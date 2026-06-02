Cómo hacer un flan en frasco: la receta casera que combina sabor y presentación

El flan en frasco se destaca como una alternativa creativa para presentar uno de los postres más tradicionales de la gastronomía casera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flan es uno de los postres más apreciados por su textura suave y su versatilidad en la cocina. Prepararlo en frasco ofrece una forma distinta de disfrutar esta receta tradicional, además de aportar una presentación llamativa que resulta ideal para distintas ocasiones.

Esta alternativa permite servir porciones individuales de manera práctica. El recipiente no solo facilita su conservación, sino que también aporta un toque especial que transforma la experiencia al momento de degustarlo.

PUBLICIDAD

Con una elaboración sencilla y un resultado atractivo, el flan en frasco se ha convertido en una opción que combina la esencia de un clásico con una presentación que destaca por su originalidad. Su formato también favorece una apariencia más ordenada y cuidada en la mesa.

Una manera diferente de disfrutar un postre tradicional

La presentación del flan en recipientes individuales facilita el servicio y permite porciones prácticas para reuniones y celebraciones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación en frasco brinda una apariencia elegante que hace que el flan luzca aún más apetecible. Además, permite presentar cada porción de forma individual sin necesidad de realizar cortes o divisiones posteriores.

PUBLICIDAD

Otra de sus ventajas es la facilidad para transportarlo o almacenarlo. Gracias al recipiente, el postre puede conservarse de manera cómoda hasta el momento de servirlo, manteniendo una presentación atractiva.

Este formato también aporta un toque creativo a reuniones familiares, celebraciones o cualquier ocasión en la que se busque ofrecer una propuesta diferente que sorprenda a los invitados.

PUBLICIDAD

Ingredientes y preparación

El formato en frasco permite conservar el flan de manera sencilla y mantener una apariencia apetecible hasta el momento de servirlo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

4 huevos

1 lata de leche condensada (397 g).

1 lata de leche evaporada (360 ml).

1 cucharadita de extracto de vainilla.

100 gramos de azúcar para el caramelo.

Preparación

Colocar el azúcar en una sartén y calentar hasta obtener un caramelo dorado.

Repartir el caramelo en el fondo de 4 frascos de vidrio resistentes al calor.

Licuar los huevos, la leche condensada, la leche evaporada y la vainilla hasta integrar por completo.

Verter la mezcla en los frascos.

Colocar los recipientes en una bandeja con agua caliente para cocinar a baño María.

Hornear a 160 °C durante 45 a 55 minutos o hasta que el flan esté firme.

Retirar del horno, dejar enfriar y refrigerar al menos cuatro horas antes de servir.

La simplicidad de esta propuesta permite que el protagonismo recaiga en la textura y el sabor del postre, mientras el recipiente añade un elemento visual que realza la presentación final. Además, facilita servir cada porción de manera práctica y ordenada.

Un detalle que suma atractivo a la mesa

La receta de flan en frasco conserva la esencia del postre casero, añadiendo comodidad, orden y originalidad a su presentación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la receta, el uso de frascos aporta una imagen cuidada que puede convertir un postre cotidiano en una preparación con mayor impacto visual. Su presentación individual genera una experiencia más personal para cada comensal.

PUBLICIDAD

El formato también permite apreciar mejor las características del flan, desde su consistencia hasta su apariencia. Cada porción queda lista para disfrutarse directamente en el recipiente, sin necesidad de pasos adicionales.

Con una idea simple y práctica, el flan en frasco demuestra que pequeños cambios en la presentación pueden ofrecer una nueva forma de disfrutar uno de los postres más tradicionales de la cocina casera. Además, se convierte en una opción que combina comodidad, estética y una manera diferente de servir un clásico que mantiene vigente su popularidad.

PUBLICIDAD