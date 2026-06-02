Infusión de lavanda, limón y miel: la bebida perfecta para dormir mejor

infusión de lavanda, una bebida natural y relajante, conocida por sus propiedades calmantes y beneficios para la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma floral y suave de la lavanda, combinado con la frescura del limón y el dulzor natural de la miel, convierten a esta infusión en un verdadero ritual de relax.

La infusión de lavanda, limón y miel es ideal para calmar la mente, relajar el cuerpo y preparar un sueño profundo y reparador. Es perfecta para noches agitadas o cuando necesitás bajar las revoluciones antes de dormir.

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Receta de infusión de lavanda, limón y miel

La infusión de lavanda, limón y miel se prepara con flores secas de lavanda aptas para consumo, rodajas de limón fresco y un toque de miel pura. El resultado es una bebida relajante, aromática y ligeramente dulce.

Una taza transparente de tisana humeante, infusionada con fragantes flores de lavanda y hojas frescas de toronjil, ofrece un instante de tranquilidad y bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

Preparación: 2 minutos

Infusión: 8 minutos

Ingredientes

1 cucharadita de flores secas de lavanda (alimenticia) 2 tazas de agua 2 rodajas finas de limón 1-2 cucharaditas de miel pura (a gusto) (Opcional) 1 ramita de menta para servir

Cómo hacer infusión de lavanda, limón y miel, paso a paso

Calentar el agua hasta que casi hierva y apagar el fuego. Colocar las flores de lavanda y las rodajas de limón en una tetera o jarra resistente al calor. Verter el agua caliente sobre los ingredientes, tapar y dejar reposar 8 minutos. Colar la infusión y servir en taza. Endulzar con miel a gusto y, si querés, decorar con una ramita de menta fresca.

En este vasto campo de lavanda, el aroma se mezcla con la medicina natural, brindando un oasis de armonía y salud. Un lugar donde el té y la terapia se entrelazan para ofrecer un espacio de bienestar y relajación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

Usá lavanda apta para consumo alimenticio, no la de floristería o perfumería.

No excedas el tiempo de infusión para evitar sabores amargos.

Esta infusión se disfruta mejor tibia, justo antes de ir a la cama.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 tazas.

Valor nutricional por porción

Calorías: 15-30 kcal (según la cantidad de miel)

Grasas: 0 gr

Carbohidratos: 4-8 gr

Proteínas: 0 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de la cantidad de miel utilizada.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 24 horas, en botella cerrada. Se puede tomar fría, aunque el aroma es más intenso tibia.