Los Chapitos: cuál es el origen y la historia de esta facción del Cártel de Sinaloa

Los Chapitos lideran una de las facciones del Cártel de Sinaloa. (Anayeli Tapia/Infobae)

Desde hace más de año y medio, en el estado Sinaloa se lleva a cabo una guerra entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos y La Mayiza.

Ambas facciones comenzaron la guerra interna del grupo delictivo luego de que a mediados del 2024 se viviera una traición por uno de los principales integrantes de Los Chapitos, facción encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, contra Ismael El Mayo Zambada. Tanto El Chapo como Zambada fueron socios e iniciaron el grupo criminal que llegó a ser considerado uno de los más poderosos de México e incluso del mundo.

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En la actualidad, la facción de Los Chapitos es encabezada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, dos de los hijos de El Chapo que no han sido capturados por las autoridades mexicanas o norteamericanas. Los otros dos cabezillas de dicha organización, Joaquín Guzmán López (quien presuntamente traicionó a Zambada y lo entregó a las autoridades de EEUU) y Ovidio Guzmán López, alias El Ratón (protagonista del conocido como Culiacanazo), están detenidos en Estados Unidos, con quienes han decidido cooperar a cambio de ciertos beneficios en sus condenas.

Por otra parte, quien encabeza a la facción de La Mayiza es Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”. Él asumió el liderazgo principal tras la entrega y proceso judicial de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada.

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Origen de Los Chapitos

De acuerdo con el sitio especializado en narcotráfico, InSight Crime, Ovidio, Iván, Joaquín y Jesús Alfredo fueron presuntamente integrados por su padre en las operaciones delictivas del Cártel de Sinaloa, cuando eran adolescentes, así como por Ismael Zambada García, alias El Mayo, el otro líder destacado del grupo.

Los Chapitos son hijos de Joaquín Guzmán Loera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comenzaron a asumir un papel más notorio entre mediados y finales de la década del 2010, alrededor de la época en la que su padre fue detenido y extraditado a Estados Unidos.

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En el año 2015, fiscales estadounidenses acusaron a Jesús Alfredo, a su padre y a otros líderes del Cártel de Sinaloa, por cargos relacionados con tráfico de drogas.

En el año 2016, Jesús Alfredo e Iván fueron secuestrados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un restaurante en Puerto Vallarta, Jalisco, territorio del CJNG, sin embargo, más tarde fueron liberados.

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Tras la extradición de El Chapo en 2017 a Estados Unidos, los conflictos entre Los Chapitos y otros líderes del Cártel de Sinaloa se intensificaron. Los hermanos se han enfrentado a las facciones asociadas a El Mayo, así como a las asociadas a su tío, Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, por el control de las economías criminales, el control territorial, y el acceso a rutas de tráfico clave.

En 2020, José Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias “El Chino Antrax”, quien fue jefe del escuadrón de sicarios Antrax del Cártel de Sinaloa y socio de El Mayo, fue encontrado muerto luego de escapar de la custodia federal de libertad condicional en San Diego. Se cree que Los Chapitos estuvieron detrás del asesinato.

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Los hijos de El Chapo Guzmán también han enfrentado la creciente presión de las autoridades. En octubre del 2019, fuerzas de seguridad mexicanas llevaron a cabo una operación para la captura de Ovidio en Culiacán. Tras la detención del conocido como El Ratón, miembros del Cártel de Sinaloa respondieron con fuerza, invadiendo la ciudad y lanzando una ofensiva total para exigir su liberación. Al final, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ordenó detener el operativo y liberar al hijo de El Chapo.

Para el 2021, Estados Unidos aumentó la recompensa a 20 millones de dólares por información que ayudara a la captura de Los Chapitos.

En enero de 2023, Ovidio fue capturado de nuevo en Culiacán. Esta vez fue definitivo. En septiembre de ese mismo año fue extraditado a Estados Unidos.

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En julio de 2024, Joaquín fue detenido en Estados Unidos luego de volar allí en un avión privado con El Mayo, quien dijo que Joaquín lo había secuestrado. Dos meses después inició la guerra interna en el Cártel de Sinaloa. En mayo de 2025 Ovidio accedió a colaborar con las autoridades estadounidenses.

Hace apenas unas semanas, se dio a conocer que Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar estaban en pláticas con el gobierno de Estados Unidos para entregarse a cambio de ciertos beneficios en sus condenas, como lo han hecho sus hermanos.

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