Javier Corral desiste de impugnación contra Maru Campos y denuncia manipulación política

La notificación del desistimiento fue realizada a través de un comunicado difundido junto con su equipo legal, argumentando una cobertura informativa que ha favorecido intereses políticos y mediáticos vinculados al gobierno estatal. (Infobae-Itzallana)

El senador Javier Corral Jurado anunció este martes que desistirá de la impugnación presentada contra la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, relacionada con el intento de detención del que fue objeto el 14 de agosto de 2024. La decisión fue dada a conocer mediante un comunicado conjunto con su asesoría jurídica, el despacho Schütte & Delsol Abogados.

La decisión y sus razones

Corral justificó su determinación ante lo que calificó como una “distorsión informativa” y una utilización mediática y política del caso por parte de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. Según el comunicado, el senador no está dispuesto a contribuir a lo que describió como una campaña de victimización orquestada desde el gobierno estatal.

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El senador señaló que Campos Galván ha manejado el asunto con “doble rasero”: mientras en la Ciudad de México lo presenta como un acto de persecución política, en Chihuahua lo exhibe como una prueba de su exoneración.

Las investigaciones ante la FGR siguen en pie

Con el desistimiento, la determinación de la Fiscalía capitalina quedará firme en cuanto a los hechos del 14 de agosto de 2024. Sin embargo, Corral advirtió que el caso no termina ahí.

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De acuerdo con el comunicado, diversas denuncias siguen activas ante la Fiscalía General de la República (FGR), presentadas tanto por el propio Corral como por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por presuntos delitos cometidos con el “actuar concertado e ilegal” de:

Autoridades ministeriales y judiciales

Órganos de fiscalización superior

El Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua

Un llamado a investigar ambos lados

El comunicado cerró con un llamado a la sociedad y a las autoridades para que se investigue a fondo a ambas partes: tanto las acusaciones contra la administración del exgobernador Corral, como el presunto uso faccioso de las instituciones del estado por parte del gobierno actual de Chihuahua.

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La asesoría jurídica del senador subrayó que la investigación debe realizarse garantizando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia, y con base en pruebas concretas.

Maru Campos se lanzó con todo en contra de Morena y el Gobierno Federal, en su discurso resaltó las acusaciones en contra del gobierno de Rubén Rocha Moya. (Foto: @MaruCampos_G)

Contexto

El incidente del 14 de agosto de 2024 se refiere al intento de detención de Corral en la Ciudad de México, hecho que desde entonces ha generado una disputa legal y política entre el senador y el gobierno chihuahuense. Corral, quien gobernó Chihuahua entre 2016 y 2021, ha mantenido una confrontación abierta con su sucesora Maru Campos desde que esta tomó posesión del cargo.

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