A 9 días del comienzo del Mundial 2026: así fue la construcción del Estadio Monterrey

Suecia, Túnez, Japón, Corea del Sur y Sudáfrica jugarán en la Sultana del Norte. (REUTERS/Daniel Becerril/File Photo)

El Estadio Monterrey, conocido como el “Gigante de Acero”, proyecta una imagen futurista en su fachada que contrasta con los imponentes paisajes montañosos que lo rodean.

Su estructura metálica y su diseño moderno dialogan con la naturaleza urbana y las sierras cercanas, creando un marco visual único que lo distingue dentro del entorno regiomontano.

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En su interior, el recinto ofrece comodidades y servicios de primer nivel que lo sitúan a la altura de los mejores estadios del mundo.

Desde espaciosas localidades y zonas VIP hasta instalaciones deportivas, tecnológicas y de seguridad de alto estándar, el estadio garantiza una experiencia completa tanto para aficionados como para los equipos que lo visitan.

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Historia y diseño del Estadio Monterrey

(REUTERS/Daniel Becerril/File Photo)

El estadio fue desarrollado por FEMSA, propietaria del CF Monterrey, y diseñado por la firma internacional Populous en colaboración con la oficina mexicana VFO, cuyo diseñador principal fue Federico Velasco.

El proyecto buscó combinar funcionalidad, estética contemporánea y soluciones constructivas adaptadas al clima y la orografía de Monterrey.

Inaugurado en 2015 con una capacidad inicial de 51,000 espectadores, el recinto se posicionó desde sus primeros días como uno de los más destacados de México.

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Su construcción supuso una inversión aproximada de US$200 millones, cifra que lo convirtió en el estadio más caro del país en ese momento.

Debido a la demanda y al interés por optimizar la ocupación, los propietarios realizaron una ampliación en 2016 que elevó la capacidad a 53,500 asistentes.

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Ese ajuste consolidó al inmueble como el cuarto más grande de México y reforzó su papel como sede de eventos deportivos y conciertos de gran escala.

Inauguración del estadio

Los Rayados vencieron al Benfica en la inauguración. (REUTERS/Daniel Becerril)

El evento inaugural incluyó un partido entre los Rayados de Monterrey y el Benfica de Portugal, correspondiente a la octava edición de la Copa Eusébio. Monterrey ganó el encuentro 3-0.

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César Montes fue el autor del primer gol en la historia del nuevo estadio, seguido por una anotación de Rogelio Funes Mori, lo que selló la victoria para los locales.

Desde su inauguración, el Gigante de Acero ha sido escenario de múltiples finales tanto de la Liga MX como de la Liga MX Femenil, consolidándose como un punto de referencia para el futbol mexicano, albergando partidos decisivos y encuentros de alto impacto que han marcado la historia reciente del balompié nacional.

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Las instalaciones del estadio cumplen con los estándares internacionales más exigentes, lo que le ha permitido recibir eventos de gran relevancia, por lo que está más que listo para albergar la Copa del Mundo.

Partidos del Mundial 2026 en Monterrey

Estos son los partidos que habrá en Monterrey. (Foto: especial)

Monterrey se consolida como una de las sedes clave para el Mundial 2026, con el Gigante de Acero listo para recibir a miles de aficionados de todo el mundo.

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El inmueble será escenario de cuatro encuentros: tres de la fase de grupos y uno más en la etapa de dieciseisavos de final, donde la ciudad tendrá la oportunidad de albergar el partido número 1,000 en la historia de los mundiales, un hecho que añade relevancia internacional a la ciudad y al evento.

A continuación, te presentamos el calendario de partidos:

Domingo 14 de junio: Suecia vs. Túnez (Grupo F): 20:00 horas

Sábado 20 de junio: Túnez vs. Japón (Grupo F): 22:00 horas (partido 1,000 en la historia de los Mundiales)

Miércoles 24 de junio: Sudáfrica vs. República de Corea (Grupo A): 19:00 horas

Lunes 29 de junio: 1º del Grupo F vs. 2º del Grupo C (dieciseisavos de final): 19:00 horas

De esta forma, la Sultana del Norte verá desfilar selecciones de diferentes continentes y será testigo de un juego que pasará a la historia de las Copas del Mundo.

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