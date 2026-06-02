La opción de incluir actividades sencillas abre la puerta a beneficios inesperados, desde mayor flexibilidad hasta un descanso mental profundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los ejercicios requieren gran esfuerzo o altas cantidades de energía para aportar beneficios a la salud.

Actividades como caminar despacio, estirarse o practicar yoga suave, aunque queman pocas calorías, ayudan a mejorar la movilidad, reducir el estrés y fortalecer el bienestar general.

PUBLICIDAD

Incluir ejercicios de bajo impacto en la rutina diaria es una opción accesible para personas de todas las edades y condiciones físicas.

El secreto de una mejor calidad de vida no siempre está en la intensidad, sino en el valor de pequeñas acciones que cuidan articulaciones y reducen el estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los ejercicios que menos calorías queman pero también brindan beneficios a la salud

Como mencionamos antes, algunos ejercicios queman pocas calorías en comparación con actividades intensas; sin embargo, son importantes para otros para la salud física y mental.

PUBLICIDAD

Aquí tienes ejemplos de ejercicios de bajo gasto calórico y sus ventajas:

Caminata lenta: Andar despacio quema menos calorías que caminar rápido, pero mejora la circulación, ayuda a la movilidad articular y puede reducir el estrés. Quema entre 70 y 90 calorías.

Estiramientos: Dedicar tiempo a estirar los músculos no gasta muchas calorías, pero favorece la flexibilidad, reduce el riesgo de lesiones y mejora la postura. Aproximadamente 40 a 55 calorías.

Yoga suave o restaurativo: Las rutinas de yoga de baja intensidad, como el yoga restaurativo, son de bajo consumo energético, pero ayudan a reducir el estrés, mejorar la respiración y aumentar el equilibrio. Entre 60 y 80 calorías. Entre 60 y 80 calorías.

Tai chi: Consiste en movimientos lentos y controlados; aunque el gasto calórico es bajo, fortalece el equilibrio, la coordinación y contribuye a la relajación mental. Alrededor de 70 a 100 calorías.

Ejercicios de respiración o meditación guiada: Estas prácticas apenas consumen energía, pero pueden disminuir la ansiedad, favorecer el sueño y mejorar la salud cardiovascular. Menos de 20 calorías.

Ejercicios isométricos suaves: Sostener posiciones como sentadillas ligeras o “planchas” en versión modificada quema pocas calorías, pero fortalece músculos y protege las articulaciones. Entre 50 y 80 calorías, dependiendo de la intensidad y el tipo de ejercicio.

El yoga suave o restaurativo ofrece beneficios para el equilibrio y la respiración con un bajo gasto energético, ideal para cualquier edad.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes se recomiendan los ejercicios de la lista anterior

Los ejercicios de bajo gasto calórico que mencionaste se recomiendan especialmente para:

Personas mayores Ayudan a mantener la movilidad, el equilibrio y la flexibilidad sin exigir demasiado al cuerpo, reduciendo el riesgo de caídas y lesiones.

Personas con movilidad reducida o lesiones Son útiles en procesos de rehabilitación, ya que permiten la actividad física sin forzar las articulaciones o los músculos.

Principiantes en actividad física Quienes inician una rutina de ejercicio pueden comenzar con estas actividades para adaptar el cuerpo de forma gradual.

Personas con enfermedades crónicas Pacientes con problemas cardíacos, diabetes, hipertensión o artritis suelen beneficiarse de ejercicios suaves y controlados, siempre bajo supervisión médica.

Personas con estrés, ansiedad o insomnio Prácticas como el yoga, la meditación y el tai chi ayudan a reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional.

Embarazadas (con autorización médica) Ciertas modalidades adaptadas de estiramientos, yoga o caminata lenta son seguras y recomendadas durante el embarazo para mantener la movilidad y la relajación.

Quienes buscan mejorar la postura y la flexibilidad Los estiramientos y ejercicios suaves ayudan a corregir posturas y prevenir contracturas.