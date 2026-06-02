México

ISSSTE interpretará mastografías con ayuda de la IA y a distancia para agilizar detección de cáncer de mama

La atención se brindará por parte de médicos radiólogos con especialidad en imagen e intervención de mama

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Una médica con bata blanca apunta con un bolígrafo a un monitor que muestra una mastografía digital con áreas resaltadas por análisis de IA.
Una médica examina una mastografía con análisis de inteligencia artificial en un monitor, destacando áreas sospechosas para la detección temprana de posibles anomalías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Martí Batres, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció la implementación de los cuartos azules enfocados en la prevención del cáncer de mama.

Durante la mañanera del pueblo de este 2 de junio en Palacio Nacional, la autoridad sanitaria explicó que estos espacios son salas de interpretación de mastografías las cuales implementaran inteligencia artificial para mejorar sus resultados.

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“Esta semana, comenzaron a funcionar cuatro grandes centros de interpretación de mastografías con la utilización de IA en hospitales del ISSSTE”, declaró.

¿Dónde están ubicados los cuartos azules del ISSSTE?

Existen cuatro puntos donde se pueden encontrar estos lugares especializados para la detección de este padecimiento:

  • Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, Ciudad de México
  • Hospital Regional de Alta Especialidad Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
  • Clínica Hospital “Mérida” en Susulá, Yucatán
  • Hospital Regional de Alta Especialidad Torreón, Coahuila

Cada uno cuenta con seis estaciones de lectura, las cuales tiene el objetivo de interpretar más de 400 mil mastografías al año. El proceso se realizará a distancia con un conjunto de imágenes enviadas desde 98 unidades ubicadas en todo el país durante este 2026, pasando a 180 en 2027.

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Martí Batres
Martí Batres durante la mañanera del pueblo de este 2 de junio en Palacio Nacional. (Presidencia)

“Este sistema se ha instalado sin costo para el ISSSTE, pues representa un beneficio más derivado del proceso de nacionalización del servicio de imagenología que comenzó hace un par de años", expresó Batres.

La evaluación de las mastografías a través de la Inteligencia Artificial

La atención se brindará por parte de médicos radiólogos con especialidad en imagen e intervención de mama con el objetivo de tener una mejor valoración médica.

Por otro lado, se anunció la inauguración de otro cuarto azul en la Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizado (CLIDDA). Este es un paso fundamental para las evaluaciones de esta enfermedad, ya que las mujeres no tendrán que trasladar las placas para su revisión, se enviarán de forma electrónica la información para empezar con el procedimiento.

“Para la presidenta Claudia Sheinbaum son fundamentales dos cuestiones: la lucha contra el cáncer de mama y la innovación tecnológica en el servicio universal de salud. Con estos centros se fortalece el diagnóstico oportuno y la detección temprana de cáncer de mama, lo que permitirá salvar vidas de muchas mujeres”, manifestó el funcionario de salud.

De acuerdo con la información brindada por la Secretaría de Salud, cada año se registran 31 mil nuevos casos de este tipo de afección oncológica en el país, siendo la principal enfermedad en la población femenina.

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