,000 casos de intoxicación por mordedura de araña en territorio nacional, y el diagnóstico de loxoscelismo (por violinista) es uno de los más complejos, ya que suele confundirse con infecciones cutáneas u otras lesiones dérmicas.

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Viuda negra: color negro brillante y mancha roja en el abdomen

La viuda negra se reconoce por el cuerpo negro brillante y la característica mancha roja en forma de reloj de arena en la parte inferior del abdomen.

Puede medir hasta 4 centímetros incluyendo patas y cuerpo. En México existen al menos tres especies, como Latrodectus mactans y Latrodectus hesperus, de acuerdo con la UNAM.

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Esta araña teje telarañas desordenadas en rincones bajos, cobertizos, pilas de leña, muebles de patio y espacios poco transitados. Prefiere climas templados y secos.

El veneno de la viuda negra es de tipo neurotóxico y posee una alta potencia biológica: ataca el sistema nervioso central al liberar neurotransmisores de forma masiva.

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Los síntomas incluyen:

Dolor intenso

Contracturas musculares

Sudoración

Alteraciones cardíacas

Dificultad respiratoria (en casos graves)

La Secretaría de Salud subraya que el veneno representa un mayor riesgo para niños y adultos mayores.

Ante cualquier mordedura sospechosa, se indica acudir de inmediato a un centro médico.

La viuda negra destaca por su cuerpo negro brillante y una mancha roja en forma de reloj de arena. Su veneno neurotóxico afecta el sistema nervioso y puede causar síntomas graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Araña violinista: seis ojos, violín invertido y veneno necrótico

La araña violinista se distingue por la mancha en forma de violín invertido en el cefalotórax, que apunta hacia la parte trasera del animal.

Su color varía del beige al marrón rojizo, el cuerpo es pequeño y las patas largas.

Un rasgo clave es la presencia de seis ojos organizados en pares, a diferencia de las ocho unidades de la mayoría de las arañas caseras.

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Esta especie es nocturna y suele esconderse en rincones, detrás de muebles, cuadros y ropa almacenada.

Su tamaño va de 1 a 3 centímetros y, según la UNAM, México es el país con mayor diversidad de violinistas en el mundo, con alrededor de 40 especies.

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El veneno de la violinista es de tipo necrótico: destruye células cutáneas y puede derivar en úlceras profundas, fiebre, náusea y, en casos graves, daño renal o hepático.

Síntomas de picadura de araña violinista (Loxosceles spp.), según la Secretaría de Salud y la UNAM:

Dolor leve o moderado en la zona de la mordedura (no siempre inmediato)

Enrojecimiento y ligera inflamación local

Aparición de una mancha violácea o rojiza entre 6 y 12 horas después

Formación de ampollas con pus o hemorragias entre 24 y 78 horas posteriores

Desarrollo de una costra o úlcera necrótica en la piel entre 3 y 6 semanas

Fiebre, escalofríos y malestar general

Cefalea (dolor de cabeza)

Náusea y vómito

Dolor muscular y articular

La severidad de los síntomas puede variar según la cantidad de veneno inoculada, la localización de la mordedura y las condiciones de salud de la persona afectada.

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Los síntomas aparecen entre 6 y 12 horas después de la mordedura.

Las autoridades sanitarias insisten en que el tratamiento médico oportuno es fundamental para evitar complicaciones.

La araña violinista se identifica por la mancha en forma de violín y sus seis ojos. Su veneno necrótico destruye tejido y puede causar lesiones graves en piel y órganos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Falsa viuda: similar a la viuda negra, pero menos riesgosa

La falsa viuda (género Steatoda) puede confundirse por su color oscuro y cuerpo robusto, pero carece de la mancha roja típica y su veneno rara vez genera complicaciones graves.

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Esta especie provoca un cuadro conocido como steatodismo, con dolor local y síntomas similares a una picadura de avispa, pero sin riesgo sistémico.

Síntomas de picadura de falsa viuda:

Dolor leve o moderado en el sitio de la mordedura

Enrojecimiento e hinchazón local

Sensación de ardor o picazón

Inflamación limitada a la zona afectada

Formación ocasional de una pequeña ampolla

Malestar general leve

Náusea leve (rara vez)

Rigidez o dolor muscular local (poco frecuente)

Según la UNAM, la falsa viuda es común en zonas urbanas y suele pasar inadvertida debido a su comportamiento poco agresivo.

Su mordedura no requiere atención médica urgente.

La falsa viuda, de color oscuro y cuerpo robusto, no presenta la mancha roja de la viuda negra. Su veneno causa dolor local leve, similar al de una picadura de avispa, sin complicaciones graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las arañas caseras son inofensivas

Las autoridades mexicanas recalcan que la mayoría de las arañas domésticas carecen de veneno capaz de producir cuadros clínicos graves.

Las especies mencionadas son de importancia médica, pero no muestran conductas agresivas y evitan el contacto humano.

Mantener espacios limpios, revisar ropa y objetos almacenados, y evitar manipular arañas directamente son las medidas más eficaces para reducir el riesgo de accidentes.

Ante una mordedura, es recomendable acudir a un centro de salud y, si es posible, llevar el arácnido para su identificación.

El uso de insecticidas caseros no es efectivo para erradicar estos ejemplares y puede aumentar el riesgo de mordedura al desplazarlas.

La observación de la morfología y el entorno donde aparecen permite distinguirlas de especies inofensivas.