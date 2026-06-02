No todos los ejercicios requieren gran esfuerzo o altas cantidades de energía para aportar beneficios a la salud.
Actividades como caminar despacio, estirarse o practicar yoga suave, aunque queman pocas calorías, ayudan a mejorar la movilidad, reducir el estrés y fortalecer el bienestar general.
PUBLICIDAD
Incluir ejercicios de bajo impacto en la rutina diaria es una opción accesible para personas de todas las edades y condiciones físicas.
Cuáles son los ejercicios que menos calorías queman pero también brindan beneficios a la salud
Como mencionamos antes, algunos ejercicios queman pocas calorías en comparación con actividades intensas; sin embargo, son importantes para otros para la salud física y mental.
PUBLICIDAD
Aquí tienes ejemplos de ejercicios de bajo gasto calórico y sus ventajas:
- Caminata lenta: Andar despacio quema menos calorías que caminar rápido, pero mejora la circulación, ayuda a la movilidad articular y puede reducir el estrés. Quema entre 70 y 90 calorías.
- Estiramientos: Dedicar tiempo a estirar los músculos no gasta muchas calorías, pero favorece la flexibilidad, reduce el riesgo de lesiones y mejora la postura. Aproximadamente 40 a 55 calorías.
- Yoga suave o restaurativo: Las rutinas de yoga de baja intensidad, como el yoga restaurativo, son de bajo consumo energético, pero ayudan a reducir el estrés, mejorar la respiración y aumentar el equilibrio. Entre 60 y 80 calorías. Entre 60 y 80 calorías.
- Tai chi: Consiste en movimientos lentos y controlados; aunque el gasto calórico es bajo, fortalece el equilibrio, la coordinación y contribuye a la relajación mental. Alrededor de 70 a 100 calorías.
- Ejercicios de respiración o meditación guiada: Estas prácticas apenas consumen energía, pero pueden disminuir la ansiedad, favorecer el sueño y mejorar la salud cardiovascular. Menos de 20 calorías.
- Ejercicios isométricos suaves: Sostener posiciones como sentadillas ligeras o “planchas” en versión modificada quema pocas calorías, pero fortalece músculos y protege las articulaciones. Entre 50 y 80 calorías, dependiendo de la intensidad y el tipo de ejercicio.
Para quienes se recomiendan los ejercicios de la lista anterior
Los ejercicios de bajo gasto calórico que mencionaste se recomiendan especialmente para:
- Personas mayores Ayudan a mantener la movilidad, el equilibrio y la flexibilidad sin exigir demasiado al cuerpo, reduciendo el riesgo de caídas y lesiones.
- Personas con movilidad reducida o lesiones Son útiles en procesos de rehabilitación, ya que permiten la actividad física sin forzar las articulaciones o los músculos.
- Principiantes en actividad física Quienes inician una rutina de ejercicio pueden comenzar con estas actividades para adaptar el cuerpo de forma gradual.
- Personas con enfermedades crónicas Pacientes con problemas cardíacos, diabetes, hipertensión o artritis suelen beneficiarse de ejercicios suaves y controlados, siempre bajo supervisión médica.
- Personas con estrés, ansiedad o insomnio Prácticas como el yoga, la meditación y el tai chi ayudan a reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional.
- Embarazadas (con autorización médica) Ciertas modalidades adaptadas de estiramientos, yoga o caminata lenta son seguras y recomendadas durante el embarazo para mantener la movilidad y la relajación.
- Quienes buscan mejorar la postura y la flexibilidad Los estiramientos y ejercicios suaves ayudan a corregir posturas y prevenir contracturas.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD