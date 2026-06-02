México

Embajador de EEUU pide a México que la lucha contra los cárteles no divida ambas naciones

El llamado del embajador ocurre en medio de un contexto de tensiones diplomáticas y señalamientos cruzados entre ambos gobiernos

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El reciente contacto oficial impulsó avances conjuntos en temas como la frontera, la seguridad y el tráfico de drogas sintéticas
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la llamada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump como productiva para la relación bilateral. Crédito: EFE/ José Méndez

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, llamó a dejar de lado las diferencias políticas en torno al combate al narcotráfico y afirmó que “cada discusión política sobre el narco es una oportunidad perdida” para fortalecer la cooperación bilateral. Señaló que la lucha contra los cárteles debe mantenerse como un esfuerzo conjunto entre ambas naciones.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el diplomático subrayó que los grupos criminales representan una amenaza compartida y que la coordinación entre México y Estados Unidos es clave para garantizar la seguridad de la población en ambos lados de la frontera.

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En ese sentido, insistió en que el tema no debe convertirse en un debate político.

El pronunciamiento ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas recientes, tras señalamientos entre autoridades de ambos países y declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre presuntos actos de injerencia.

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En medio de este escenario, el embajador reiteró su llamado a priorizar la cooperación en materia de seguridad.

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