México

Pastel de manzana vegano: la receta casera que conquista por su sabor y sencillez

Una propuesta dulce y aromática que combina ingredientes accesibles con una preparación práctica para disfrutar en cualquier ocasión

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Un pastel de manzana con celosía y una porción separada, junto a un tazón de helado, manzanas, ramas de canela y anís estrellado en una mesa de madera.
El pastel de manzana vegano sustituye los ingredientes animales sin renunciar al sabor tradicional y la textura suave de la repostería. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de manzana vegano se ha convertido en una alternativa ideal para quienes buscan un postre sin ingredientes de origen animal y con todo el encanto de la repostería tradicional. Su textura suave y el aroma que desprende durante el horneado lo convierten en una opción atractiva para reuniones familiares o para acompañar una bebida caliente.

Además de destacar por su sabor, esta preparación permite aprovechar uno de los frutos más populares en la cocina. La manzana aporta humedad natural, dulzor y una fragancia característica que eleva cada bocado sin necesidad de técnicas complejas.

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La combinación de ingredientes sencillos y un proceso accesible hace que esta receta sea apta tanto para quienes tienen experiencia en la cocina como para quienes desean iniciarse en la elaboración de postres caseros.

Un postre que combina tradición y nuevas alternativas

Un pastel de manzana con celosía en una mesa de madera, con una rebanada separada. Hay manzanas, canela, anís estrellado y un tazón de helado de vainilla.
La receta del pastel de manzana vegano aprovecha la humedad y el dulzor natural de la manzana para un postre equilibrado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las versiones veganas de los clásicos de repostería han ganado popularidad gracias a su capacidad para mantener sabores familiares con ingredientes distintos. En este caso, la manzana sigue siendo la gran protagonista de la preparación.

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El equilibrio entre dulzura y especias permite obtener un resultado aromático y reconfortante. Cada porción ofrece una mezcla de texturas que realza el carácter casero del pastel.

Su versatilidad también permite servirlo en desayunos, meriendas o celebraciones especiales, convirtiéndolo en una opción práctica para distintas ocasiones.

Ingredientes y preparación del pastel de manzana vegano

Un pastel de manzana vegano horneado con azúcar glas y un borde trenzado, en una mesa de madera. Junto a él, manzanas frescas, canela y una nota con "Vegan Apple Pie Recipe".
El pastel de manzana vegano destaca como opción ideal para reuniones familiares, meriendas o celebraciones especiales por su versatilidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar esta receta se necesitan los siguientes ingredientes:

  • 3 manzanas
  • 250 g de harina
  • 150 g de azúcar
  • 250 ml de bebida vegetal
  • 80 ml de aceite vegetal
  • 1 sobre de levadura química
  • 1 cucharadita de canela en polvo

Preparación

  • Precalentar el horno a 180 °C.
  • Pelar y cortar dos manzanas en cubos pequeños.
  • Mezclar la harina, el azúcar, la levadura y la canela.
  • Añadir la bebida vegetal y el aceite. Remover hasta obtener una masa homogénea.
  • Incorporar las manzanas cortadas y mezclar.
  • Verter la preparación en un molde previamente engrasado.
  • Cortar la manzana restante en láminas y colocarla sobre la superficie.
  • Hornear durante 40 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio.

Un aroma que invita a repetir

Un pastel de manzana vegano con rejilla y azúcar glass en una bandeja, acompañado de dos manzanas verdes y un tazón con ramas de canela sobre una mesa.
El pastel puede servirse tanto tibio como frío, conservando su fragancia y sabor únicos gracias a la combinación de manzana y canela. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mayores atractivos de este pastel es la fragancia que desprende mientras se cocina. La combinación de manzana y canela crea una atmósfera acogedora que anticipa el resultado final.

Una vez horneado, puede servirse tibio o frío, según las preferencias de cada persona. Ambas opciones permiten disfrutar plenamente de sus matices de sabor.

Con ingredientes cotidianos y una elaboración sencilla, este pastel de manzana vegano demuestra que es posible preparar un postre delicioso, equilibrado y perfecto para compartir.

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