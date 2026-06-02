México

Extranjera intenta adueñarse de playa en Playa del Carmen y mexicanos le organizan un picnic frente a su casa como protesta

La protesta pacífica reunió a decenas de personas que acudieron a la costa para recordar que las playas mexicanas son de acceso público

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La controversia generada por una ciudadana extranjera en Playa del Carmen escaló de las redes sociales a las calles durante el pasado fin de semana, luego de que decenas de personas acudieran a una playa de la exclusiva zona de Playacar para manifestar su rechazo a las declaraciones de la mujer, quien previamente se había vuelto viral por intentar expulsar a varios visitantes del lugar.

Los hechos ocurrieron en un tramo de playa ubicado frente a una residencia dentro de ese complejo turístico de Quintana Roo. En un video ampliamente difundido en plataformas digitales se observa a la mujer discutiendo con varias personas mientras sostiene que la franja costera situada frente a su vivienda le pertenece. Durante el altercado, aseguró que “todo el frente de su casa” formaba parte de una propiedad privada, incluyendo tanto la arena como el acceso al mar.

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Extranjera afirmó que la playa era suya; ciudadanos llegaron con hieleras y trajes de baño
Extranjera afirmó que la playa era suya; ciudadanos llegaron con hieleras y trajes de baño

La escena provocó una oleada de reacciones en internet. Numerosos usuarios recordaron que las playas del país son espacios públicos y que ninguna persona puede apropiarse de la Zona Federal Marítimo Terrestre ni impedir el libre tránsito de residentes o visitantes.

La indignación no quedó únicamente en comentarios virtuales. A través de redes sociales comenzó a circular una convocatoria para realizar una reunión ciudadana en la misma playa donde ocurrió el incidente. La invitación tuvo respuesta y desde las primeras horas del domingo 31 de mayo comenzaron a llegar familias, jóvenes y turistas al lugar.

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El caso generó indignación en redes sociales y terminó reuniendo a decenas de personas frente a la vivienda de la mujer.
El caso generó indignación en redes sociales y terminó reuniendo a decenas de personas frente a la vivienda de la mujer.

Lejos de convertirse en un enfrentamiento, la concentración se desarrolló en un ambiente de convivencia. Los asistentes aprovecharon la jornada para tomar el sol, conversar, consumir alimentos, compartir bebidas y participar en actividades recreativas frente a la vivienda donde ocurrió la polémica.

Con su presencia, los participantes buscaron enviar un mensaje claro: las playas mexicanas pertenecen a todos y ninguna persona tiene facultades para restringir el acceso a estos espacios. Diversos videos compartidos en redes muestran a grupos disfrutando del lugar de manera ordenada e incluso recogiendo los residuos generados durante la reunión.

Los manifestantes realizaron actividades recreativas para demostrar que nadie puede restringir el acceso a la costa.
Los manifestantes realizaron actividades recreativas para demostrar que nadie puede restringir el acceso a la costa.

Elementos de la Policía Municipal de Playa del Carmen acudieron a la zona para supervisar la situación. Sin embargo, no fue necesaria ninguna intervención debido a que la manifestación transcurrió sin incidentes ni alteraciones al orden público.

Hasta ahora no se han dado a conocer sanciones o procedimientos oficiales relacionados con el comportamiento de la extranjera. No obstante, el caso continúa generando debate en redes sociales y entre habitantes de destinos turísticos, quienes consideran que el episodio sirve para recordar que las costas mexicanas son bienes públicos. Los organizadores de la protesta señalaron que, si se repiten situaciones similares, podrían convocarse nuevas movilizaciones pacíficas para defender el acceso libre a las playas.

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