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Víctor Velázquez es reelegido por los cooperativistas y seguirá como presidente de Cruz Azul 5 años más

En una Asamblea Ordinaria de socios realizada el sábado pasado, se tomó la decisión de que continuar bajo el mandato de Velázquez

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Víctor Velázquez continuará como presidente de Cruz Azul durante 5 años más (X@CruzAzulSCL)
Víctor Velázquez continuará como presidente de Cruz Azul durante 5 años más (X@CruzAzulSCL)

El ingeniero Víctor Velázquez fue reelegido como presidente del consejo de administración de la Cooperativa La Cruz Azul y del club por 5 años más.

En una Asamblea Ordinaria de socios realizada el sábado pasado, se tomó la decisión de que continuar bajo el mandato de Velázquez, quien fue colocado al frete de la empresa cementera en 2018 y elegido como presidente en 2021 de manera oficial.

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“El Ing. Víctor Velázquez es reelegido como Presidente del consejo de administración de la Cooperativa La Cruz Azul y del Club de Futbol Cruz Azul”, indicó la página de Cruz Azul.

Especial
Tras la salida de Billy Álvarez, Víctor Velázquez asumió la presidencia de la Cooperativa de Cruz Azul. (Mexsport)

El mandato de Velázquez con Cruz Azul

Bajo la gestión del ingeniero Víctor Velázquez, Cruz Azul rompió la sequía de títulos y conquista la novena estrella en el Torneo Guardianes 2021, tras imponerse en la Final a Santos Laguna. Desde entonces, la directiva consolidó al equipo como uno de los más protagonistas del futbol mexicano.

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Además, apenas en 2025, La Máquina obtuvo el título de la Concacaf Champions Cup al vencer al Vancouver Whitecaps de la MLS. Este logro le permitió disputar la Copa Intercontinental en diciembre y asegurar su lugar en el Mundial de Clubes de 2029.

Finalmente, hace algunos días el cuadro cementero consiguió su décimo título de liga tras vencer a Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario. Con estos resultados, Velásquez consolidó una etapa exitosa como presidente de la cooperativa cementera.

Rodolfo Rotondi anotó el gol del triunfo para que Cruz Azul fuera campeón (REUTERS)
Rodolfo Rotondi anotó el gol del triunfo para que Cruz Azul fuera campeón (REUTERS)

Un estadio propio: la prioridad de Víctor Velázquez

Desde que asumió la presidencia de Cruz Azul, Velázquez ha colocado como prioridad la construcción de un estadio propio para el club. En reiteradas declaraciones, el directivo ha afirmado que este proyecto resulta esencial para reforzar tanto la identidad como la estabilidad de la institución. Durante su gestión, ha impulsado diversas gestiones ante empresarios y autoridades con el propósito de encontrar un terreno disponible en la Ciudad de México.

Hace algunas semanas, el directivo presentó ante el consejo de administración y la afición los primeros avances del diseño arquitectónico del recinto. Velázquez afirmó que el club ya cuenta con un proyecto ejecutivo aprobado y listo para arrancar en cuanto se asegurara el predio. Sin embargo, la falta de un terreno adecuado en la capital ha representado el principal obstáculo para iniciar la obra.

Víctor Velázquez y Clara Brugada sonríen a la cámara. Él viste una chaqueta oscura y levanta el pulgar; ella lleva una camiseta de fútbol azul firmada
Clara Brugada posa con Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, durante una reunión donde abordaron temas de interés mutuo y posibles colaboraciones (X/ @ClaraBrugadaM) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tema del estadio propio ha dominado la agenda institucional durante los años recientes. Velázquez ha insistido en que la construcción de un inmueble propio es la meta más importante de su mandato, incluso por encima de otros proyectos deportivos o comerciales. Hasta el momento, la directiva ha mantenido abiertas las negociaciones para encontrar la ubicación ideal y dar el siguiente paso hacia la consolidación del club celeste.

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