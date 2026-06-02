Dirige una televisora y es mexicana: Papa León XIV nombra a la primera mujer laica como prefecta de un ministerio del Vaticano

Con este nombramiento, León XIV mantiene los lineamientos, promovidos por el Papa Francisco, para permitir que fieles laicos pudieran dirigir dicasterios vaticanos. Foto: Especial

El papa León XIV anunció este 2 de junio el nombramiento de María Montserrat Alvarado, actual presidenta y directora de operaciones de EWTN News, como nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación, cargo que asumirá a partir del 1 de noviembre de 2026.

La designación marca un hecho histórico para el Vaticano, ya que Alvarado será la primera mujer laica en dirigir un dicasterio, equivalente a un ministerio dentro de la administración central de la Iglesia católica. El nombramiento da continuidad a las reformas impulsadas en los últimos años para abrir espacios de liderazgo a fieles laicos, tanto hombres como mujeres.

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¿Quién es María Montserrat Alvarado?

María Montserrat Alvarado nació en la Ciudad de México y cuenta con estudios en la Florida International University y la George Washington University. Entre 2009 y 2023 ocupó diversos cargos de liderazgo en el Becket Fund for Religious Liberty, organización dedicada a la defensa de la libertad religiosa y la promoción de los derechos humanos.

Desde 2023 se desempeña como presidenta y directora de operaciones de EWTN News, la división informativa de la Eternal Word Television Network (EWTN), considerada una de las mayores redes de medios católicos del mundo. Desde ese puesto ha supervisado plataformas de comunicación que generan contenidos en siete idiomas a través de televisión, radio, prensa escrita, medios digitales y redes sociales.

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Su experiencia en comunicación y gestión de medios fue uno de los factores que llevaron al pontífice a confiarle la dirección del organismo responsable de la estrategia mediática de la Santa Sede.

¿Qué hace el Dicasterio para la Comunicación?

El Dicasterio para la Comunicación fue creado por el papa Francisco en 2015 como parte de la reforma de la Curia Romana. Su misión es coordinar todos los sistemas de comunicación del Vaticano.

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Entre las instituciones que dependen de este organismo destacan:

Vatican News

Radio Vaticana

Vatican Media

L’Osservatore Romano

Oficina de Prensa de la Santa Sede

Editorial Vaticana

Imprenta Vaticana

Filmoteca Vaticana

Además de administrar la infraestructura mediática y tecnológica de la Iglesia, el dicasterio desarrolla estrategias pastorales y teológicas relacionadas con la comunicación en el mundo contemporáneo.

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León XIV mantiene la apertura a mujeres en puestos de liderazgo

Con este nombramiento, León XIV mantiene la línea de apertura promovida por el papa Francisco, quien impulsó cambios normativos para permitir que fieles laicos pudieran dirigir dicasterios vaticanos.

Aunque anteriormente ya habían sido designadas mujeres para cargos de alto nivel dentro de la Curia, el caso de Montserrat Alvarado destaca por tratarse de la primera mujer laica en asumir la prefectura de un dicasterio de la Santa Sede.

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Tras conocerse la noticia, Alvarado afirmó que recibe el nombramiento con un profundo sentido de servicio hacia el nuevo pontífice y expresó su intención de continuar fortaleciendo el trabajo del Dicasterio para la Comunicación para que siga cumpliendo su misión de comunicar el mensaje de la Iglesia en todo el mundo.