México

Precio del gas LP en México: tarifas vigentes del 31 de mayo al 6 de junio de 2026

La actualización semanal permite consultar los montos autorizados por región para evitar cobros fuera de rango y planificar mejor los gastos del hogar

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Tanque de gas rojo cilíndrico sobre un bloque de concreto, conectado por una manguera a una estufa pequeña montada en una pared amarilla descascarada.
La lista de tarifas máximas de gas LP para el periodo del 31 de mayo al 6 de junio de 2026 ya está disponible para consulta pública. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades federales mantienen disponible la lista de tarifas máximas aplicables al gas LP para el periodo comprendido del 31 de mayo al 6 de junio de 2026. Esta información permite a los consumidores conocer el monto autorizado en su localidad y verificar que los cobros realizados por los distribuidores se apeguen a lo establecido.

La variación entre municipios y estados responde a distintos factores logísticos. Aspectos como el traslado del combustible, la infraestructura de distribución y los costos operativos influyen en el valor final que pagan los usuarios, por lo que no existe una tarifa única para todo el país.

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Consultar estos datos de manera periódica se ha convertido en una herramienta útil para las familias mexicanas. Además de facilitar la comparación de costos, contribuye a una mayor transparencia en un mercado que forma parte de las necesidades básicas de millones de hogares.

Tarifas del gas LP en algunas regiones del país

Un tanque de gas LP de tamaño pequeño y color claro, con una etiqueta que muestra '2026' y los números '03' y '09', descansa sobre tablas de madera bajo un cielo azul claro.
Las tarifas del gas LP varían entre municipios y estados según costos logísticos, infraestructura y operación de cada región mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Zacatecas, Atolinga: $20.96 por kilogramo y $11.32 por litro
  • Aguascalientes, Pabellón de Arteaga: $20.52 por kilogramo y $11.08 por litro
  • Baja California Sur, La Paz: $22.39 por kilogramo y $12.09 por litro
  • Baja California Sur, Los Cabos: $23.08 por kilogramo y $12.46 por litro
  • Chiapas, Acacoyagua: $20.37 por kilogramo y $11.00 por litro
  • Chiapas, Acapetahua: $20.37 por kilogramo y $11.00 por litro
  • Estado de México, Chimalhuacán: $19.86 por kilogramo y $10.72 por litro
  • Jalisco, Cuautla: $20.14 por kilogramo y $10.88 por litro
  • Jalisco, Ejutla: $20.14 por kilogramo y $10.88 por litro
  • Michoacán, Huaniqueo: $20.32 por kilogramo y $10.97 por litro
  • Morelos, Zacatepec: $19.56 por kilogramo y $10.56 por litro
  • Nuevo León, Monterrey: $19.95 por kilogramo y $10.77 por litro
  • Nuevo León, San Pedro Garza García: $19.95 por kilogramo y $10.77 por litro
  • Oaxaca, Santa María Yalina: $20.40 por kilogramo y $11.02 por litro
  • Puebla, Puebla: $19.53 por kilogramo y $10.55 por litro
  • Sonora, Santa Ana: $20.48 por kilogramo y $11.06 por litro
  • Querétaro, San Juan del Río: $19.86 por kilogramo y $10.72 por litro
  • Querétaro, Tequisquiapan: $19.86 por kilogramo y $10.72 por litro
  • Ciudad de México, Miguel Hidalgo: $19.86 por kilogramo y $10.72 por litro

Supervisión oficial y apoyo para los usuarios

Cinco cilindros de gas rojos, uno de ellos tumbado, con una manguera negra, están en una acera de concreto junto a una pared colorida y una puerta de madera.
La consulta periódica de precios del gas LP ayuda a las familias mexicanas a comparar costos y fomentar la transparencia en el mercado energético. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de tarifas máximas busca mantener condiciones equilibradas dentro del mercado de este energético. Al establecer límites semanales, se pretende evitar cobros superiores a los autorizados y brindar mayor certidumbre tanto a consumidores como a empresas distribuidoras.

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A la par, los ciudadanos cuentan con herramientas digitales para revisar los valores vigentes y reportar posibles irregularidades. Estos mecanismos fortalecen la vigilancia social y favorecen el cumplimiento de las disposiciones aplicables en cada región.

La actualización constante de los montos también fomenta una competencia basada en el servicio y el apego a la normativa. Para las compañías, respetar los rangos autorizados resulta fundamental para conservar la confianza de sus clientes.

Impacto en los hogares y en la cadena de suministro

Un tanque blanco de gas LP, horizontal y grande, se encuentra en un jardín verde con césped cortado, frente a una casa de color claro y un cerco de madera.
Los límites oficiales a los precios del gas LP previenen la especulación y aseguran un acceso equitativo a este recurso esencial para los mexicanos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento semanal de las tarifas influye directamente en la planeación financiera de las familias, ya que el gas LP es indispensable para actividades cotidianas como cocinar o calentar agua. Contar con referencias oficiales ayuda a anticipar gastos y evita sorpresas en el presupuesto mensual.

Al mismo tiempo, la existencia de límites autorizados contribuye a reducir prácticas especulativas dentro de la cadena de distribución, promoviendo un acceso más estable y equitativo a un energético esencial para millones de personas en el país.

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