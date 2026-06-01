Gobierno de Sheinbaum reitera llamado a la CNTE para sentarse a negociar en mesa de diálogo

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, exhorta a la CNTE a centrarse en acuerdos para proteger el derecho a la educación. REUTERS/Luis Cortes

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez llamó a la CNTE a privilegiar la mesa de construcción de acuerdos para “avanzar en soluciones” y cuidar el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes.

En un tuit publicado este 1 de junio en medio de manifestaciones de los trabajadores por la educación, la funcionaria escribió: “Desde el @GobiernoMX reiteramos el llamado a la #CNTE a privilegiar la mesa de construcción de acuerdos, con el objetivo de avanzar en soluciones y cuidar el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes”.

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Rosa Icela Rodríguez etiquetó en su mensaje a Claudia Sheinbaum, Mario Delgado y Martí Batres.

Los maestros de la CNTE marchan al Zócalo y exigen reforma laboral a una semana del Mundial

Maestros del CNTE tratan de derribar las vallas metálicas que rodean al Zócalo de la CDMX durante su jornada de protestas previas al mundia. (@ @TCM_MI)

Miles de maestros de la CNTE iniciaron este lunes 1 de junio una huelga nacional indefinida y marcharon hacia el Zócalo de la CDMX para exigir mejoras laborales, en una protesta que escala a 10 días del arranque del Mundial 2026, según EFE.

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La movilización ocurre cuando falta poco más de una semana para el partido inaugural del torneo, programado para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. La posibilidad de que los docentes instalen un plantón en la zona añade presión a las autoridades capitalinas en plena aceleración de los preparativos para recibir la competencia que México organiza con Estados Unidos y Canadá.

Provenientes de distintos estados, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación avanzaron desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, la principal plaza pública del país. En el trayecto y en el Centro Histórico, las autoridades desplegaron un operativo de contención con vallas de metal y concreto resguardadas por policías para impedir el ingreso a la plaza ubicada frente a Palacio Nacional, sede de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La protesta responde a una exigencia concreta: la CNTE demanda cambios al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, aumentos salariales y la revisión de diversas políticas educativas.

El paro nacional se sumó a la movilización que Oaxaca inició el 25 de mayo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcha en la CDMX exigiendo mejoras laborales y cambios en pensiones. REUTERS/Luis Cortes

A la manifestación acudieron maestros de todo el país para sumarse al paro que docentes de Oaxaca comenzaron el pasado 25 de mayo, cuando intentaron entrar al Zócalo y fueron contenidos por la policía con vallas y gases irritantes, según acusaron.

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Pedro Hernández, integrante de la Sección 9 de la CNTE en Ciudad de México, cuestionó el cerco previo a la movilización. “No es posible que a falta de argumentos se pongan bloques de cemento (…) Por supuesto que vamos a estar en el Zócalo todas las veces que sea necesario”, expuso en una conferencia de prensa previa a la marcha.

Sheinbaum ofreció atender lo “factible”, pero no se destrabó la negociación

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ofreció diálogo y atender solo las demandas magisteriales consideradas posibles. EFE/Mario Guzmán

Horas antes de la marcha, en su conferencia presidencial, Claudia Sheinbaum dijo que buscará atender las demandas de los maestros que sean “factibles” y colocó el diálogo como prioridad.

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Jenny Aracely Pérez, integrante de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, acusó que el Gobierno ha respondido con “represión”, según EFE. “Cualquier situación que ocurra en esta movilización de la CNTE será responsabilidad del Gobierno”, aseguró.

La CNTE mantiene una presencia fuerte en estados del sur como Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Las negociaciones entre el Gobierno y el magisterio continuaron durante los últimos días, pero no lograron resolver los principales reclamos de los docentes.

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