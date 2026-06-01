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CNTE vs Mundial 2026: Sheinbaum confía en el diálogo a 12 días del arranque del torneo

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que continúan las mesas de diálogo encabezadas por la Segob y la SEP para atender las demandas del magisterio

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Mexico's President Claudia Sheinbaum speaks during her daily conference in Mexico City, Mexico, May 29, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Mexico's President Claudia Sheinbaum speaks during her daily conference in Mexico City, Mexico, May 29, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

A tan solo 12 días de la inauguración del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que mantiene la confianza en que las negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lleguen a buen puerto y permitan destrabar el conflicto magisterial que ha derivado en protestas y movilizaciones en la Ciudad de México.

Durante su conferencia matutina de este lunes 1 de junio, la mandataria señaló que continúan las mesas de diálogo encabezadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) para atender las demandas del magisterio disidente.

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“Vamos a confiar en que las pláticas salgan adelante”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre si habrá tiempo suficiente para resolver el conflicto antes del inicio de la justa mundialista.

Gobierno mantiene diálogo con la CNTE

La presidenta explicó que hasta el domingo la presencia en la capital estaba conformada principalmente por integrantes de la Sección 22 de Oaxaca, aunque este lunes comenzaron a arribar docentes de otros estados para sumarse a las movilizaciones.

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Sheinbaum indicó que el Gobierno federal busca atender aquellas demandas que son viables desde el punto de vista presupuestal.

“Vamos a tratar de atender los problemas que es factible atender. Hay algunas demandas que el presupuesto no permite resolver en su totalidad, pero hay otras que sí”, afirmó.

También destacó que la mayoría de los docentes del país continúa impartiendo clases y que las negociaciones están siendo encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo.

¿Qué exige la CNTE?

De acuerdo con la presidenta, algunas de las demandas de la CNTE se han mantenido durante años, entre ellas la derogación total de la reforma educativa impulsada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Sheinbaum recordó que la parte central de esa reforma, considerada por los maestros como punitiva, fue eliminada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La mandataria explicó que anteriormente la permanencia de los docentes en las escuelas dependía de evaluaciones que, a juicio del actual Gobierno, tenían un enfoque de castigo más que de mejora profesional.

Asimismo, señaló que durante la administración pasada se avanzó en la basificación de cerca de un millón de maestros y se modificaron diversos mecanismos relacionados con la carrera magisterial.

USICAMM, uno de los temas centrales en la negociación

Uno de los puntos que siguen generando inconformidad entre sectores del magisterio es la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), organismo encargado de regular procesos como la admisión, promoción y movilidad docente.

Sheinbaum reiteró que mantiene el compromiso de desaparecer la USICAMM, aunque aclaró que cualquier modificación deberá construirse en conjunto con los propios docentes.

“Mi compromiso fue la desaparición de la USICAMM, con la que los maestros no están de acuerdo”, señaló.

La presidenta destacó que uno de los reclamos históricos relacionados con la movilidad docente ya fue atendido mediante nuevos mecanismos que permiten a los maestros acercarse con mayor facilidad a sus lugares de origen.

Gobierno consultará directamente a los maestros

Otro de los planteamientos expuestos por Sheinbaum es la realización de una consulta nacional para que sean las propias maestras y maestros quienes definan cómo debería ser el sistema de evaluación docente.

La mandataria señaló que la intención es conocer directamente la opinión del magisterio sobre los problemas que presenta la USICAMM y las alternativas para sustituirla.

Según explicó, la consulta estaba prevista para este año, pero se realizará a partir de 2027.

“Lo importante es saber qué piensan las maestras y los maestros y, a partir de ello, modificar por completo este esquema”, afirmó.

Mundial 2026 y protestas de la CNTE

Las declaraciones de la presidenta ocurren en medio de la preocupación por las movilizaciones de la CNTE en la capital del país, donde en los últimos días se ha reforzado el cerco de seguridad en las inmediaciones de Palacio Nacional ante la posibilidad de nuevas protestas.

Aunque el conflicto magisterial continúa abierto, Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal apuesta por el diálogo y confía en alcanzar acuerdos antes del arranque del Mundial 2026, cuya inauguración está prevista dentro de 12 días.

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