Sheinbaum cuestiona influencia del PAN en los jóvenes tras “reciclar” a Fox y Calderón en mitin político

Claudia Sheinbaum, en el centro, gesticula durante un discurso mientras es flanqueada por los expresidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón, representando el panorama político del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó a la oposición su falta de renovación generacional y la influencia que ejerce al recurrir a exmandatarios como Vicente Fox y Felipe Calderón en la actualidad.

“¿Dónde están los jóvenes del PAN o del PRIAN? Los nuevos cuadros. Ahí está el nuevo cuadro político, Vicente Fox, ayer en todos los radios”, cuersionó desde Palacio Nacional durante su conferencia matutina.

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