Precio del gas LP en México: tarifas vigentes del 31 de mayo al 6 de junio de 2026

Las autoridades federales mantienen disponible la lista de tarifas máximas aplicables al gas LP para el periodo comprendido del 31 de mayo al 6 de junio de 2026. Esta información permite a los consumidores conocer el monto autorizado en su localidad y verificar que los cobros realizados por los distribuidores se apeguen a lo establecido.
La variación entre municipios y estados responde a distintos factores logísticos. Aspectos como el traslado del combustible, la infraestructura de distribución y los costos operativos influyen en el valor final que pagan los usuarios, por lo que no existe una tarifa única para todo el país.
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Consultar estos datos de manera periódica se ha convertido en una herramienta útil para las familias mexicanas. Además de facilitar la comparación de costos, contribuye a una mayor transparencia en un mercado que forma parte de las necesidades básicas de millones de hogares.
Tarifas del gas LP en algunas regiones del país
- Zacatecas, Atolinga: $20.96 por kilogramo y $11.32 por litro
- Aguascalientes, Pabellón de Arteaga: $20.52 por kilogramo y $11.08 por litro
- Baja California Sur, La Paz: $22.39 por kilogramo y $12.09 por litro
- Baja California Sur, Los Cabos: $23.08 por kilogramo y $12.46 por litro
- Chiapas, Acacoyagua: $20.37 por kilogramo y $11.00 por litro
- Chiapas, Acapetahua: $20.37 por kilogramo y $11.00 por litro
- Estado de México, Chimalhuacán: $19.86 por kilogramo y $10.72 por litro
- Jalisco, Cuautla: $20.14 por kilogramo y $10.88 por litro
- Jalisco, Ejutla: $20.14 por kilogramo y $10.88 por litro
- Michoacán, Huaniqueo: $20.32 por kilogramo y $10.97 por litro
- Morelos, Zacatepec: $19.56 por kilogramo y $10.56 por litro
- Nuevo León, Monterrey: $19.95 por kilogramo y $10.77 por litro
- Nuevo León, San Pedro Garza García: $19.95 por kilogramo y $10.77 por litro
- Oaxaca, Santa María Yalina: $20.40 por kilogramo y $11.02 por litro
- Puebla, Puebla: $19.53 por kilogramo y $10.55 por litro
- Sonora, Santa Ana: $20.48 por kilogramo y $11.06 por litro
- Querétaro, San Juan del Río: $19.86 por kilogramo y $10.72 por litro
- Querétaro, Tequisquiapan: $19.86 por kilogramo y $10.72 por litro
- Ciudad de México, Miguel Hidalgo: $19.86 por kilogramo y $10.72 por litro
Supervisión oficial y apoyo para los usuarios
El esquema de tarifas máximas busca mantener condiciones equilibradas dentro del mercado de este energético. Al establecer límites semanales, se pretende evitar cobros superiores a los autorizados y brindar mayor certidumbre tanto a consumidores como a empresas distribuidoras.
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A la par, los ciudadanos cuentan con herramientas digitales para revisar los valores vigentes y reportar posibles irregularidades. Estos mecanismos fortalecen la vigilancia social y favorecen el cumplimiento de las disposiciones aplicables en cada región.
La actualización constante de los montos también fomenta una competencia basada en el servicio y el apego a la normativa. Para las compañías, respetar los rangos autorizados resulta fundamental para conservar la confianza de sus clientes.
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Impacto en los hogares y en la cadena de suministro
El comportamiento semanal de las tarifas influye directamente en la planeación financiera de las familias, ya que el gas LP es indispensable para actividades cotidianas como cocinar o calentar agua. Contar con referencias oficiales ayuda a anticipar gastos y evita sorpresas en el presupuesto mensual.
Al mismo tiempo, la existencia de límites autorizados contribuye a reducir prácticas especulativas dentro de la cadena de distribución, promoviendo un acceso más estable y equitativo a un energético esencial para millones de personas en el país.
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