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“Hubo mucha provocación en marcha de la CNTE”, acusa Sheinbaum

La presidenta dijo que los maestros tienen derecho a manifestarse “siempre de manera pacífica”

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Sheinbaum afirmó que los docentes están siendo atendidos por la SEP y SEGOB. | Presidencia
Sheinbaum afirmó que los docentes están siendo atendidos por la SEP y SEGOB. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que “hubo mucha provocación” en la marcha que realizó ayer la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Zócalo de la Ciudad de México, luego de que ayer hubo diversos incidentes en la movilización de docentes.

“tiene derecho a movilizarse siempre de manera pacífica y que los atienda Educación y Gobernación, que ellos vayan informando cómo vacel diálogo”, dijo en Palacio Nacional.

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