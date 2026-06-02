¿Quiénes serán los rivales del Toluca en la Copa Intercontinental 2026?

Los Diablos consiguieron su primer campeonato internacional en 23 años, después de conseguir dos títulos consecutivos. (EFE/Felipe Gutiérrez)

Después de proclamarse como bicampeones de la CONCACAF Champions Cup el pasado sábado vs Tigres en penales, Toluca aseguró su plaza tanto para la Copa Intercontinental 2026 y el Mundial de Clubes 2029.

Con esta victoria, los Diablos confirman el gran momento que viven donde han sido bicampeones de la Liga MX en 2025 y ahora pusieron todo su foco en el certamen internacional, el cual era el objetivo principal de la directiva para este semestre,

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Rivales de Toluca en la Copa Intercontinental 2026

Toluca representará a México en la Copa Intercontinental 2026. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Copa Intercontinental 2026 se disputará en diciembre y reunirá a los campeones de cada confederación. Algunos clubes ya tienen su plaza asegurada; mientras que en otros casos aún falta definir qué equipo representará a su región.

A continuación, te presentamos los equipos confirmados hasta el momento para esta edición:

París Saint-Germain (UEFA)

Toluca (CONCACAF)

Auckland City FC (Oceanía)

Mamelodi Sundowns (África)

Al Ahli Saudí FC (Asia)

Campeón de CONMEBOL (todavía por definir)

Los Diablos Rojos del Toluca se medirán al actual campeón de la Copa Libertadores en el Derby de las Américas y, posteriormente, disputarán la Challenger Cup contra el vencedor del cruce entre Mamelodi Sundowns y el ganador del duelo entre Auckland City y Al Ahli.

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En la imaginaria del equipo mexiquense está una hipotética final contra el PSG, pero para ello deberán sortear sus dos rondas anteriores.

Toluca al Mundial de Clubes 2029

Los Diablos también participarán en el Mundial de Clubes 2029. ( William Navarro-Imagn Images)

De igual forma, el título de CONCACAF le permitió a los Diablos conseguir su boleto para el Mundial de Clubes 2029 y se une a Cruz Azul como los representantes de la CONCACAF en este torneo.

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La región todavía repartirá dos boletos más para el certamen al campeón tanto de la edición 2027 como del 2028, donde se espera que más equipos mexicanos se unan o bien, algún equipo de la MLS como ya sucedió en 2025 con Seattle Sounders y LAFC.

Sin embargo, otro factor a considerar es que faltan tres años para el torneo, por lo que resulta complicado que Toluca pueda mantener el ritmo y su gran momento hasta ese entonces pero deberán trabajar en la consistencia para llegar de la mejor manera posible.

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