México

El T-MEC más difícil de la historia: México negocia con EEUU en medio de su peor crisis bilateral en décadas

Un análisis en Foreign Policy’s señala que concluyeron la primera ronda de negociaciones con “saldo positivo”, pero analistas alertan que la relación bilateral está al borde del colapso

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Las negociaciones comerciales dieron inicio en la capital mexicana con posturas enfrentadas sobre el sector automotriz y crecientes fricciones bilaterales, mientras el contexto político complica la perspectiva para alcanzar nuevos consensos. (Infobae-Itallana)
Las negociaciones comerciales dieron inicio en la capital mexicana con posturas enfrentadas sobre el sector automotriz y crecientes fricciones bilaterales, mientras el contexto político complica la perspectiva para alcanzar nuevos consensos. (Infobae-Itallana)

Mientras los equipos técnicos de México y Estados Unidos se sentaban a negociar el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en la Ciudad de México, la revista Foreign Policy publicaba un diagnóstico demoledor: las relaciones bilaterales han llegado a un punto de quiebre en el peor momento posible.

La primera ronda formal de negociaciones para la revisión del T-MEC se celebró del 28 al 29 de mayo de 2026 en la Ciudad de México, y el saldo oficial fue calificado de “positivo” por ambas delegaciones. Sin embargo, la cordialidad en la mesa contrasta con la turbulencia fuera de ella.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con el Representante Comercial de EEUU Jamieson Greer, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, en medio de las conversaciones para revisar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá, en Palacio Nacional en Ciudad de México, México, 20 de abril de 2026. Presidencia de México/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS. NO REVENTA NO ARCHIVOS.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con el Representante Comercial de EEUU Jamieson Greer, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, en medio de las conversaciones para revisar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá, en Palacio Nacional en Ciudad de México, México, 20 de abril de 2026. Presidencia de México/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS. NO REVENTA NO ARCHIVOS.

¿Qué pasó en la primera ronda?

La delegación mexicana estuvo encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, mientras que la estadounidense fue conducida por el embajador Jeff Goettman, representante comercial adjunto de la Oficina del Representante Comercial (USTR). La comitiva de Washington incluyó una representación bipartidista de congresistas del Comité de Medios y Árbitros (Ways and Means), así como aproximadamente 60 empresarios de distintos sectores productivos.

El principal tema de discusión fueron las reglas de origen del sector automotriz, así como los temas relacionados con acero, aluminio y seguridad económica regional.

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El punto más tenso de la jornada: Estados Unidos exigió que al menos el 50% del valor de cada vehículo fabricado en Norteamérica provenga específicamente de territorio estadounidense, propuesta que Ebrard rechazó sin ofrecer públicamente una cifra alternativa.

(X-@DeniseMeadeG)
(X-@DeniseMeadeG)

El diagnóstico de Foreign Policy: “el año más difícil en décadas”

Más allá del lenguaje diplomático de los comunicados oficiales, el análisis de Foreign Policy ofrece el contexto que los funcionarios evitan nombrar. La publicación especializada en política internacional advierte que el derrumbe de la relación bilateral no pudo llegar en peor momento.

Según el análisis, el quiebre se aceleró con el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya: el Departamento de Justicia de EU lo acusó junto con otros nueve funcionarios de trabajar con el Cártel de Sinaloa para distribuir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos, una solicitud de extradición que cayó como una bomba en México dado que Rocha Moya es miembro del partido gobernante Morena y fue respaldado públicamente por la presidenta Sheinbaum.

Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-EU de la Universidad de California en San Diego, lo resumió a: “Este es sin duda el año más difícil en muchas décadas en términos de la relación bilateral”.

Las apuestas para México: más del 80% de sus exportaciones

Para México, las apuestas son enormes. “Es urgente y de suma necesidad para México preservar el acuerdo”, señaló Fernández de Castro.

Y los números lo confirman: el comercio con Estados Unidos representa más del 80% de las exportaciones mexicanas. Perder o debilitar el T-MEC sería un golpe estructural para la economía nacional.

El T-MEC, que abarca el 30% de la economía mundial, fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del TLCAN. Ahora, los tres países tienen como fecha límite el 1 de julio de 2026 para definir si el tratado comercial será renovado o si avanzan hacia un nuevo esquema comercial regional.

Una mesa de reuniones con las banderas de México, Estados Unidos y Canadá, un documento del T-MEC/USMCA, tablets con gráficos y dos hombres en segundo plano examinando papeles.
El contexto turbulento que acompaña la revisión del tratado comercial pone en juego no solo la interdependencia económica, sino la capacidad de México para sostener su modelo exportador y su autonomía estratégica regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario: tres rondas y un reloj que corre

  • Primera ronda: 27-29 de mayo en Ciudad de México ✓ (concluida)
  • Segunda ronda: 16 y 17 de junio en Washington — incorporará agricultura y competencia equitativa
  • Tercera ronda: semana del 20 de julio en Ciudad de México — definirá si hay acuerdo en 2026

Si no hay acuerdo, el proceso derivará en revisiones anuales que podrían extenderse hasta 2036. Para México, eso significaría, en palabras del exembajador Arturo Sarukhan citado por Foreign Policy, que Washington tendrá “un punto de presión muy importante” sobre el gobierno mexicano durante al menos los próximos tres años, vinculando siempre las negociaciones comerciales con las exigencias en materia de seguridad y narcotráfico.

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