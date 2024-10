Cuáles son las arañas venenosas que habitan en hogares mexicanos

Es importante destacar que las arañas deben ser reubicadas, no aplastadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Alguna vez te has encontrado con una araña en casa y te has preguntado si es peligrosa? En México, la diversidad de arañas es tan amplia que muchas personas no saben distinguir entre las venenosas y las inofensivas.

El país es hogar de 2 mil 349 especies de arañas, agrupadas en 426 géneros y 69 familias, que representa el 4.8%, 10.2% y 57.5% de la diversidad mundial respectivamente, de acuerdo con la Revista Mexicana de Biodiversidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Si bien no todas representan un riesgo, identificar las especies venenosas es útil para reubicarlas de forma segura en un lugar cercano y convivir de manera segura con estos arácnidos.

¿Cuáles son estos insectos?

La viuda negra presenta un color negro brillante (Archivo infobae)

Viuda Negra

Esta araña pertenece al género Latrodectus , en México se tiene registro de tres de las 32 especies de este género: Latrodectus mactans, Latrodectus hesperus y Latrodectus geometricus, de acuerdo con el Instituto de Biología de la UNAM.

La Latrodectus mactans también se conoce como araña capulina, viuda negra o chintatlahua y su característica principal es la mancha roja en forma de reloj de arena que tienen en el tórax.

Habitan en casi toda la República Mexicana y presentan un característico color negro brillante, y las hembras pueden medir de 30 a 40 milímetros, mientras que el macho o sobrepasa los 10 mm.

La Latrodectus geometricus se conoce como viuda café o viuda marrón, su telaraña es de forma irregular resistente y tiene colores variables que van desde el café claro hasta tonos grisáceos.

La Araña viuda marrón pueden ser identificadas por el patrón geométrico en su cuerpo (Alfred Daniel)

Tiene patas atigradas y un patrón geométrico en el dorso, además de la característica mancha color rojo en el tórax. Las hembras miden de 1 a 10 mm y los machos son mucho más pequeños, de 2 a 4 mm. Habitan en sitios cercanos a las áreas domésticas: huecos en paredes de ladrillo, jardines, bajo muebles, puertas y techos.

Tiene presencia principalmente en el centro del país, aunque también habita en Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit y Sonora. Su mordedura representa un riesgo menor en comparación con su hermana color negro, la Latrodectus mactans.

La mordedura de esta araña se puede identificar por síntomas como dolor local que aumenta con el tiempo, sudoración y salivación excesiva, sensación de cansancio y debilidad, dolor en la espalda y cintura, mareos, reflejos exagerados, dificultad para respirar y dolor de cabeza.

La UNAM enfatiza no aplicar torniquetes, succionar el veneno, ingerir alcohol, cortar la piel donde ocurrió la mordedura ni usar remedios caseros. Se recomienda acudir inmediatamente a una clínica o centro de salud cercano, y capturar el ejemplar que provocó la mordedura.

Arañas violinistas

Araña violinista. (Captura)

Las arañas del género Loxosceles se encuentran en casi todos los estados de la República Mexicana, con 40 especies identificadas. Algunas de las características más distintivas para reconocerlas son sus tres pares de ojos, su cuerpo en forma de pera y, en ciertas especies, una marca en forma de violín en la unión entre la cabeza y el tórax, según el Instituto de Biología de la UNAM.

Tienen una coloración café oscuro o claro, un tamaño que puede ir del centímetro hasta los 5, además de 8 patas largas y delgadas. Se les puede encontrar en cuevas, bajo rocas, troncos o vegetación seca.

En los hogares puede vivir en rincones, detrás de muebles, cuadros, áticos, sótanos, bodegas, armarios, conductos o registros de luz y en material acumulado.

Es importante sacudir constantemente en los lugares antes mencionados y mantenerlos limpios, además de revisar y sacudir ropa y zapatos antes de usarlos.

A pesar de convivir con el humano, los casos de mordedura son muy raros y las mordeduras son accidentales y como defensa. Puede provocar loxoscelismo, una condición que puede provocar lesiones necróticas o daño en órganos internos, de acuerdo con la revista UNAM Global. Aunque su mordedura puede ser imperceptible, los síntomas van desde dolor en la zona de la mordedura, enrojecimiento e hinchazón, percepción de temperatura elevada, hasta fiebre, náuseas, dolor abdominal y vómito.

Si la mordedura no se atiende rápidamente puede causar daños graves en la persona por lo que es vital acudir a un médico. La publicación recomienda visitar la página Redtox para localizar el hospital más cercano que cuente con el antídoto, además se recomienda tomar una foto del arácnido o capturarlo para aplicar el antídoto correcto.

Se recomienda limpiar la herida con agua y jabón pero no se debe aplicar hielo ni compresas de calor, alcohol o ungüento.