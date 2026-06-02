México

Onda tropical número 4 provoca lluvias intensas y tormentas eléctricas en el país para este 2 de junio

Autoridades alertan por posibles deslaves, crecidas de ríos y afectaciones derivadas de las fuertes precipitaciones

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La onda tropical número 4 refuerza las lluvias intensas en el sureste del país.
La onda tropical número 4 refuerza las lluvias intensas en el sureste del país.

El clima en México seguirá marcado por contrastes durante este martes 2 de junio. Mientras gran parte del sureste, el Golfo de México y algunas zonas del centro del país enfrentarán lluvias intensas y tormentas eléctricas, varias entidades del norte y occidente continuarán bajo los efectos de una intensa onda de calor.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el temporal de lluvias estará impulsado por la interacción de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, un canal de baja presión, la entrada de humedad desde el océano Pacífico y el Golfo de México, así como el avance de la onda tropical número 4 sobre la península de Yucatán.

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Las autoridades meteorológicas señalaron que estas condiciones favorecerán precipitaciones abundantes en varias regiones del país, por lo que exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales debido al riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas repentinas de ríos y arroyos.

Los estados que recibirán las lluvias más fuertes

Las precipitaciones más importantes del país se concentrarán en el oriente y sureste mexicano.

Calle urbana de Miami inundada con coches y SUVs avanzando lentamente. Edificios altos, palmeras y banderas estadounidenses bajo un cielo gris y lluvioso
Las lluvias continuarán afectando a gran parte del país con diferentes intensidades. (J Utah)

Se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en:

  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Tabasco
  • Chiapas

Este volumen de lluvia puede generar acumulaciones importantes en pocas horas, especialmente en zonas montañosas y regiones urbanas con problemas de drenaje.

Además, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, en:

  • Jalisco
  • Michoacán
  • Morelos
  • Guerrero
  • Campeche
  • Yucatán

Mientras tanto, habrá lluvias fuertes y chubascos en:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Colima
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Quintana Roo

También se esperan precipitaciones de menor intensidad en Chihuahua, Durango, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Sinaloa y Ciudad de México.

El temporal de lluvias continúa dejando acumulados importantes en distintas entidades. EFE/EPA/PIYAL ADHIKARY
El temporal de lluvias continúa dejando acumulados importantes en distintas entidades. EFE/EPA/PIYAL ADHIKARY

Riesgos asociados a las tormentas

El SMN advirtió que las lluvias no llegarán solas. En muchas regiones estarán acompañadas por:

  • Descargas eléctricas
  • Rachas fuertes de viento
  • Posible caída de granizo
  • Reducción de visibilidad en carreteras

Además, podrían provocar:

  • Incremento en los niveles de ríos y arroyos
  • Encharcamientos severos
  • Inundaciones urbanas
  • Deslaves en zonas montañosas
  • Afectaciones en caminos y vialidades

Por ello, se recomienda evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas locales.

Así estará el clima en la Ciudad de México

Para la Ciudad de México y el Valle de México se espera una mañana con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado.

Durante la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El Palacio de Bellas Artes, con cúpula dorada, y otros edificios en Ciudad de México. Una gran multitud de personas camina por la calle bajo un cielo con nubes.
El clima en la Ciudad de México se mantendrá variable con cielo nublado y chubascos por la tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las temperaturas oscilarán entre:

  • Mínima: 13 a 15 grados
  • Máxima: 26 a 28 grados

También se prevén rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones ante la posible caída de ramas, objetos ligeros o anuncios.

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El calor extremo no dará tregua

A pesar de las lluvias, la onda de calor continuará afectando amplias zonas del país.

Las temperaturas más elevadas se pronostican para:

  • Sinaloa, con valores superiores a los 45 grados Celsius

Además, se esperan máximas de entre 40 y 45 grados en:

  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Durango
  • Guerrero

Mientras que estados como Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán registrarán temperaturas de entre 35 y 40 grados.

Estas condiciones aumentan el riesgo de golpes de calor y deshidratación, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar actividades prolongadas bajo el sol.

Termómetro blanco en una pared amarilla mostrando alta temperatura en una calle soleada de México con edificios antiguos, personas buscando sombra y un perro.
El calor extremo continuará afectando a gran parte del territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vientos fuertes y oleaje elevado en varias regiones

Otro de los fenómenos a considerar serán las rachas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora en Chihuahua y Coahuila, donde además existe posibilidad de tolvaneras.

En distintas entidades del país también se prevén rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, incluyendo Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En las costas mexicanas continuará el efecto del mar de fondo, con oleaje de hasta 2.5 metros en zonas del Pacífico, mientras que en Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo se esperan olas de entre uno y dos metros.

Arranca la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico

El panorama meteorológico cobra especial relevancia debido a que este lunes 1 de junio inició oficialmente la temporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico.

Aunque por el momento no existe un ciclón tropical afectando directamente al país, los especialistas mantienen vigilancia sobre diversos sistemas atmosféricos que podrían favorecer lluvias en los próximos días.

La combinación de la onda tropical número 4, la humedad disponible y la inestabilidad atmosférica mantendrá condiciones favorables para precipitaciones importantes, especialmente en el sureste mexicano, por lo que las autoridades llaman a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

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