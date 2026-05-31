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USICAMM: ¿Qué es, por qué desaparecerá? Las demandas de la CNTE a Sheinbaum

La presidenta confirmó que el organismo encargado de asignar plazas y promociones a maestros será eliminado este año tras años de críticas del magisterio

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La presidenta confirmó que el organismo encargado de asignar plazas y promociones a maestros será eliminado este año tras años de críticas del magisterio
La presidenta confirmó que el organismo encargado de asignar plazas y promociones a maestros será eliminado este año tras años de críticas del magisterio

a Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) tiene los días contados. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que este organismo desaparecerá como parte de una reforma al sistema de ingreso y promoción docente, una de las principales exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Durante el evento en el Monumento a la Revolución, la mandataria aseguró que el actual mecanismo será sustituido por un nuevo modelo que garantice transparencia, respeto a los derechos laborales y procesos más justos para los docentes.

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“Se acabó el USICAMM, y vamos a construir juntos y juntas un nuevo sistema”, expresó Sheinbaum al referirse a las demandas históricas del magisterio disidente y de diversos sectores educativos.

La decisión marca un cambio importante en la política educativa federal, ya que el USICAMM fue creado para regular el acceso a plazas, ascensos y reconocimientos de maestros en escuelas públicas de educación básica y media superior.

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¿Qué es el USICAMM?

La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros es un órgano administrativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) encargado de coordinar los procesos de admisión, promoción y reconocimiento del personal docente.

Su función principal consiste en organizar concursos y evaluaciones para asignar plazas en escuelas públicas, así como definir ascensos y movimientos laborales de los maestros.

Entre los procesos que administra se encuentran:

  • Admisión de nuevos docentes antes de cada ciclo escolar.
  • Promoción vertical a cargos directivos.
  • Asignación de horas adicionales.
  • Promoción horizontal.
  • Reconocimientos docentes.
  • Cambios de centro de trabajo.

El sistema opera bajo la llamada Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y, en teoría, busca garantizar procesos transparentes y equitativos.

Sin embargo, desde su implementación ha sido señalado por docentes y sindicatos debido a fallas administrativas, retrasos y mecanismos de evaluación considerados injustos.

¿Por qué desaparecerá el USICAMM?

La eliminación del USICAMM responde principalmente a las presiones y exigencias de la CNTE, organización que durante años ha acusado al sistema de afectar los derechos laborales de los maestros.

Los docentes señalan que las evaluaciones y criterios de asignación no consideran plenamente la experiencia profesional ni las condiciones regionales de las escuelas. Además, aseguran que muchos procesos terminan siendo burocráticos, poco claros y generan incertidumbre laboral.

Otra de las críticas más frecuentes es que el sistema obliga a los maestros a competir constantemente por plazas y promociones mediante exámenes y plataformas digitales que, en ocasiones, presentan fallas o inconsistencias.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el nuevo modelo buscará evitar viejas prácticas de corrupción, como la venta de plazas, pero sin perjudicar a los trabajadores de la educación.

El objetivo, explicó, será construir un esquema más cercano a las necesidades reales del magisterio y que garantice estabilidad laboral.

Las exigencias de la CNTE al gobierno federal

La desaparición del USICAMM forma parte de una serie de demandas que la CNTE ha planteado al nuevo gobierno federal.

Entre las principales exigencias del magisterio destacan:

  • Eliminar completamente el sistema USICAMM.
  • Revisar los mecanismos de evaluación docente.
  • Garantizar estabilidad laboral y salarial.
  • Frenar prácticas burocráticas en asignación de plazas.
  • Respetar los derechos laborales de maestros y trabajadores administrativos.
  • Construir un nuevo modelo educativo con participación del magisterio.

La CNTE también ha insistido en que las decisiones relacionadas con plazas y promociones deben considerar la trayectoria profesional y el trabajo comunitario de los docentes, no únicamente evaluaciones estandarizadas.

Por ahora, el gobierno federal no ha detallado cómo funcionará el nuevo sistema que sustituirá al USICAMM. Sin embargo, la administración de Sheinbaum adelantó que el rediseño se realizará en coordinación con maestros, sindicatos y autoridades educativas.

La desaparición del organismo representa uno de los cambios más relevantes en materia educativa de los últimos años y podría modificar de fondo la forma en que se asignan plazas y ascensos en el sistema educativo mexicano.

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