Estos son los escondites más comunes de la araña violinista en casa

Una araña violinista se observa en su telaraña, camuflada en un rincón polvoriento de una casa, esperando a su presa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de arañas violinistas en los hogares de México ha generado inquietud entre quienes cuidan plantas y espacios verdes.

Lo que muchos desconocen es que estas especies pueden esconderse en plantas comunes como el nopal, el saguaro y la biznaga, todas ellas variedades de cactus que suelen encontrarse tanto en jardines como en interiores.

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La araña violinista, identificada científicamente como Loxosceles y también llamada “araña del rincón”, es reconocida por su veneno altamente tóxico.

Una picadura puede ser letal si la persona afectada no recibe el antídoto de forma inmediata.

Aunque existe la creencia de que estas arañas solo habitan en lugares apartados, expertos advierten que pueden estar más cerca de lo pensado, sobre todo si hay vegetación seca o cactus en casa.

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Esta especie destaca por su tamaño reducido —no supera la longitud de una falange del dedo índice— y por una característica forma de violín en su espalda.

La araña violinista mide entre uno y tres centímetros, tiene seis ojos dispuestos en media luna, patas delgadas y un color pardo rojizo. Se distingue también por su comportamiento evasivo, ya que tiende a evitar el contacto con los humanos e incluso puede autolesionarse para huir ante una amenaza.

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Quienes buscan saber dónde se registran más casos en México deben prestar especial atención a entidades como Baja California Sur, Guerrero y Jalisco.

No obstante, la distribución de la especie abarca prácticamente todo el territorio nacional, lo que incrementa la importancia de la prevención en todos los hogares.

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Infografía detallada sobre la araña violinista Loxosceles en hogares mexicanos, mostrando sus características, hábitat, riesgos de picadura y consejos de prevención para proteger a las familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mayor riesgo radica en que estas arañas no solo se refugian en cactus y vegetación seca, sino que también pueden ocultarse detrás de cuadros, muebles, bodegas, armarios, grietas en las paredes o registros de luz. La tela que producen no es la clásica telaraña geométrica, sino una estructura algodonosa e irregular, lo que puede ayudar a identificar su presencia.

En resumen, la araña violinista es una de las especies más peligrosas por su veneno, y su hábitat incluye tanto plantas de jardín como rincones poco aseados dentro de la vivienda.

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Para minimizar el riesgo, es vital revisar con regularidad las zonas donde suelen esconderse y estar atentos a cualquier señal de su presencia, especialmente para quienes tienen cactus u otro tipo de vegetación seca en casa.

Qué hacer si veo una araña violinista

No la toques ni intentes matarla con la mano.

Puedes capturarla con la técnica del vaso: coloca un vaso sobre la araña y desliza una hoja de papel debajo para atraparla y liberarla lejos de casa.

No uses insecticidas, ya que pueden ser peligrosos para personas y mascotas, y no eliminan a todas las arañas.

No interactúes ni la molestes: su prioridad es esconderse, no atacar.

Si hay una mordedura:

Mantén la calma y, si puedes, toma una foto o captura la araña para que sea identificada.

Lava la herida con agua y jabón. No apliques hielo, calor, alcohol ni ungüentos.

No succiones la herida ni uses remedios caseros.

Busca atención médica inmediata y localiza el hospital más cercano con antiveneno (puedes consultar la Redtox de la Ciudad de México).

No acudas a cualquier centro de salud, verifica que cuenten con tratamiento específico para mordedura de araña violinista.

Si la mordedura es en un animal doméstico, lleva al veterinario para que reciba antiveneno.