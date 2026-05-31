CNTE se prepara para movilización en el segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum

El informe presidencial de Claudia Sheinbaum será transmitido en 31 estados, excepto Coahuila, por proceso electoral en curso. | (Crédito: Imagen creada con Gemini IA con fines ilustrativos)

Este domingo 31 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebrará su segundo año de gobierno. De manera paralela y en un clima de tensión, la Sección 22 de la CNTE realizará una jornada de movilización en Oaxaca para fijar su postura política y exigir respuestas a sus demandas laborales.

El informe presidencial será transmitido desde la Ciudad de México y de manera remota en las plazas principales de 31 estados del país (a excepción de Coahuila, por encontrarse en proceso electoral). En Oaxaca, la transmisión se realizará en el Parque Primavera, el mismo lugar elegido por el magisterio disidente para llevar a cabo su protesta.

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Convocatoria magisterial: “Nada está resuelto”

A través de sus redes sociales oficiales, la Sección 22 del SNTE-CNTE convocó al 80% de su base movilizada en el paro estatal, así como a su estructura sindical, a concentrarse para fijar el posicionamiento del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO).

En su comunicado, acompañado de la consigna “¡Mentira, mentira, no es cierto, nada está resuelto!”, el magisterio detalló:

Cita: 8:00 horas.

Lugar: Explanada principal del Parque Primavera, colonia Alemán (Oaxaca).

Firmantes: Yenny Pérez Martínez, secretaria general, y César García Zurita, secretario de organización del comité.

La Sección 22 de la CNTE anuncia jornada de movilización en Oaxaca mientras Claudia Sheinbaum cumple dos años de gobierno. | Facebook/ Sección 22 Oaxaca

El documento exhorta a los asistentes a acudir con responsabilidad y puntualidad para fortalecer al movimiento, en medio de un paro estatal que continúa sin acuerdos con la Secretaría de Gobernación.

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Semana de tensión y ataques armados

La movilización de este domingo llega tras una semana marcada por la violencia contra el sector docente. El pasado 27 de mayo, durante el tercer día de paro indefinido, un ataque armado en un bloqueo carretero en San Pablo Villa de Mitla dejó un saldo de ocho maestros lesionados y al menos 18 retenidos.

Las imágenes muestran a personas caminando por un camino de tierra junto a una carretera. Una mujer, con gorra, graba la escena mientras avanza con otros individuos. El contexto indica que esto ocurrió durante cierres viales realizados por la CNTE en Oaxaca, donde se registraron incidentes con disparos. Vehículos y postes de electricidad son visibles en el entorno semi-rural.

Tras estos hechos, el presidente municipal de la localidad, Esaú López Quero , solicitó licencia indefinida.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió una carpeta de investigación para identificar a los responsables.

A lo largo de la semana, el plantón magisterial ha mantenido ocupadas cerca de 30 calles en el centro de la capital oaxaqueña.

Vandalismo a sede de Morena y deslinde sindical

La tensión escaló la mañana del 30 de mayo, cuando la sede estatal del partido Morena en Oaxaca amaneció con pintas que dictaban “Viva la huelga nacional” y “Morena, la misma porquería”. Aunque los actos fueron atribuidos preliminarmente al magisterio, la dirigencia de la Sección 22 emitió un comunicado deslindándose de los hechos.

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El presidente municipal de San Pablo Villa de Mitla, Esaú López Quero, pidió licencia indefinida tras ser señalado por la Sección 22 de la CNTE como responsable del ataque armado contra maestros en bloqueo carretero. (CUARTOSCURO/Facebook)

El sindicato afirmó que sus acciones se rigen por acuerdos colectivos e hizo un llamado al manejo responsable de la información. Además, responsabilizaron a los tres niveles de gobierno de recurrir a “grupos de choque, grupos paramilitares, la criminalización de la protesta social y la represión encubierta”.

Ante la falta de soluciones a sus pliegos petitorios y los recientes actos de violencia, el magisterio advirtió que mantendrá el paro estatal y se prepara para el inicio de una huelga nacional convocada para el próximo 1 de junio.

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