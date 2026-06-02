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Corea del Sur vs El Salvador: dónde y cuándo ver EN VIVO en México el amistoso rumbo al Mundial 2026

Cabe recordar que el conjunto centroamericano no participará en el Mundial 2026

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(REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo)
(REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo)

A pocos días del arranque de la Copa del Mundo 2026, las selecciones continúan afinando detalles con partidos de preparación.

Una de ellas es Corea del Sur, rival de México en la Fase de Grupos, que enfrentará a El Salvador en un duelo amistoso que servirá para medir su nivel antes de debutar en el torneo.

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El encuentro representa una de las últimas pruebas para ambas selecciones antes de enfocarse completamente en sus respectivos compromisos internacionales, por lo que será una oportunidad para observar el estado de forma de los asiáticos previo a su choque con el Tricolor.

¿Dónde ver EN VIVO Corea del Sur vs El Salvador?

(REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo)
(REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo)

El partido amistoso entre Corea del Sur y El Salvador se disputará el miércoles 3 de junio en el America First Field de Sandy, Utah, Estados Unidos.

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Fecha: Miércoles 3 de junio de 2026

Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: America First Field, Sandy, Utah

Transmisión: Por confirmar

Así llegan Corea del Sur y El Salvador

Corea afronta el encuentro con saldo positivo en sus más recientes compromisos amistosos, destacando una goleada de 5-0 sobre Trinidad y Tobago. Sin embargo, también sufrió derrotas ante Austria y Costa de Marfil durante su preparación mundialista.

Por su parte, El Salvador llega tras vencer a Martinica en un amistoso reciente, aunque sus resultados en las eliminatorias de Concacaf dejaron varias dudas luego de caer ante Panamá, Surinam y Guatemala.

Cabe recordar que la selección centroamericana no participará en el Mundial 2026.

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