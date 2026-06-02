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Adiós al subcampeón: Pumas confirma su primera baja para el Apertura 2026

La directiva universitaria ya trabaja en la planeación de la siguiente temporada

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(REUTERS/Eloisa Sanchez)
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Mientras la atención del futbol internacional está puesta en el inicio de la Copa del Mundo 2026, los movimientos en la Liga MX ya comienzan a tomar forma de cara al próximo torneo.

Bajo este panorama, Pumas ya confirmó su primera baja para el Apertura 2026 luego de quedarse a las puertas del título tras caer ante Cruz Azul en la Final del Clausura 2026.

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La directiva universitaria trabaja en la planeación de la siguiente temporada, en medio de las versiones sobre la continuidad del técnico Efraín Juárez y la evaluación de la plantilla que disputó la reciente campaña.

César Garza regresa a Rayados tras concluir su préstamo

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
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El mediocampista César Garza finalizó su cesión con UNAM y reportó este 1 de junio con Rayados de Monterrey para incorporarse a los trabajos del equipo dirigido por Matías Almeyda de cara al Apertura 2026.

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El futbolista de 20 años regresa al club regiomontano después de disputar 12 partidos con el conjunto universitario durante su préstamo. En ese periodo acumuló más de 500 minutos de actividad y formó parte del plantel que alcanzó la Final del Clausura 2026.

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