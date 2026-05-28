Bomberos controlan incendio en Unidad Infonavit Iztacalco

(X/@SGIRPC_CDMX)

El Cuerpo de Bomberos y personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) acudieron al estacionamiento de la Unidad Habitaciónal Infonavit Iztacalco para controlar un incendio.

El fuego se produjo en la calle Espuma, específicamente en los cajones de estacionamiento a nivel de piso.

Dichas jaulas de estacionamiento se ubican frente a uno de los edificios de dicha unidad en la alcaldía Iztacalco, entre Eje 3 Oriente y Canal de Tezontle.

(X/@SGIRPC_CDMX)

Hasta el momento se desconoce la causa de las llamas, las cuales fueron controladas alrededor de las 15:00 horas. Se sabe que el fuego alcanzó tres vehículos, así como objetos textiles y basura en el lugar.

“Equipos de atención de emergencias trabajan en el incendio de vehículos en el estacionamiento de la U.H. Infonavit Iztacalco, @IztacalcoAl. Evita acercarte a la zona y permite el paso de vehículos de emergencias.”, se pudo leer.

El siniestro fue controlado pocos minutos después del arribo de los cuerpos de emergencia, quienes trabajaron entre las estructuras metálicas envueltas en llamas, mientras el humo cubría buena parte del conjunto habitacional.

(X/@SGIRPC_CDMX)

El incidente no dejó personas lesionadas y hasta el cierre de esta publicación, la causa del incendio que destruyó los vehículos en la U.H Infonavit Iztacalco sigue sin esclarecerse.

Las autoridades mantienen vigilancia y continúan las inspecciones para descartar riesgos adicionales.

¿Qué hacer si hay un incendio cerca de tu casa o trabajo?

Conserva la calma, no corras, no grites y no empujes a las personas a tu alrededor.

Da la voz de alerta inmediatamente y llama al 911 lo antes posible para reportar el incendio. Para incendios forestales, puedes llamar al 800 737 00 00 (línea CONAFOR).

Sigue las indicaciones del comité interno de protección civil o de los brigadistas.

Corta los suministros de energía eléctrica y de gas si es seguro hacerlo.

No abras puertas ni ventanas, el fuego se propaga con el aire.

Si detectas fuego o humo, localiza la salida más alejada del fuego y sigue la ruta de evacuación hacia el punto de reunión externo.

Si el fuego apenas inicia y tienes extintor, utilízalo solo si sabes cómo manejarlo.

Si no puedes controlar el fuego, aléjate y cierra todas las puertas posibles para contenerlo.

Si te quedas atrapado, encierra a las personas en una habitación, coloca trapos húmedos en rendijas y abre una ventana para dejarte ver o haz señales de auxilio.

Cúbrete nariz y boca con un trapo húmedo y desplázate a ras de piso para evitar intoxicación por humo.

No uses elevadores durante la evacuación.

Nunca regreses por objetos personales ni reingreses al inmueble hasta que las autoridades lo indiquen.

(X/@SGIRPC_CDMX)

Cómo reportar un incendio en México

Para incendios urbanos (casas, negocios, lotes baldíos), llama al 911.

Para incendios forestales, marca el 800 737 00 00 (CONAFOR).

Al reportar, proporciona datos precisos de la ubicación, el tipo de incendio y características de la zona afectada.

Prevención

Revisa periódicamente las instalaciones eléctricas y de gas.

No sobrecargues enchufes.

Mantén libres las salidas de emergencia.

Participa en simulacros y conoce las rutas de evacuación.