Mundial 2026: ¿Oportunidad o trampa? UNAM advierte que puede disparar rentas y desigualdad en México

Las consecuencias asociadas a los eventos deportivos internacionales generan presiones sobre la economía urbana y plantean riesgos para los habitantes más vulnerables, de acuerdo con especialistas que participaron en un coloquio reciente organizado en la UNAM.

Los mega-eventos deportivos no solo mueven millones de dólares y llenan estadios. También transforman ciudades enteras, presionan el mercado inmobiliario y pueden dejar a los más vulnerables fuera de su propio territorio. Eso es precisamente lo que advierten especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ante la proximidad de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Durante el coloquio La Ciudad como vitrina global. Intervenciones urbanas y tensiones sociales en torno a la Copa Mundial de Futbol 2026, investigadores de distintas áreas analizaron los riesgos sociales y urbanos que acompañan a estos eventos.

PUBLICIDAD

La FIFA como actor político y económico

Uno de los puntos más contundentes del encuentro académico lo planteó Juan Carlos Barrón Pastor, titular del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. El investigador señaló que la FIFA ha consolidado una influencia creciente que llega a incidir en agendas locales, nacionales e incluso regionales.

Según Barrón Pastor, durante estos eventos los países proyectan hacia el exterior su mejor imagen, mientras otros problemas sociales quedan fuera del foco público.

La llegada del mayor torneo futbolístico mundial plantea interrogantes sobre la equidad, el acceso a la vivienda y el destino de los espacios públicos en el contexto de profundas transformaciones urbanas y económicas. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

“City branding”: cuando la ciudad se convierte en producto

El director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, José Gasca Zamora, explicó que las urbes sede adoptan una estrategia conocida como “ciudades marca” o city branding, mediante la cual se comercializan procesos vinculados a los megaeventos globales.

PUBLICIDAD

Detrás de esta lógica existe una cadena económica poderosa: derechos de transmisión, marketing y transformaciones urbanas que pueden alterar de forma permanente la dinámica de las ciudades. El riesgo, advirtió Gasca Zamora, es que las administraciones públicas prioricen obras ornamentales mientras siguen pendientes las necesidades básicas de sus habitantes.

Relatives of victims of forced disappearance protest outside Azteca Stadium, officially renamed Estadio Banorte, on the day of a friendly match between the national teams of Mexico and Portugal held to mark the stadium's inauguration, as Mexico prepares for the 2026 FIFA World Cup co-hosted by the United States, Canada and Mexico, in Mexico City, Mexico, March 28, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Mercado inmobiliario: el impacto más directo para la población

El tema que más preocupa a nivel cotidiano es el incremento en los precios de las rentas. Hasta 2020, el INEGI reportó que el 16.4% de las viviendas en México se encuentran en régimen de renta; la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) estima que esa cifra podría alcanzar el 50% en los próximos 20 años.

PUBLICIDAD

La directora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Véronique Sophie Avila Foucat, consideró urgente reflexionar sobre los efectos que el Mundial 2026 podría generar en:

El encarecimiento del mercado inmobiliario

El aumento generalizado de precios

El desplazamiento de comunidades en zonas de alto valor turístico o deportivo

Entre la competitividad global y el derecho a la ciudad

La directora del Instituto de Investigaciones Sociales, Marcela Amaro Rosales, resumió la tensión central que enfrentan las ciudades sede: la búsqueda de competitividad global choca con el derecho a la ciudad y la justicia social.

PUBLICIDAD

Para los investigadores de la UNAM, abrir este debate no es un ejercicio académico menor. Es una responsabilidad pública ante un evento que comenzó a transformar las ciudades mucho antes de que el primer balón ruede.