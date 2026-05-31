El trámite del pasaporte que podría dejar fuera de México a viajeros extranjeros

(Foto: municipio de Neza/Cuartoscuro)

Planificar unas vacaciones o un viaje de negocios a México requiere algo más que comprar los boletos de avión y reservar el hotel. Uno de los filtros más importantes ocurre antes de salir del aeropuerto de origen y al aterrizar en destinos clave como Cancún, la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey: la revisión del pasaporte por parte de las autoridades migratorias.

Para evitar contratiempos, retrasos o que se te niegue el embarque, es fundamental conocer qué exige la normativa mexicana respecto a la vigencia de este documento de identidad internacional.

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El requisito oficial para extranjeros

A diferencia de otros países que exigen estrictamente una vigencia remanente de seis meses al momento de ingresar a su territorio, la legislación mexicana es más flexible pero muy clara.

De acuerdo con las reglas del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los ciudadanos extranjeros que deseen ingresar a México como turistas o visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas deben cumplir con lo siguiente:

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Vigencia durante la estancia: El pasaporte debe ser válido y estar vigente durante la totalidad del periodo de viaje y estancia previsto en el país.

Margen recomendado: Aunque la ley mexicana no penaliza un pasaporte cercano a expirar (siempre que cubra los días de la visita), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la mayoría de las aerolíneas recomiendan viajar con un margen mínimo de 90 días de vigencia para prever cualquier retraso involuntario en el vuelo de retorno.

Si el pasaporte vence antes de la fecha de salida impresa en tu boleto de regreso, la aerolínea te negará el abordaje de forma automática.

Además del pasaporte, el personal de migración en los aeropuertos mexicanos te solicitará comprobar el motivo de tu viaje mediante tu reserva de hospedaje (o carta invitación) y tu boleto de avión de salida del país.

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La SRE y Migración establecen que el pasaporte debe ser válido y estar vigente durante la totalidad del periodo de viaje y estancia previsto en el país.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasa con los ciudadanos mexicanos?

Si eres ciudadano mexicano por nacimiento o naturalización, el panorama legal cambia por completo. El Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho al libre tránsito, lo que significa que a ningún mexicano se le puede prohibir la entrada a su propio país.

Si te encuentras en el extranjero y tu pasaporte mexicano venció, puedes ingresar a territorio nacional previa acreditación de tu nacionalidad (mediante la credencial del INE o acta de nacimiento). No obstante, para evitar trabas logísticas con las aerolíneas internacionales —quienes sí revisan la vigencia para dejarte subir al avión—, la recomendación es tramitar un pasaporte de emergencia en el consulado mexicano más cercano antes de emprender el vuelo de regreso.

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Verificar la fecha de caducidad de tus documentos con un par de meses de anticipación es la forma más segura de garantizar que tu única preocupación al viajar sea disfrutar del destino.