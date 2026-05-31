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México registra más de 2 mil casos activos de gusano barrenador: bovinos y caninos concentran la mayoría de los contagios

Puebla, Oaxaca y Veracruz encabezan la lista de entidades con más casos activos de gusano barrenador

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Se reporta 2 mil 074 casos activos de gusano barrenador en el país (Foto: Pexels/Infobae)
Se reporta 2 mil 074 casos activos de gusano barrenador en el país (Foto: Pexels/Infobae)

La vigilancia epidemiológica agropecuaria en México reportó un total de 2,074 casos activos de gusano barrenador, una de las plagas que representa un riesgo para la salud animal y para la actividad ganadera del país.

De acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), los bovinos son la especie más afectada, con 981 casos activos, lo que equivale a cerca del 47 por ciento del total nacional. Le siguen los caninos, con 695 casos, consolidándose como la segunda especie con mayor incidencia.

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El informe también señala la presencia de casos en otras especies, entre ellas suinos con 143 registros, equinos con 124, caprinos con 55, ovinos con 40 y felinos con 15. Además, se reportan casos aislados en fauna silvestre, aves y lepóridos.

Puebla lidera los casos activos en el país

gusano barrenador reporte 28 de mayo Senasica
Así los casos de gusano barrenador, según el reporte del 28 de mayo de Senasica (especial)

En cuanto a la distribución geográfica, Puebla ocupa el primer lugar nacional con 224 casos activos, seguida de Oaxaca con 218 y Veracruz con 216.

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El listado de las entidades con mayor número de registros continúa con:

  • Tamaulipas: 187 casos.
  • San Luis Potosí: 152 casos.
  • Chiapas: 147 casos.
  • Jalisco: 130 casos.
  • Nuevo León: 118 casos.
  • Hidalgo: 102 casos.
  • Quintana Roo: 100 casos.
  • Guanajuato: 80 casos.
  • Yucatán: 61 casos.
  • Guerrero: 60 casos.
  • Morelos: 53 casos.

Las cifras reflejan una amplia dispersión de la plaga en distintas regiones del país, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y a los productores pecuarios.

¿Qué es el gusano barrenador?

FOTO DE ARCHIVO-Larvas de la mosca del gusano barrenador del ganado, recogidas de vacas infectadas, se observan en la planta de producción de moscas estériles COPEG, que lucha contra la propagación. REUTERS/Enea Lebrun
FOTO DE ARCHIVO-Larvas de la mosca del gusano barrenador del ganado, recogidas de vacas infectadas, se observan en la planta de producción de moscas estériles COPEG, que lucha contra la propagación. REUTERS/Enea Lebrun

El gusano barrenador es la larva de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente. Una vez que eclosionan, las larvas se alimentan del tejido vivo, provocando lesiones graves, infecciones secundarias y, en casos severos, la muerte del animal si no recibe atención oportuna.

Esta plaga afecta principalmente a especies ganaderas como bovinos, ovinos, caprinos y equinos, aunque también puede presentarse en animales domésticos y fauna silvestre.

La presencia de más de dos mil casos activos representa un desafío para el sector pecuario nacional, debido a las pérdidas económicas derivadas de tratamientos veterinarios, disminución de la productividad y restricciones sanitarias en algunas regiones.

Asimismo, recomiendan a productores y propietarios de animales realizar inspecciones constantes, especialmente durante temporadas de altas temperaturas y humedad, condiciones que favorecen la reproducción de la mosca responsable de la enfermedad.

Autoridades mantienen vigilancia epidemiológica

Las autoridades sanitarias continúan con acciones de monitoreo y control para contener el avance de la plaga en las entidades con mayor incidencia. Entre las medidas implementadas destacan la vigilancia epidemiológica, la atención de reportes ciudadanos y la coordinación con productores ganaderos para reforzar las estrategias de prevención.

Con 2,074 casos activos registrados en el país, el gusano barrenador sigue siendo una de las principales amenazas para la sanidad animal en México, particularmente en estados con una importante actividad pecuaria, donde el control oportuno resulta clave para evitar mayores afectaciones económicas y productivas.

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