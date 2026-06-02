Sheinbaum cuestiona influencia del PAN en los jóvenes tras “reciclar” a Fox y Calderón en mitin político

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó a la oposición su falta de renovación generacional y la influencia que ejerce al recurrir a exmandatarios como Vicente Fox y Felipe Calderón en la actualidad.
“¿Dónde están los jóvenes del PAN o del PRIAN? Los nuevos cuadros. Ahí está el nuevo cuadro político, Vicente Fox, ayer en todos los radios”, cuersionó desde Palacio Nacional durante su conferencia matutina.
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