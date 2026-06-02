Mató a sus sobrinos y se quitó la vida después de pelear por terrenos familiares en Guanajuato

Policías y forenses investigan la escena del crimen donde una joven de 19 años fue asesinada por su expareja en una zona rural de Nicaragua, rodeados por curiosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una disputa por terrenos terminó este lunes con el asesinato de tres sobrinos y el suicidio del agresor en la comunidad Los Miranda, en Salamanca, un hecho que se sumó a otro homicidio ocurrido horas después en el municipio y a una racha de violencia que, según el alcalde César Prieto Gallardo, se relaciona con la venta y consumo de drogas y con el huachicol.

El multihomicidio ocurrió minutos antes del mediodía dentro de una vivienda familiar ubicada cerca del campo deportivo de la comunidad. Vecinos alertaron al sistema de emergencias por detonaciones de arma de fuego y, cuando llegaron los cuerpos de auxilio, encontraron a cuatro hombres sin vida de entre 30 y 40 años.

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De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el conflicto comenzó por un pleito entre familiares por unos predios. En medio de la discusión, uno de los hombres sacó un arma, disparó contra tres de sus sobrinos y después se dio un tiro en la cabeza.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención prehospitalaria, pero confirmaron que las víctimas ya no presentaban signos vitales. Hasta el momento, ninguna autoridad había confirmado la identidad de los fallecidos.

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El asesinato ocurrió en pleno día cerca del campo deportivo de la comunidad Los Miranda, en Salamanca, Guanaguato Foto: Maps

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por estos hechos y trasladó los cuerpos al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. En el procesamiento de la escena también participaron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, que acordonaron la zona.

El ataque en Los Miranda ocurrió cerca del mediodía dentro de una casa familiar

La agresión se registró al interior del domicilio, en una zona cercana a los campos deportivos del poblado. Los gritos previos a los disparos rebasaron los muros de la casa y llevaron a vecinos a pedir ayuda al 911.

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La información disponible apunta a que la riña se intensificó poco después de las 12:00 horas. La secuencia que describieron los testigos fue directa: discusión por la propiedad de terrenos, detonaciones y cuatro cuerpos tendidos dentro de la vivienda.

El hombre habría matado a tres familiares durante una disputa por tierras y luego se habría quitado la vida. La indagatoria oficial sigue abierta y la confirmación de identidades queda en manos de la autoridad ministerial.

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Horas después, Salamanca registró otro hecho violento. Por la tarde, un hombre fue asesinado mientras viajaba en bicicleta por el Jardín Albino García, sobre la Avenida Valle de Santiago.

Personas armadas dispararon contra la víctima y la dejaron sin vida en la vía pública. El cuerpo quedó a un costado de un hombre en situación de calle.

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Cuando llegaron los paramédicos, creyeron que esa segunda persona también estaba herida. Después de revisarla, determinaron que no tenía lesiones por arma de fuego, aunque no podía ponerse en pie porque estaba alcoholizada.

El alcalde vincula la violencia con drogas y huachicol

Sobre la jornada violenta en el municipio, el presidente municipal de Salamanca, César Prieto Gallardo, rechazó que el gobierno local esté rebasado. El edil sostuvo que los hechos recientes derivan del consumo y la venta de drogas, además del huachicol por la presencia de la refinería Antonio M. Amor en la ciudad.

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Prieto Gallardo afirmó: “Hemos hecho lo que está a nuestro alcance, pero no podemos estar en todos los puntos”. También señaló que el principal factor de violencia en Guanajuato, además del robo de combustible, es el de las adicciones.

El alcalde relacionó esas declaraciones con otra agresión ocurrida el viernes por la noche en el centro de Salamanca, donde murieron cinco personas. Según su versión, los agresores buscaban a un hombre, a quien se llevaron privado de la libertad.

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Prieto Gallardo también supuso que los autores de esa masacre pertenecerían al cártel Santa Rosa de Lima, porque huyeron en dirección a Villagrán, municipio identificado como el sitio donde surgió ese grupo criminal. Esa afirmación corresponde a una hipótesis expresada por el presidente municipal.

La suma de hechos dejó en un solo día cinco personas asesinadas en Salamanca: cuatro en la comunidad Los Miranda y una más en la zona del Jardín Albino García. A eso se agrega la masacre del viernes, con cinco víctimas mortales en el centro de la ciudad.

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Un pleito familiar por terrenos en Los Miranda dejó cuatro muertos: tres sobrinos asesinados y el agresor sin vida por un disparo que se habría hecho a sí mismo.

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación, procesó la escena y llevó los cuerpos al Servicio Médico Forense.

Ese mismo lunes hubo otro homicidio en Salamanca y el alcalde César Prieto Gallardo atribuyó la violencia local a drogas, adicciones y huachicol.