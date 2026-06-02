Julio Ibáñez y su camarógrafo dan sus primeras declaraciones tras ser liberados en Sudáfrica: “Se terminó la pesadilla”

Los mexicanos ya están muy cerca de regresar con sus familias luego de más de dos meses en cautiverio. (Captura de Video FB Julio Ibáñez)

Este martes se dio a conocer la noticia de que el periodista mexicano Julio ‘Profe’ Ibáñez y su compañero camarógrafo, Daniel García, habían sido liberados del arresto domiciliario por el que atravesaron en Sudáfrica.

Luego de que Televisa Univisión y el propio David Faitelson confirmaran que ya están fuera de peligro, ambos confirmaron que se encuentran bien.

Previo a ello, la empresa que los respalda publicó en redes sociales:

“Luego de más de dos meses, hoy la autoridad judicial en Sudáfrica ha liberado y devuelto sus pasaportes a nuestros compañeros Julio Ibáñez y Daniel García. Agradecemos mucho el apoyo de todos los comunicadores de @TUDNMEX, de toda la radio y televisión mexicana (CIRT) y, sobre todo, de los aficionados del futbol que siguieron y se pronunciaron sobre este tema. Nuestros compañeros llegarán a México el día de mañana para reunirse con sus familias. Agradecemos a las autoridades mexicanas su apoyo en este desafortunado proceso, que finalmente ha concluido”.

PUBLICIDAD

Se confirmó que esta misma semana regresarán a nuestro país. (TW Televisa Univisión Prensa)

Un buen final para el ‘Profe’

Si bien aún se encuentran en el país africano, ambos colaboradores de TUDN ya lograron recuperar sus pertenencias y tener acceso a sus redes sociales en donde publicaron sus primeras declaraciones después de ser legalmente libres.

“Se terminó la pesadilla. Han sido varios meses muy complicados para el buen Dani y para su servidor. Creo que hoy es el primer día en el que la vida nos hace justicia”, inició Ibáñez.

PUBLICIDAD

“Finalmente vamos a regresar a casa, a abrazar a nuestras familias, a descansar un poco y a prepararnos para lo que viene”, responde su compañero.

“Gracias, amigos, gracias, familias. Gracias a nuestra casa, Televisa Univisión. Gracias, Daniel Alegre, por viajar hasta acá. Gracias, Armando Martínez, por estar también con nosotros en este territorio. Gracias, Manuel Escandón, porque hiciste también el viaje para acá. Gracias a los abogados sudafricanos. Hoy fuimos un ejército en la corte”, agregó el ‘Profe’.

PUBLICIDAD

“Gracias a ti también por ser mi compañero y no desampararme, pero bueno, ahí vamos. Gracias a la vida también y a Dios por, por tenernos todavía aquí y seguir adelante”, comentó García.

El periodista fue liberado luego de pasar un proceso judicial en Sudáfrica tras realizar actividades correspondientes a su cobertura mundialista. (FB Julio Ibáñez)

Así fue la odisea de los periodistas

La complicada experiencia de los periodistas mexicanos en Sudáfrica comenzó el pasado 18 de marzo, cuando fueron arrestados tras sobrevolar inadvertidamente un dron en una zona restringida de Johannesburgo mientras realizaban coberturas previas a la Copa del Mundo 2026.

PUBLICIDAD

Lo que inicialmente parecía un simple descuido técnico escaló gravemente cuando la fiscalía local les imputó cargos de espionaje y terrorismo. Debido a la seriedad de estas acusaciones, los comunicadores pasaron sus primeros cinco días en prisión antes de pagar una fianza que les permitió cumplir un arresto domiciliario en un hotel durante 77 días de incertidumbre.

El panorama legal para los comunicadores finalmente comenzó a aclararse hace una semana, cuando un juez local descartó de manera definitiva los cargos de terrorismo y espionaje al comprobarse que no existían intenciones delictivas en su labor.

PUBLICIDAD

Aunque inicialmente quedó pendiente la resolución de infracciones menores relacionadas con el uso indebido del espacio aéreo, dicha situación fue plenamente solucionada este día, permitiendo así el cierre del estricto proceso judicial que los mantenía retenidos.