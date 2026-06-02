México

Mató a sus sobrinos y se quitó la vida después de pelear por terrenos familiares en Guanajuato

El crimen ocurrió este lunes cerca de las canchas de futbol en la comunidad Los Miranda, en Salamanca, donde cuatro hombres de entre 30 y 40 años quedaron sin vida

Guardar
Google icon
Oficiales de policía y personal forense en trajes blancos trabajan alrededor de un cuerpo cubierto en una calle de tierra de Nicaragua, detrás de cinta policial.
Policías y forenses investigan la escena del crimen donde una joven de 19 años fue asesinada por su expareja en una zona rural de Nicaragua, rodeados por curiosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una disputa por terrenos terminó este lunes con el asesinato de tres sobrinos y el suicidio del agresor en la comunidad Los Miranda, en Salamanca, un hecho que se sumó a otro homicidio ocurrido horas después en el municipio y a una racha de violencia que, según el alcalde César Prieto Gallardo, se relaciona con la venta y consumo de drogas y con el huachicol.

El multihomicidio ocurrió minutos antes del mediodía dentro de una vivienda familiar ubicada cerca del campo deportivo de la comunidad. Vecinos alertaron al sistema de emergencias por detonaciones de arma de fuego y, cuando llegaron los cuerpos de auxilio, encontraron a cuatro hombres sin vida de entre 30 y 40 años.

PUBLICIDAD

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el conflicto comenzó por un pleito entre familiares por unos predios. En medio de la discusión, uno de los hombres sacó un arma, disparó contra tres de sus sobrinos y después se dio un tiro en la cabeza.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención prehospitalaria, pero confirmaron que las víctimas ya no presentaban signos vitales. Hasta el momento, ninguna autoridad había confirmado la identidad de los fallecidos.

PUBLICIDAD

El asesinato ocurrió en pleno día cerca del campo deportivo de la comunidad Los Miranda, en Salamanca, Guanaguato Foto: Maps
El asesinato ocurrió en pleno día cerca del campo deportivo de la comunidad Los Miranda, en Salamanca, Guanaguato Foto: Maps

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por estos hechos y trasladó los cuerpos al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. En el procesamiento de la escena también participaron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, que acordonaron la zona.

El ataque en Los Miranda ocurrió cerca del mediodía dentro de una casa familiar

La agresión se registró al interior del domicilio, en una zona cercana a los campos deportivos del poblado. Los gritos previos a los disparos rebasaron los muros de la casa y llevaron a vecinos a pedir ayuda al 911.

La información disponible apunta a que la riña se intensificó poco después de las 12:00 horas. La secuencia que describieron los testigos fue directa: discusión por la propiedad de terrenos, detonaciones y cuatro cuerpos tendidos dentro de la vivienda.

El hombre habría matado a tres familiares durante una disputa por tierras y luego se habría quitado la vida. La indagatoria oficial sigue abierta y la confirmación de identidades queda en manos de la autoridad ministerial.

Horas después, Salamanca registró otro hecho violento. Por la tarde, un hombre fue asesinado mientras viajaba en bicicleta por el Jardín Albino García, sobre la Avenida Valle de Santiago.

Personas armadas dispararon contra la víctima y la dejaron sin vida en la vía pública. El cuerpo quedó a un costado de un hombre en situación de calle.

Cuando llegaron los paramédicos, creyeron que esa segunda persona también estaba herida. Después de revisarla, determinaron que no tenía lesiones por arma de fuego, aunque no podía ponerse en pie porque estaba alcoholizada.

El alcalde vincula la violencia con drogas y huachicol

Sobre la jornada violenta en el municipio, el presidente municipal de Salamanca, César Prieto Gallardo, rechazó que el gobierno local esté rebasado. El edil sostuvo que los hechos recientes derivan del consumo y la venta de drogas, además del huachicol por la presencia de la refinería Antonio M. Amor en la ciudad.

Prieto Gallardo afirmó: “Hemos hecho lo que está a nuestro alcance, pero no podemos estar en todos los puntos”. También señaló que el principal factor de violencia en Guanajuato, además del robo de combustible, es el de las adicciones.

El alcalde relacionó esas declaraciones con otra agresión ocurrida el viernes por la noche en el centro de Salamanca, donde murieron cinco personas. Según su versión, los agresores buscaban a un hombre, a quien se llevaron privado de la libertad.

Prieto Gallardo también supuso que los autores de esa masacre pertenecerían al cártel Santa Rosa de Lima, porque huyeron en dirección a Villagrán, municipio identificado como el sitio donde surgió ese grupo criminal. Esa afirmación corresponde a una hipótesis expresada por el presidente municipal.

La suma de hechos dejó en un solo día cinco personas asesinadas en Salamanca: cuatro en la comunidad Los Miranda y una más en la zona del Jardín Albino García. A eso se agrega la masacre del viernes, con cinco víctimas mortales en el centro de la ciudad.

  • Un pleito familiar por terrenos en Los Miranda dejó cuatro muertos: tres sobrinos asesinados y el agresor sin vida por un disparo que se habría hecho a sí mismo.
  • La Fiscalía General del Estado abrió una investigación, procesó la escena y llevó los cuerpos al Servicio Médico Forense.
  • Ese mismo lunes hubo otro homicidio en Salamanca y el alcalde César Prieto Gallardo atribuyó la violencia local a drogas, adicciones y huachicol.

Temas Relacionados

mexico-noticiasSalamancaGuanajuatocrimenmexico-seguridadsobrinosterrenospropiedades

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Yorleni fue atropellada junto a su novio, conductor se ofreció a llevarla al hospital pero fue encontrada muerta en Michoacán

La joven de 27 años fue impactada por un sujeto cuando viajaba en motocicleta en Tocumbo, su cuerpo fue encontrado a una hora en Tangamandapio

Yorleni fue atropellada junto a su novio, conductor se ofreció a llevarla al hospital pero fue encontrada muerta en Michoacán

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 2 de junio

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 2 de junio

Películas y series de fútbol para ver antes del Mundial 2026: documentales, ficciones y clásicos

Con la llegada del Mundial 2026 cada vez más cerca, estas producciones ofrecen distintas formas de acercarse al deporte más popular del planeta

Películas y series de fútbol para ver antes del Mundial 2026: documentales, ficciones y clásicos

Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios cobran su pago mañana 3 de junio

El esquema de dispersión continúa esta semana con depósitos programados según la inicial de la clave de identificación de cada estudiante

Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios cobran su pago mañana 3 de junio

Claudia Sheinbaum se deslinda de negativa del INE para que organizaciones de oposición sean partido político

En las próximas semanas, el INE deberá pronunciarse sobre la situación de al menos cuatro agrupaciones que han completado el proceso de asambleas y entrega de documentación

Claudia Sheinbaum se deslinda de negativa del INE para que organizaciones de oposición sean partido político
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Carlos Manzo: arrestan a un agente de la Guardia Civil y un exfuncionario de la Fiscalía de Michoacán por su asesinato

Caso Carlos Manzo: arrestan a un agente de la Guardia Civil y un exfuncionario de la Fiscalía de Michoacán por su asesinato

Mujer de la tercera edad muere calcinada tras incendio provocado en vivienda de Culiacán, Sinaloa

“Era claro que nunca se suprimiría el narco”: la postura que Rubén Rocha Moya mostró en sus libros sobre los cárteles

Violencia en Los Cabos no se detiene: ataque armado contra elementos de seguridad deja 3 agresores abatidos y un detenido

‘Levantan’ a jefe policial de Luvianos, Edomex: lo hallan muerto y con huellas de violencia horas después

ENTRETENIMIENTO

Películas y series de fútbol para ver antes del Mundial 2026: documentales, ficciones y clásicos

Películas y series de fútbol para ver antes del Mundial 2026: documentales, ficciones y clásicos

Sepultan a la influencer Paola Márquez entre dolor, símbolos de paz y música de Valentín Elizalde

El diseñador Mitzy asegura que “la carrera de Thalía se acabó” cuando él le dejó de hacer vestidos

David Byrne anuncia tercera fecha en el Teatro Metropólitan de CDMX

Sergio Sendel explota contra los nepobabys de Televisa y defiende el talento de su hijo Graco

DEPORTES

AEW vuelve a la Arena México: anuncian fecha y venta de boletos para Grand Slam 2026

AEW vuelve a la Arena México: anuncian fecha y venta de boletos para Grand Slam 2026

Películas y series de fútbol para ver antes del Mundial 2026: documentales, ficciones y clásicos

¿Sabías que México participó en el partido inaugural del primer mundial de la historia?

Corea del Sur vs El Salvador: dónde y cuándo ver EN VIVO en México el amistoso rumbo al Mundial 2026

Julio Ibáñez y su camarógrafo dan sus primeras declaraciones tras ser liberados en Sudáfrica: “Se terminó la pesadilla”