Detención de exlíder de CATEM en Zacatecas reaviva señalamientos por extorsión a comerciantes en varios estados del país

La CATEM informó, a través de un comunicado, que Guillermo N "no pertenece ni ha pertenecido a las filas de la organización". (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó sobre la detención de Guillermo N, ex dirigente estatal de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), por su presunta participación en el delito de extorsión agravada en perjuicio de empresarios del sector de la construcción.

De acuerdo con la institución, la investigación está relacionada con denuncias presentadas por integrantes del gremio constructor, quienes señalaron presuntas prácticas de presión para exigir pagos irregulares, así como posibles afectaciones derivadas del incremento de costos en materiales pétreos y servicios de transporte de carga.

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Las acusaciones se remontan a principios de 2025, cuando empresarios del ramo hicieron públicos diversos señalamientos ante autoridades estatales. Según las denuncias, enfrentaban aumentos considerados desproporcionados en insumos indispensables para el desarrollo de proyectos de construcción en distintos municipios de Zacatecas.

Entre las inconformidades reportadas figuraban incrementos superiores al 100 por ciento en algunos conceptos, situación que, de acuerdo con los denunciantes, encarecía la ejecución de obras y afectaba la viabilidad económica de proyectos públicos y privados.

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La captura del exlíder sindical generó reacciones dentro de la esfera política local debido a la presencia que mantuvo durante años en la vida pública de la entidad. Guillermo N sostuvo vínculos con diversos actores políticos y participó en actividades organizadas por gobiernos municipales y estatales.

El ahora detenido dejó la dirigencia estatal de CATEM el 24 de octubre de 2025. Ese día, la diputada federal de Morena Julia Olguín Serna asumió la representación de la organización sindical en Zacatecas durante un acto celebrado en el Palacio de Convenciones de la capital del estado.

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Al evento asistieron el dirigente nacional de CATEM, Pedro Haces Barba, así como funcionarios del gobierno encabezado por David Monreal Ávila, alcaldes y legisladores locales y federales.

Durante el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum —el 5 de octubre de 2025—, agremiados de la CATEM portaron pancartas, banderas, silbatos de tren y zepelines con el logotipo del sindicato. Crédito: X | @PedrohacesO

CATEM rechaza señalamientos

Durante esa ceremonia, Haces Barba rechazó públicamente las acusaciones que en distintos estados se habían formulado contra integrantes de la organización sindical por presuntas prácticas de extorsión en sectores relacionados con la construcción y el autotransporte.

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La Fiscalía de Zacatecas no informó de inmediato sobre la situación jurídica actual de Guillermo N ni sobre la fecha en que será presentado ante la autoridad judicial correspondiente.

CATEM, señalada por casos de extorsión a comerciantes

Fundada por Pedro Haces Barba, exmilitante del Partido Revolucionario Institucional y ahora diputado federal por Morena, la CATEM se ha consolidado como uno de los grupos sindicales con mayor presencia en actos oficiales del movimiento de la Cuarta Transformación. No obstante, su nombre también aparece en diversas denuncias por presuntos delitos cometidos en distintos estados del país.

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En los últimos meses, la organización ha sido señalada por casos de extorsión y amenazas a empresarios y comerciantes. Autoridades de al menos seis entidades mantienen abiertas investigaciones contra integrantes o dirigentes locales del sindicato.

En Oaxaca, la Fiscalía estatal indaga la desaparición de cuatro comerciantes del Estado de México que fueron vistos por última vez en el municipio de Ocotlán de Morelos, donde pretendían cerrar un trato comercial de varilla con representantes de la CATEM.

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En Veracruz, un empresario del sector del reciclaje denunció haber sido secuestrado por presuntos integrantes del sindicato. Según su testimonio, primero le exigieron 50 mil pesos y, tras negarse a pagar, fue secuestrado hasta que sus captores le reclamaron dos millones de pesos para dejarlo libre.

En Querétaro, trabajadores de la empresa Kimtech y del sindicato CTC Bajío acusaron al dirigente estatal de haber cobrado cuotas semanales durante más de un año sin otorgar servicios sindicales ni representación laboral.

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Productores y comerciantes de forraje en Chihuahua denunciaron que grupos presuntamente vinculados con la CATEM les exigían pagos regulares para permitirles operar.

De manera similar, cámaras empresariales en la región de La Laguna —que abarca Coahuila y Durango— reportaron actos de extorsión y agresiones perpetradas por individuos que, afirmaron, actuaban bajo las órdenes del mismo sindicato.

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