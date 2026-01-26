¿Por qué las viudas negras devoran a los machos? La UNAM lo explica

En la viuda negra y otros artrópodos, solo aquellos machos que satisfacen completamente a la hembra durante la cópula evitan que esta busque nuevas parejas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento reproductivo de la viuda negra, conocido por el canibalismo sexual en el que la hembra devora al macho durante o después de la cópula, resulta fundamental para garantizar el éxito reproductivo de la especie.

Esta estrategia, según explica el doctor Alejandro Córdoba Aguilar, investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), permite que los espermatozoides del macho que es consumido fertilicen la mayor cantidad posible de óvulos, mientras que la hembra pierde su receptividad sexual tras devorarlo, lo que reduce la probabilidad de que otros competidores utilicen sus propios gametos.

De esta manera, el “sacrificio” del macho araña asegura que sea su descendencia la que prevalezca. El doctor Córdoba Aguilar, entrevistado por UNAM Global, sostiene que, en realidad, el varón no parece sufrir un daño consciente y, de hecho, al final de la cópula se ofrece para ser devorado.

Dicha conducta, observada también en especies similares a la viuda negra y en algunos otros artrópodos como la violinista o miembros del género Argiope, tiene una explicación evolutiva: solo aquellos machos que logran que la hembra quede completamente satisfecha tras la cópula evitan que ella busque la fecundación con otro macho.

¿Cómo se reproducen las viudas negras?

Los machos de viuda negra carecen de pene y emplean pedipalpos con bulbos cargados de espermatozoides para transferir material genético a la hembra.

Las arañas macho presentan una morfología distinta: carecen de pene, pero poseen estructuras denominadas pedipalpos, que se asemejan a tentáculos delanteros cortos con bulbos cargados de espermatozoides en sus extremos.

Estos bulbos se introducen en la vagina de la hembra, conocida como opérculo genital, para transferir el material genético. Durante este proceso, si la hembra no ha ingerido suficiente alimento, puede devorar al macho, mientras que una cópula prolongada permite la entrega de una mayor cantidad de espermatozoides.

Una hembra de capulina, otra denominación de la viuda negra (Latrodectus mactans), puede copular aproximadamente diez veces a lo largo de su vida y, en igual número de ocasiones, eliminar a sus parejas para satisfacer su apetito. Estas arañas, tras la inseminación, cargan un saco de huevos adherido a su espalda hasta que las crías —que pueden sumar entre 50 y 200, según el tamaño de la hembra— emergen y se dispersan.

¿Cuándo se reproducen las viudas negras?

Las arañas como la viuda negra cumplen un papel ecológico esencial al controlar poblaciones de insectos vectores de enfermedades virales como dengue y chikungunya.

Durante la época reproductiva, generalmente coincidente con el inicio de las lluvias debido al incremento de presas disponibles, el macho localiza a la hembra siguiendo los rastros químicos que esta deja en su telaraña.

El ritual de cortejo es sutil: el macho manipula los hilos de la telaraña con movimientos suaves, diferenciándose así de las presas atrapadas, como una mosca que se agita para escapar. Al establecer contacto, la cópula puede extenderse por alrededor de 20 a 25 minutos.

Este canibalismo sexual, presente en la viuda negra mexicana y en especies parientes de Europa y Australia, también se ha documentado en otros invertebrados como grillos y mantis religiosas. Los ejemplares del género Argiope, que habitan en áreas boscosas y en entornos de alta vegetación como los Viveros de Coyoacán, muestran comportamientos similares.

El papel de las arañas, más allá de su fama por el veneno de especies como la viuda negra, resulta fundamental en términos ecológicos: son depredadoras que contribuyen a controlar la población de insectos como moscas, mosquitos y hormigas. Al consumir estos organismos, los arácnidos limitan las molestias y los riesgos para la salud, ya que muchos insectos son vectores de enfermedades virales como el dengue y el chikungunya.