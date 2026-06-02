Claudia Sheinbaum se deslinda de negativa del INE para que organizaciones de oposición sean partido político

Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo este 2 de junio. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que la decisión sobre el registro de nuevos partidos políticos en México corresponde únicamente al Instituto Nacional Electoral (INE), en respuesta a señalamientos de sectores de oposición que acusan al gobierno de buscar limitar la participación de agrupaciones ciudadanas.

Sheinbaum declaró en conferencia matutina que el Ejecutivo federal no interviene en los procesos internos del órgano electoral y que la resolución sobre la validez de las solicitudes está fuera de su competencia.

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La mandataria subrayó: “Le corresponde al INE. No nos corresponde a nosotros”, al ser consultada sobre rumores que sugieren que el partido en el poder influye para negar el registro de fuerzas políticas adversarias.

También sostuvo que, si las organizaciones cumplen con los requisitos legales, deben obtener el registro: “Si se cumplen los requisitos, que haya nuevos partidos, está muy bien”.

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En las próximas semanas, el INE deberá pronunciarse sobre la situación de al menos cuatro agrupaciones que han completado el proceso de asambleas y entrega de documentación.

La autoridad electoral se encuentra en la fase final de revisión, según informó el propio instituto. La presidenta rechazó versiones de injerencia y reiteró que la facultad para definir el registro es exclusiva de la autoridad electoral.

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INE decidirá registro de nuevas fuerzas políticas

Sheinbaum reiteró que “está muy claro qué requisitos tiene que haber para formar un partido político”, y que la función del INE es determinar si las agrupaciones cumplieron con todos los procedimientos establecidos en la ley.

La jefa del Ejecutivo evitó extenderse sobre el tema y rechazó participar en una discusión de fondo sobre la actuación del órgano electoral o de los partidos de oposición.

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La controversia surge luego de que voces opositoras sostienen que existe un intento por parte del partido gobernante para bloquear la aparición de nuevas opciones electorales.

Sheinbaum insistió en que la definición solo corresponde al INE y descartó cualquier intervención del gobierno en el proceso.